Durante la sua cerimonia di laurea, questa studentessa improvvisa uno spettacolo e il video diventa virale.

Dopo aver ricevuto il diploma, aver sceso i pochi gradini che portavano al palco... è scoppiato improvvisamente in una danza frenetica, culminata in un salto mortale all'indietro tra gli applausi scroscianti. La sequenza, ripresa a Baton Rouge, in Louisiana (USA), è diventata immediatamente virale sui social media.

Un momento di pura gioia

Il 19 maggio 2026, A'Myria Marquee stava per ricevere il suo diploma alla cerimonia di consegna dei diplomi della GEO Next Generation High School a Baton Rouge. Non appena lo ebbe tra le mani, si lanciò in un'improvvisata, frenetica e gioiosa coreografia, scatenando applausi e risate in tutta la sala. La ciliegina sulla torta: un salto mortale all'indietro eseguito alla perfezione proprio nel bel mezzo della sua esibizione.

Il video è diventato rapidamente virale sui social media, dove è stato visto da centinaia di migliaia di utenti commossi. Questa contagiosa esplosione di gioia ci ricorda con dolcezza quanto questi momenti meritino di essere celebrati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brittney Ford (@poeticpaige35)

Molto più di un diploma: un percorso di carriera eccezionale

Dietro questa scena spontanea si cela un vero e proprio percorso a ostacoli. Sui suoi social media, A'Myria Marquee ha spiegato di non aver semplicemente "conseguito il diploma di scuola superiore": ha infatti ottenuto anche un "associate's degree", l'equivalente americano di una laurea biennale.

In termini pratici, la giovane entrerà quindi direttamente al terzo anno di università, infrangendo le norme per la sua fascia d'età. Nel suo post celebrativo, ha voluto rendere omaggio alla madre. "Grazie, mamma, per aver sempre creduto in me, per avermi sostenuta e per avermi spinta a migliorare ogni giorno. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza di te", ha scritto, accompagnando il messaggio con un cuore viola.

Un'insegnante emozionata dietro la telecamera

Il video ha avuto un impatto così profondo, in parte grazie alla persona che lo ha girato: Brittney Ford, l'insegnante di A'Myria Marquee fin dalla prima elementare. Ha condiviso il momento sul suo account Instagram, insieme a un messaggio commovente.

"Ford ti amerà per sempre... sai che sto piangendo!" ha scritto, punteggiando il suo messaggio con una raffica di cuori rossi. Vedere uno studente che conosci fin dall'infanzia raggiungere un traguardo del genere non ha prezzo, e questo traspare in ogni secondo del video, che è diventato, a sua volta, una dichiarazione d'amore tra un'insegnante e il suo ex studente.

Con la sua danza e un'inaspettata capriola, A'Myria Marquee ha fatto molto più che festeggiare il suo diploma: ha trasformato una cerimonia ordinaria in una pura parentesi di gioia condivisa, ricordando a tutti che un percorso accademico, per quanto eccellente, non ha valore senza la gioia che vi si mette.