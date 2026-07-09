Perché le mogli dei calciatori vengono così spesso ridotte a stereotipi?

Immortalate sugli spalti durante i Mondiali FIFA 2026™, le loro vite vengono raccontate sulle pagine della stampa scandalistica, che le scruta costantemente. Presentate come "mogli dei calciatori", come se non avessero un'identità o un nome di battesimo, rimangono nell'ombra dei loro compagni, ma vivono anche la celebrità indirettamente. Nell'immaginario collettivo, hanno una cattiva reputazione e sono sottoposte a un'intensa pressione pubblica per ogni loro mossa. Il sessismo si aggrappa a coloro che sono conosciute come "WAGs".

Le mogli dei calciatori, regolarmente criticate

Mentre la Coppa del Mondo FIFA 2026 si dipana sugli schermi e volge al termine, gli occhi non sono puntati solo sul campo. Si soffermano regolarmente sulle compagne dei calciatori, queste "mogli e fidanzate" che sembrano vivere solo grazie alle imprese dei mariti e che si ritrovano, loro malgrado, al centro dell'attenzione. Le copertine delle riviste di gossip sono dedicate a coloro che fanno battere forte il cuore dei giocatori, le loro fan numero uno. Definite "fortunate" o addirittura "privilegiate", non possono permettersi errori e subiscono la stessa pressione dei giocatori la notte della finale.

Mentre le loro compagne lottano per il pallone e si scambiano passaggi cruciali, loro stanno giocando un'altra partita: la battaglia per la propria immagine. Non stanno difendendo dei gol, ma la propria dignità in un ambiente che si diverte a screditarle e a trattarle come impostore o comparse. Gli appassionati di gossip, che scandagliano le notizie sulle celebrità per decifrare la loro vita quotidiana, sanno più cose sull'ultimo pasto di queste donne o sul prezzo dei loro anelli di fidanzamento che sui successi calcistici dei loro colleghi uomini.

Di recente, Ester Exposito, la compagna del calciatore francese Kylian Mbappé, che non ha avuto bisogno del sostegno del capitano per raggiungere la fama, è stata oggetto di feroci critiche per aver ballato per pochi millisecondi con Bad Bunny. I fan dell'uomo che la stampa definisce "l'uomo giusto per il lavoro" l'hanno spontaneamente accusata di infedeltà. Nel 2006, durante i Mondiali, anche Victoria Beckham, l'emblema delle "WAGs" (mogli e fidanzate dei calciatori), ha subito questo odio latente. Incolpata dai tabloid per la scarsa prestazione dell'Inghilterra, che la accusavano di distrarre i giocatori, si è trovata in una posizione vulnerabile. E quello è stato solo un piccolo assaggio dei giudizi che avrebbe dovuto affrontare.

L'immagine persistente della donna mercenaria

Qualunque cosa facciano, qualunque cosa dicano, ogni occasione viene colta per ricordare alle mogli di questi calciatori che non sono minimamente paragonabili ai loro mariti. Loro, che dovrebbero "guadagnarsi" il loro status e servire semplicemente da vetrina o oggetto di fantasia, vedono il loro amore giudicato da estranei che gridano allo scandalo, accusandole di un romanticismo "egoistico". Per molte di loro, i soldi sono solo occhi e mazzette di denaro hanno nel petto.

Georgina Rodriguez, moglie del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, è stata a lungo etichettata come "cacciatrice di dote". Eppure, la modella , che racconta la sua storia nella serie documentaria di Netflix "I Am Georgina", ha costruito un impero personale e accumulato un patrimonio stimato in oltre 10 milioni di dollari. Una cifra inferiore a quella del marito, che ha accumulato oltre un miliardo di dollari, ma certamente sufficiente a garantirgli una vita agiata.

Sebbene le mogli e le fidanzate dei calciatori spesso alimentino lo stereotipo della cacciatrice di dote, guadagnano più delle calciatrici professioniste stesse, che percepiscono uno stipendio 100 volte inferiore a quello dei loro colleghi uomini. Le WAG (mogli e fidanzate) generano curiosità, fascino e pettegolezzi, mentre gli atleti stessi faticano a ottenere visibilità.

Il bersaglio principale del sessismo offensivo

Considerata al contempo "moglie trofeo" e "oggetto", la moglie del calciatore viene spesso privata del suo corpo e della sua immagine. I tabloid la riducono al suo aspetto esteriore, con foto esclusive scattate durante le gite in spiaggia, mentre gli uomini la vedono come una fonte di distrazione eccitante. A giudicare dalla copertura mediatica e dai commenti virali, le mogli dei calciatori non sono altro che una silhouette, un volto, un'etichetta.

Quando indossano abiti modesti come Rima Edbouche, moglie del calciatore francese Ousmane Dembélé, o quando sono discrete come Antonela Roccuzzo, moglie del calciatore argentino Messi, gli utenti di internet reagiscono. Quando fanno più rumore, raggiungono traguardi indipendentemente dai loro coniugi, hanno successo da sole e pubblicano selfie, vengono considerate "superficiali".

In questo mondo spietato, che sfida tutti i vecchi principi sessisti, le mogli e le fidanzate dei calciatori non hanno tregua. Talvolta messe l'una contro l'altra, come dimostra il caso "Wagatha Christie", talvolta sessualizzate , devono assorbire il colpo di credenze obsolete. Mentre i loro compagni rappresentano una nazione, loro portano il peso di stereotipi e sessismo.

Il mercato del trasferimento degli standard di bellezza

Sebbene i giocatori spesso passino inosservati ai selezionatori della nazionale durante la loro carriera, anche le mogli e le fidanzate dei calciatori devono soddisfare determinati criteri per conquistare questo ruolo prestigioso. I tifosi nutrono aspettative quasi più alte nei confronti di queste donne rispetto ai giocatori stessi, ai quali vengono sempre fornite scuse come la scarsa forma, la stanchezza, un infortunio persistente o il maltempo. Tutto un insieme di aspettative le circonda: giovinezza, magrezza e una forte aderenza agli standard di bellezza.

E quando non rientrano in questo modello altamente standardizzato con le sue misure precise, vengono sottoposte a un vero e proprio linciaggio. Lauren Fryer, compagna della stella dell'Arsenal Declan Ryce, ha subito commenti così virulenti sul suo peso da aver scelto di ritirarsi dai social media. Definita "non abbastanza bella" per un uomo della sua stazza, come se l'aspetto fisico fosse l'unico valore di una donna, la storia di Lauren ha messo a nudo questo insidioso processo di selezione imposto alle mogli e alle fidanzate dei calciatori.

Molte tifose sognano di essere nei panni delle mogli dei calciatori. Avrebbero un posto in prima fila allo stadio, ma sarebbero anche esposte a commenti sessisti. In sostanza, le mogli dei calciatori fungono da scudo difensivo: incassano i colpi, assorbono le critiche misogine e diventano il bersaglio principale in uno sport in cui il pregiudizio sembra sempre essere la forza dominante.