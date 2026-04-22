Una previsione di un fisico premio Nobel riaccende il dibattito sulla fine dell'umanità.

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Soraya
Photo d'illustration : Johannes Plenio / Pexels

Il fisico e premio Nobel David Gross ha riacceso un dibattito delicato sui rischi globali che l'umanità si trova ad affrontare. In un'intervista a Live Science , discute una stima statistica del pericolo nucleare e le sue implicazioni a lungo termine. La sua analisi non si basa su una profezia, bensì su un calcolo probabilistico applicato alle attuali tensioni internazionali.

Si stima un rischio annuo del 2% di disastro nucleare.

David Gross offre una stima sorprendente: una probabilità annua di guerra nucleare pari a circa il 2%, ovvero "una possibilità su 50 ogni anno". Spiega nel dettaglio:

"Si stimava una probabilità dell'1% di una guerra nucleare ogni anno... Ritengo che questa stima non sia rigorosa e che la probabilità sia più vicina al 2%. Quindi si tratta di una probabilità di 1 su 50 ogni anno. La durata prevista, nel caso di una probabilità del 2% all'anno, è di circa 35 anni."

In francese: "La probabilità di una guerra nucleare ogni anno è stata stimata all'1%... Penso sia meno rigoroso stimare questa probabilità al 2%, ovvero una possibilità su 50 all'anno. La durata prevista, con un tasso del 2% all'anno, è di circa 35 anni." In altre parole, se questo livello di rischio rimanesse costante, diventerebbe significativo nel giro di pochi decenni.

Una conclusione statistica: circa 35 anni in questo scenario

Da questo modello, il fisico deduce un'aspettativa di vita di circa 35 anni per l'umanità in questo scenario teorico. Non si tratta di una data di fine prevista, ma di un risultato matematico basato sull'accumulo di probabilità annuali. Questa proiezione mira a illustrare la gravità di un rischio basso ma ricorrente nel tempo.

Molteplici minacce oltre l'energia nucleare

Nel suo ragionamento, David Gross non si limita all'energia nucleare. Menziona anche:

  • l'indebolimento degli accordi internazionali sul controllo degli armamenti
  • l'aumento delle tensioni geopolitiche
  • e i rischi associati alle tecnologie avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale

Secondo lui, la combinazione di questi fattori aumenterebbe l'instabilità generale.

Un modello controverso all'interno della comunità scientifica

Sebbene questo tipo di calcolo attiri l'attenzione, rimane oggetto di dibattito. Molti scienziati sottolineano che si tratta di un modello di rischio teorico, basato su ipotesi difficili da misurare con precisione. Queste stime servono più a illustrare gli ordini di grandezza che a prevedere una tempistica effettiva.

In sintesi, ipotizzando un rischio del 2% annuo e una proiezione di circa 35 anni in questo scenario, David Gross non indica una data per la fine dell'umanità, bensì mette in guardia contro l'accumulo di rischi globali. La sua analisi evidenzia soprattutto un'idea centrale: anche se considerati singolarmente di piccola entità, certi pericoli diventano significativi quando persistono nel tempo.

Soraya
Soraya
Appassionato di sapori autentici ed esplorazioni culinarie, viaggio per il mondo alla ricerca di tesori gastronomici da condividere con voi. Da vero buongustaio, credo fermamente che ogni piatto abbia una storia da raccontare.
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