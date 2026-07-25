Quest'uomo sfida gli stereotipi sulla mascolinità con le sue creazioni all'uncinetto.

Nell'immaginario collettivo, gli uomini trascorrono il loro tempo libero con attrezzi da bricolage, manubri enormi o il telecomando della TV. Tuttavia, non tutti riempiono le loro giornate libere con attività meccaniche o passatempi degni dell'uomo di Cro-Magnon. Il creatore di contenuti Isaiah Moses (@zaeecrafts), invece, non usa le mani per colpire un sacco da boxe o cambiare le pastiglie dei freni della sua auto. Dalle sue dita nascono creazioni iconiche e colorate all'uncinetto.

L'uncinetto, più che un hobby, un'arte

Un tempo visto tra le mani sgualcite delle nonne o appoggiato sulle loro ginocchia fiorite, l'uncinetto è diventato un hobby di massa. Non è più solo un passatempo per anziani, destinato a riempire la pensione e a creare abiti su misura per i propri figli. È una pratica universale, un vero e proprio virus creativo altamente contagioso. Passeggeri dei treni, impiegati e studenti in jeans larghi si stanno tutti dedicando a questo hobby, ampiamente pubblicizzato online.

Ormai, il rocchetto di filo ha messo radici in ogni palmo, persino in quelli pieni di vesciche per anni di lavoro con la ghisa. Il creatore di contenuti Isaiah Moses (@zaeecrafts), la cui presenza sui social media mette in mostra con eloquenza il suo talento, parla fluentemente il linguaggio del cucito. Quando le sue mani non sono impegnate ad afferrare una sbarra per le trazioni o la superficie ruvida dei manubri, si dedica al lavoro a maglia, creando una serie di capolavori tessili.

E non è certo un principiante. È un virtuoso dell'uncinetto. Perché no, non si dovrebbe mai giudicare un libro dalla copertina. Se a prima vista Isaiah Moses sembra eccellere solo nel sollevamento pesi, dietro questa montagna di muscoli si celano una mente fertile e un cuore tenero. Quest'uomo dal fisico d'acciaio e dal volto impassibile è l'autore di opere che sembrano uscite direttamente da un racconto di Lewis Carroll o dallo spogliatoio delle Winx.

Aggiungere un pizzico di magia alla vita di tutti i giorni

Questo giovane stilista, destinato a un futuro brillante, ha un vero talento per reinventare i capi basici della moda. Un semplice ombrello si trasforma in un fungo degno dell'universo di Mario, mentre una felpa con cappuccio diventa un adorabile costume kawaii o una foresta pluviale. È persino andato in palestra indossando un passamontagna trompe-l'œil a forma di girasole. Ha anche cucito un completo su misura con motivi psichedelici per distinguersi dalla massa di pantaloni della tuta grigio topo e felpe dai colori neutri. Il suo spirito fanciullesco traspare in ogni cucitura.

Queste immagini, che certamente assomigliano a scene dell'orrore per coloro la cui unica autorità è il patriarcato, sono più di un semplice spettacolo visivo. Mostrano un uomo che usa la sua sensibilità come carburante, non il testosterone. Mentre i maschilisti proclamano " looksmaxxing " come credo della virilità , questo prodigio preferisce lo slogan "whimsymaxxing", che significa chiaramente "ottimizzazione della fantasia".

Intrecciare un nuovo modello di mascolinità

Con le sue creazioni all'uncinetto, Isaiah Moses non cerca di contrapporre forza e delicatezza, muscoli e immaginazione. Al contrario, ci ricorda che possono coesistere perfettamente. I suoi bicipiti possenti non gli impediscono di maneggiare l'ago con precisione, così come la sua passione per il bodybuilding non sminuisce il suo gusto per i colori, le forme giocose e i mondi fantastici.

Attraverso ogni punto, egli delinea in definitiva un'altra definizione di mascolinità: una mascolinità sfaccettata, capace di sollevare carichi pesanti e al contempo di creare oggetti intrisi di delicatezza. Lontano dagli schemi in cui alcuni vorrebbero confinare gli uomini, dimostra che un corpo possente può ospitare una grande sensibilità e che una mano abituata ai pesi può anche dare vita a creazioni piene di poesia.

Isaiah Moses (@zaeecrafts) sta tessendo molto più che semplici fili: sta contribuendo a costruire un nuovo modello in cui la forza fisica e la delicata creatività non si annullano a vicenda, ma si rafforzano reciprocamente. Sta lavorando per riparare una mascolinità danneggiata da anni di stereotipi e dalla pressione di essere feroci.