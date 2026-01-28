Perché la carriera di questo sciatore quarantunenne suscita ancora oggi ammirazione?

Lindsey Vonn non è solo una leggenda dello sci alpino; a 41 anni, è diventata un simbolo di resilienza, forza e fiducia in se stessa in uno sport in cui età e infortuni spesso significano ritiro. Il suo ritorno alle competizioni dopo una caduta, un infortunio al ginocchio, un importante intervento chirurgico e cinque anni di ritiro è oggi una delle storie più stimolanti dello sport femminile.

Una carriera unica prima della pausa

Nata il 18 ottobre 1984 a Saint Paul, Minnesota, Lindsey Vonn si è fatta un nome fin da giovanissima sulle piste dello sci alpino. Durante la sua prima carriera (1999-2019), è diventata una delle sciatrici più titolate della storia:

84 vittorie in Coppa del Mondo, un record per le donne.

4 grandi globi di cristallo (classificazione generale).

1 medaglia d'oro olimpica in discesa libera (Vancouver 2010) e 2 medaglie di bronzo.

I suoi successi l'hanno resa la "Regina della velocità", ammirata per la sua padronanza delle discipline veloci come la discesa libera e il superG.

Infortuni ripetuti e un ritiro difficile

La carriera di Lindsey Vonn è stata purtroppo segnata da numerosi infortuni gravi, tra cui la rottura del legamento crociato anteriore che spesso l'ha tenuta lontana dalle piste. Questi dolori persistenti l'hanno portata al ritiro nel 2019, in un momento in cui "non era più in grado di sciare senza dolore". Per molti, si è trattato della fine di un capitolo magnifico, ma ha anche sollevato la domanda: cosa avrebbe fatto dopo?

2024: L'operazione che cambia tutto

Nell'aprile 2024, Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento chirurgico di sostituzione parziale del ginocchio, un passo fondamentale che ha ridotto il suo dolore cronico e le ha restituito una mobilità senza dolore. Pochi mesi dopo, ha annunciato il suo ritorno alle competizioni, affermando di avere ora "l'opportunità di sciare senza dolore": una svolta importante.

Questa decisione non è stata motivata solo da un desiderio agonistico: Lindsey Vonn ha spiegato di non aver concluso la sua carriera alle sue condizioni e di aver sentito il bisogno di concludere la sua avventura sportiva in un modo che rispecchiasse chi era.

Un ritorno graduale e già notevole

A partire dalla stagione 2024-2025, Lindsey Vonn è tornata ai vertici della Coppa del Mondo:

Podio nel Super-G a Sun Valley, il suo primo podio dal 2018 (a 40 anni).

Vittoria storica nella discesa libera a St. Moritz nel dicembre 2025, diventando lo sciatore più anziano ad aver vinto una gara di Coppa del Mondo (a 41 anni).

Poi, all'inizio di gennaio 2026, si è assicurata una seconda vittoria in discesa a Zauchensee, confermando che non era lì per una semplice apparizione, ma piuttosto per essere annoverata tra le migliori sulla scena mondiale.

Preparazione intensa per i Giochi Olimpici

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio), Lindsey Vonn si sta allenando con una disciplina eccezionale, spesso fino a cinque ore al giorno concentrandosi su forza, equilibrio e recupero, dimostrando una determinazione incrollabile. È stata ufficialmente selezionata per la sua quinta Olimpiade, un risultato raro in uno sport così impegnativo a livello fisico.

Un simbolo per lo sport femminile e l'immagine corporea

Più di recente, in un'intervista , Lindsey Vonn ha parlato apertamente dell'immagine corporea: ha spiegato che non aveva bisogno di essere "magra", ma di voler essere forte, avendo sviluppato massa muscolare per ottimizzare le sue prestazioni. Questo messaggio trova riscontro soprattutto tra le donne, poiché ridefinisce gli standard fisici nello sport, dimostrando che forza, salute e benessere sono più importanti dei soliti dettami estetici.

L'impatto del suo ritorno su un'intera generazione

Lindsey Vonn suscita ammirazione non solo per i suoi risultati, ma anche per l'influenza che esercita sui suoi colleghi. Il suo ritorno ha ispirato i membri della squadra di sci statunitense a riconsiderare la durata delle loro carriere, sfatando l'idea che l'età o un infortunio condannino inevitabilmente un'atleta al ritiro. Gli sciatori che affermano che Lindsey Vonn ha "superato i limiti di età" nel loro sport illustrano l'impatto tangibile del suo percorso.

Perché la sua storia mi tocca così profondamente?

Il viaggio di Lindsey Vonn è emozionante nella sua onestà, coraggio e determinazione. Non è tornata per "fare numero", ma piuttosto per competere con atlete più giovani, sfidare i limiti fisici e ridefinire il significato di essere un'atleta a lungo termine. La sua storia non parla solo di sport: parla di amore per lo sport, dignità nell'impegno e fiducia in se stesse: temi che trovano riscontro soprattutto nel pubblico femminile che la vede come una fonte di ispirazione, sia in pista che fuori.

Oggi, Lindsey Vonn incarna molto più di una campionessa: è un modello di resilienza, forza interiore e libertà personale. Che sia attraverso le sue vittorie storiche, il suo intenso allenamento o il suo discorso sul corpo e sulla performance, continua a ispirare intere generazioni, dimostrando che i limiti non sono definiti dall'età, ma dalla volontà di superarli.