Un ex calciatore della nazionale diventa vice capo dei vigili del fuoco

Società
Fabienne Ba.
@staffsfire / Instagram

Michelle Hickmott, ex giocatrice di rugby della nazionale inglese, sta per compiere un altro importante passo nella sua carriera, diventando vice capo di un servizio antincendio e di soccorso del Regno Unito. Dopo una carriera sportiva professionistica, è passata al settore della protezione civile, ambito in cui ha lavorato per diversi anni.

Dalla nazionale inglese alle caserme dei pompieri.

Prima di cambiare carriera, Michelle Hickmott giocava come difensore ed è stata selezionata per la nazionale femminile inglese di calcio, collezionando una presenza internazionale. Ha anche giocato per diverse squadre nella lega femminile inglese, sviluppando una solida carriera sportiva prima di concludere la sua carriera da calciatrice professionista.

Una transizione graduale verso i servizi di emergenza

Dopo la carriera sportiva, è entrata a far parte dei vigili del fuoco e del servizio di soccorso, dove ha scalato rapidamente i ranghi. Ha ricoperto diverse posizioni operative e formative, in particolare presso vari servizi regionali e istituzioni specializzate. La sua esperienza pluriennale nella gestione, formazione e supervisione delle squadre di soccorso si estende ormai a diversi anni.

Nomina a una posizione di leadership strategica

La sua nomina a vice capo dei vigili del fuoco giunge in un momento di modernizzazione dei servizi di emergenza. Entra a far parte dello staff di un servizio antincendio e di soccorso britannico, dove contribuirà alla strategia, all'organizzazione operativa e alla gestione del team. Questo incarico rappresenta un passo significativo nella sua carriera al di fuori del mondo dello sport.

Una figura di transizione tra lo sport e il servizio pubblico.

Il percorso professionale di Michelle Hickmott esemplifica la transizione di successo di ex atleti verso posizioni di responsabilità nel settore pubblico. Le sue capacità gestionali, la disciplina e lo spirito di squadra, acquisiti sul campo da football, vengono spesso evidenziati in questo tipo di carriera. La sua nomina è considerata un ottimo esempio di ponte tra lo sport d'élite e le impegnative carriere civili.

Da atleta di livello internazionale a vice capo dei vigili del fuoco, Michelle Hickmott incarna un raro e stimolante cambiamento di carriera. Il suo percorso mette in luce la diversità dei possibili sbocchi professionali dopo lo sport d'élite e la crescente presenza di persone con un background sportivo in posizioni di leadership nel servizio pubblico.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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