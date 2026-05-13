Ricevere 50.000 dollari per guardare i Mondiali del 2026: l'offerta di lavoro che sta facendo scalpore

L'offerta di lavoro di cui tutti parlano nella primavera del 2026 non proviene da una startup tecnologica o da un'agenzia creativa. Viene da FOX Sports, la filiale di Fox Corporation che trasmette eventi sportivi negli Stati Uniti, e offre 50.000 dollari a chi guarda partite di football americano.

L'offerta diventata virale su internet

FOX Sports, FOX One e Indeed hanno lanciato una ricerca a livello nazionale per un "Capo Osservatore dei Mondiali di FOX One": un ruolo da 50.000 dollari che prevede la visione di tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 in 4K su FOX One, la piattaforma di streaming ufficiale del torneo. Il torneo si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026, per un totale di 39 giorni consecutivi di partite, da un'area di visione appositamente allestita nel cuore di Times Square a New York.

Un ufficio a forma di cubo di vetro nel cuore di Times Square.

La postazione è situata in un cubo di vetro trasparente installato nel cuore di Times Square, di fronte alle migliaia di visitatori, turisti e pendolari che vi transitano quotidianamente. Questa configurazione trasforma ogni partita in una vera e propria festa pubblica per la visione dell'incontro: chi occupa la postazione diventa, in un certo senso, il super tifoso ufficiale dei Mondiali, in bella vista per tutti per 39 giorni.

Cosa comporta realmente il lavoro

Il lavoro si articola in tre missioni principali: guardare ogni singolo minuto della copertura in 4K di FOX Sports di tutte le 104 partite su FOX One, gestire l'area di visione a Times Square per creare un'esperienza collettiva unica e creare e condividere contenuti autentici sui social media durante tutto il torneo per affermarsi come punto di riferimento per gli spettatori dei Mondiali. Una descrizione del lavoro che, quindi, unisce passione per il calcio, resistenza fisica e dimestichezza con i social media.

La diretta della rivelazione su FOX

Per candidarsi, i candidati devono aggiornare il proprio profilo Indeed con le esperienze e le competenze pertinenti, attivando l'opzione "I datori di lavoro possono trovarti" per consentire al team di reclutamento di FOX di individuarli. Devono inoltre pubblicare un breve video sui social media in cui spiegano perché questa posizione è adatta a loro, utilizzando l'hashtag #ChiefWorldCupWatcher. Le candidature saranno accettate fino a domenica 17 maggio.

Il nome della persona selezionata verrà svelato in diretta il 6 giugno durante la trasmissione della partita tra i Boston Red Sox e i New York Yankees su FOX. L'incarico avrà inizio ufficialmente il 6 giugno, una settimana prima dell'inizio del torneo, e terminerà il 26 luglio, una settimana dopo la finale.

Dietro la strategia di marketing si cela un problema aziendale reale.

La partnership tra FOX Sports e Indeed è pensata per mettere in risalto FOX One come destinazione principale per la Coppa del Mondo, sfruttando al contempo la piattaforma Indeed per una campagna che unisce sport, social media e marketing del brand. Robert Gottlieb, Presidente Marketing di FOX Sports, ha riassunto l'obiettivo: "La Coppa del Mondo FIFA sarà un torneo storico che merita una campagna di reclutamento altrettanto storica. Un candidato motivato avrà l'opportunità di una vita, potendo vivere e celebrare ogni storia, ogni nazione e ogni momento emozionante che definisce il calcio più bello del mondo".

50.000 dollari per guardare 104 partite di football in un cubo di vetro a Times Square: per alcuni è un lavoro da sogno. Tuttavia, richiede di tollerare orari irregolari, creare costantemente contenuti, sopportare la pressione di essere esposti allo sguardo di migliaia di newyorkesi e così via. Alcuni lo chiamerebbero un lavoro. Altri, l'opportunità di una vita.