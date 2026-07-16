"Non ce la farai a sollevarlo da solo": così risponde questo motociclista a uno stereotipo ancora diffuso

La patente per la moto non è un privilegio maschile e molte donne guidano moto potenti o accelerano al semaforo verde. Non restano più sedute sul sedile posteriore, con i capelli al vento come nelle commedie romantiche, né sono limitate a una Vespa color pastello. La content creator @samslod sta sfrecciando sull'asfalto in sella a una grossa moto, dimostrando che gli stereotipi misogini sono ben oltre i limiti attuali.

Donne in motocicletta, frenate nella loro passione

Quando le donne si mettono al volante e si accomodano al posto di guida, gli uomini tirano fuori frasi fatte che avrebbero decisamente bisogno di essere aggiornate. "Donna al volante, morte alla prossima curva." "Le donne guidano come tartarughe." "Non sanno manovrare." In breve: misoginia a mille. Non mancano mai di criticare chi si limita a rispettare le regole della strada. Mentre le donne alla guida di veicoli a quattro ruote sono vittime collaterali di una mentalità patriarcale superata, le motocicliste la subiscono quotidianamente.

Non appena si mettono in sella e indossano il casco, gli uomini sono pronti a gridare allo scandalo e a cercare di contagiarle con la sindrome dell'impostore. No, le donne non sono destinate solo ad ammirare il paesaggio e ad aggrapparsi alla vita dei loro compagni. Né sono condannate alla sella di biciclette elettriche, liberamente disponibili nelle città.

Desiderano ardentemente affrontare tornanti a tutta velocità in sella a una moto, sentire l'adrenalina a ogni accelerazione, intraprendere viaggi su strada con l'equipaggiamento completo da motociclista e scatenare tutta la potenza delle loro macchine. La content creator @samslod incarna questa nuova generazione di donne che non temono la velocità e che conoscono l'anatomia di una moto meglio di quanto la conoscano loro stesse. Queste donne, che si voltano più spesso ad ammirare le modelle di moto che le sfilate di abbigliamento e che sembrano parlare un linguaggio in codice fatto di Yamaha MT-07 o Suzuki SV650, rispondono con immagini a chi cerca di superarle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sam Slodowitz (@samslod)

Porre fine ai preconcetti è una necessità.

Sam Slodowitz, questo il suo vero nome, è una stuntwoman nell'anima. L'audacia è nel suo DNA. Per lei, mantenere una traiettoria rettilinea per diversi chilometri e affrontare tortuose strade di montagna su due ruote è un gioco da ragazzi. È solo un riscaldamento. Quindi, per rendere più avvincente la sua pratica motorizzata, si esibisce in acrobazie ad alta velocità e la sua moto diventa un vero e proprio strumento artistico, un'estensione del suo corpo.

Artista circense estrema, si bilancia su una sola ruota e domina una motocicletta del peso di almeno 200 kg. Nel gergo motociclistico, questa disciplina è chiamata "acrobazie in moto", ma a un occhio inesperto appare come una straordinaria dimostrazione di abilità fisica. Nonostante le sue innumerevoli dimostrazioni di talento e l'innegabile propensione al rischio, è costantemente bersaglio delle critiche dei suoi detrattori.

Uno di loro ha persino commentato: "Va bene, sei una donna. Scommetto che non riesci a sollevare la tua moto da sola". Per questa donna, che non si tira indietro di fronte a nessuna sfida, l'operazione non è stata poi così difficile. Questa motociclista, per la quale la giacca di pelle è praticamente una seconda pelle, possiede anche una notevole ingegnosità. La moto sembra quasi leggera come una piuma mentre la solleva con tanta facilità. Non c'è bisogno di chiedere aiuto o di "uomini muscolosi "; supera ogni ostacolo, reale o immaginario che sia.

Motocicliste, sempre più numerose sulle strade

Questa motociclista esperta, che ha sviluppato la passione per le due ruote molto tempo fa, dimostra che le donne possono guidare questo mezzo con il fascino di Lara Croft e la freddezza di Furiosa di Mad Max. In effetti, la sua vita quotidiana sembra uscita da un film d'azione. Mentre gli uomini guardano costantemente al passato, quasi rimpiangendo i tempi in cui erano utili alle donne, lei tiene lo sguardo fisso sul futuro.

Inoltre, questo è solo un esempio di libertà tra i tanti. Sempre più donne vogliono sfidare il mito della "fragile creatura". Coloro che intraprendono questo percorso, irto di ostacoli e maschilismo, sono alla ricerca di emozioni forti, dell'adrenalina della velocità e del gusto dell'indipendenza.

E questo si riflette nei numeri. Secondo i dati del CER (Centro per la Sicurezza Stradale), oltre il 30% dei candidati al conseguimento della patente per motocicli sono donne. Esse sfoggiano questa ambita patente, contrassegnata da una grande "A", come simbolo femminista.

In questo contesto in cui il lavoro di squadra è un valore fondamentale, le donne non sono sempre ben accette. Forse è giunto il momento che i loro colleghi si facciano avanti e scelgano un percorso diverso dalla mascolinità tossica.