Rapita dalla sua babysitter, ritrova la sua vera famiglia più di mezzo secolo dopo.

Questa è una delle storie più eclatanti degli ultimi anni. Nel 1971, Melissa Highsmith scomparve all'età di 22 mesi, rapita da una donna che si era spacciata per babysitter. Cinquantuno anni dopo, un test del DNA ha cambiato tutto.

Fort Worth, Texas, 23 agosto 1971

Quel giorno, Alta Apantenco, una madre single che lavorava come cameriera in un ristorante, pubblicò un annuncio sul giornale locale in cerca di una babysitter per la figlia di 22 mesi, Melissa. Una donna rispose all'annuncio, mancò al primo incontro e poi ricontattò la famiglia un mese dopo, insistendo per ottenere il lavoro e affermando di avere un grande giardino e esperienza con i bambini. Quel giorno Melissa le fu affidata , ma non fece più ritorno.

Cinquantuno anni di ricerca

Una delle poche descrizioni a disposizione degli investigatori per decenni fu quella della coinquilina di Apantenco, che descrisse la babysitter come "vestita in modo elegante" e con indosso guanti bianchi quando andò a prendere la bambina. Un dettaglio che si rivelò inutile per cinquant'anni, a causa della mancanza di un'identità nota e di piste concrete. La polizia e l'FBI non riuscirono mai a trovare né la donna né la bambina.

Per oltre 50 anni, i genitori di Melissa non hanno mai trovato pace. Con l'aiuto della polizia e dell'FBI, l'hanno cercata instancabilmente per cinque decenni. La famiglia ha persino creato un gruppo su Facebook chiamato "Finding Melissa Highsmith" (Alla ricerca di Melissa Highsmith) per mantenere viva la speranza e sensibilizzare l'opinione pubblica sul caso. Nel settembre 2022, il National Center for Missing and Exploited Children ha ricevuto una segnalazione anonima su un possibile avvistamento di Melissa nella zona di Charleston, nella Carolina del Sud: un segnale che ha dato il via a una nuova fase di ricerche.

Il DNA come chiave del mistero

È stato grazie a 23andMe che il caso è stato risolto. Il padre di Melissa, Jeffrie Highsmith, ha inviato il suo DNA al sito ed è rimasto sorpreso di ricevere un'email che lo collegava ai tre figli di Melissa. Melissa viveva a Fort Worth, a pochi chilometri dal luogo del rapimento, con il nome di Melanie Walden, ignara del sequestro. L'uomo l'ha quindi contattata tramite Facebook e il ricongiungimento è avvenuto durante il fine settimana del Giorno del Ringraziamento del 2022.

Sharon Rose Highsmith ha annunciato la notizia sulla pagina Facebook della famiglia con queste parole: "Siamo felicissimi di annunciare che ABBIAMO TROVATO MELISSA!!! Ci sono tanti dettagli che vorremmo condividere, ma per ora vogliamo solo dire che abbiamo seguito una corrispondenza del DNA familiare su 23andMe che ci ha portato a lei". Il post era accompagnato da foto di un emozionante ricongiungimento: Melissa, 53 anni, seduta accanto ai suoi genitori, guarda foto di sé che non aveva mai visto prima.

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Un'intera vita costruita senza saperlo

Ciò che rende questa storia particolarmente straziante è che Melissa Highsmith ha vissuto gran parte della sua vita a Fort Worth, la stessa città in cui è stata rapita, senza mai sapere di essere stata sequestrata. È cresciuta, ha avuto figli e si è costruita una vita piena sotto una falsa identità, completamente ignara del fatto che una famiglia la stesse cercando a pochi chilometri di distanza da oltre cinquant'anni.

Un test del DNA e pochi clic su un social network: a volte è così semplice, e così rapido. La storia di Melissa Highsmith ci ricorda che alcune sparizioni non vengono mai veramente risolte, finché la tecnologia non offre ciò che decenni di indagini non sono riusciti a fare.