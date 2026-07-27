Perché le donne pagano di più degli uomini dal parrucchiere?

Entrare in un salone di parrucchiere può a volte riservare delle sorprese al momento di pagare il conto. Per un servizio apparentemente simile, le donne spesso pagano di più degli uomini. Ma da dove deriva questa differenza di prezzo? Analizziamo più da vicino questa pratica ancora molto diffusa.

Prezzi che restano molto diversi

L'associazione dei consumatori CLCV ha analizzato i prezzi in 902 saloni di parrucchieri in tutta la Francia. I risultati sono inequivocabili: un pacchetto comprensivo di shampoo, taglio e piega costa in media 20,46 euro per gli uomini, contro i 30,07 euro per le donne. Ciò rappresenta una differenza di circa il 47%. Ancor più sorprendente, tra tutti i saloni analizzati, solo uno offriva prezzi unisex, calcolati esclusivamente in base al tempo impiegato e ai prodotti utilizzati, senza distinzione tra clienti uomini e donne.

La lunghezza dei capelli non spiega tutto

I professionisti spesso sostengono che i capelli lunghi richiedano più tempo, tecnica e prodotti. In questo caso, un prezzo più elevato è comprensibile. Tuttavia, nella realtà, questa giustificazione non sempre corrisponde ai listini prezzi.

L'indagine cita, ad esempio, un salone dove un taglio corto per una donna costa 69 euro, contro i 34 euro per un uomo, indipendentemente dalla lunghezza dei capelli. Un taglio lungo, cosiddetto femminile, ha un prezzo di 72 euro, solo pochi euro in più. In altre parole, la differenza di prezzo a volte sembra essere più legata al genere indicato nel listino prezzi che al servizio effettivamente offerto.

Una pratica consentita... ma che solleva interrogativi

In Francia, i saloni di parrucchieri sono liberi di stabilire i propri prezzi, purché siano esposti in modo chiaro. Offrire prezzi diversi per donne e uomini non è quindi illegale. Tuttavia, la CLCV (Associazione Nazionale dei Consumatori) evidenzia un altro problema: più di un salone su cinque non rispettava l'obbligo di esporre i prezzi in modo visibile all'esterno. Senza queste informazioni, è più difficile confrontare i prezzi prima di sedersi sulla poltrona.

Fiere commerciali che cambiano le regole

Sempre più saloni stanno optando per un approccio diverso. Invece di differenziare i prezzi in base al genere, li calcolano in base a criteri concreti: lunghezza dei capelli, tempo necessario per il servizio o quantità di prodotti utilizzati. Questo metodo è spesso considerato più trasparente e permette di accogliere tutti in modo più inclusivo, senza imporre una scelta tra la categoria "donna" o "uomo".

Una buona domanda da porsi

Se state pensando a un taglio corto e il prezzo vi sembra elevato, non esitate a chiedere cosa giustifichi la spesa. Il tempo impiegato, la tecnica utilizzata o i trattamenti effettuati possono spiegare la differenza... ma questi elementi meritano di essere illustrati chiaramente.

In definitiva, la differenza di prezzo riscontrata in molti saloni sembra essere dovuta principalmente a pratiche commerciali consolidate da tempo. Questa tendenza sta gradualmente cambiando, poiché i clienti cercano prezzi più equi e trasparenti, basati principalmente sui servizi effettivamente forniti.