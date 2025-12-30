E se avere "troppi amici" non fosse sempre sinonimo di felicità? Cosa dice la scienza

Riesci a contare i tuoi amici su una mano? È un buon segno! È meglio avere pochi amici intimi e partecipi che venti compagni che ti voltano le spalle più spesso di quanto ti diano una mano. La scienza conferma questa teoria del "meno è meglio" nelle amicizie. Quindi, se il tuo gruppo si è drasticamente ridotto dai tempi delle medie, non sentirti in colpa.

Avere "troppi amici" non fa bene alla salute

Durante l'adolescenza, avere molti amici è quasi un indicatore di fama, un criterio di popolarità. Vuoi trovare il tuo posto in un gruppo, avere un tavolo pieno a pranzo, partecipare a uscite di gruppo e soddisfare questo profondo desiderio di appartenenza. Di conseguenza, hai così tanti amici che finisci per confondere i loro nomi. Le amicizie nascono e si dissolvono . Più passano gli anni, meno amici hai nella tua rubrica. Quei vecchi amici con cui hai condiviso risate e innumerevoli prime volte diventano semplici estranei.

Stai tranquillo, se hai perso tutti i tuoi vecchi amici lungo il cammino e ne hai conservati solo alcuni, non significa che tu sia un fallito o un non amato. Al contrario, la qualità delle amicizie vale più della quantità. Se potessi scegliere, preferiresti sicuramente avere due o tre amici da chiamare a qualsiasi ora della notte piuttosto che un gruppo di amici che interrompono i contatti non appena hai bisogno di aiuto.

Avere molti amici può sembrare un lusso durante la pubertà, persino un rito di passaggio, eppure la salute mentale ne soffre silenziosamente. È quanto dimostra uno studio condotto da ricercatori americani su 169 adolescenti tra i 15 e i 25 anni. Queste amicizie, oltre a essere superficiali e fragili, appesantiscono più che arricchire.

Lo stress, l'isolamento e la mancanza di fiducia in se stessi costituiscono lo sfondo.

I risultati di questo studio non sono sorprendenti. Le persone con pochi amici sono più soddisfatte e felici, mentre quelle con molti sono più inclini a stress, ansia e problemi di autostima. Paradossalmente, più persone hai intorno, meno ti senti supportato. Potresti aver già sperimentato questa spiacevole sensazione in passato: l'impressione di essere come una ridicola goccia d'acqua nell'oceano.

Hai persone intorno a te e diverse spalle su cui appoggiarti, ma senti la solitudine amplificata. E in genere non c'è vicinanza emotiva, solo connessioni superficiali. Al contrario, quando hai solo tre o quattro amici, la chimica è più forte e palpabile. Sono gli amici che ti tirano su quando sei al punto più basso, che ti capiscono in silenzio e che ti trattengono i capelli dopo una notte di bevute pesanti. Secondo un altro studio, condotto da Robin Dunhar, uno psicologo americano, il numero 5 è considerato fortunato nelle amicizie. Qualcosa su cui riflettere.

Sapere quando dire basta quando l'amicizia diventa un peso

A volte, le amicizie che un tempo erano fonte di gioia e sostegno diventano gradualmente un peso. Quando gli scambi sono sbilanciati, quando si dà più di quanto si riceve, o quando la relazione genera più stress che conforto, si ha il diritto (e persino la necessità) di prendere le distanze. Riconoscere questo disagio non è né egoistico né crudele: è spesso il primo passo verso una relazione più sana, sia con gli altri che con se stessi.

Sapere quando dire basta non significa necessariamente una rottura improvvisa. Puoi iniziare stabilendo limiti chiari, inviando meno messaggi o pianificando una conversazione sincera su come ti senti. Preservare il proprio equilibrio emotivo è essenziale: un'amicizia non dovrebbe mai essere un peso, ma uno spazio di rispetto, libertà e gentilezza reciproca.

Circondati di amici che ti ricaricano le batterie invece di prosciugarle. Le vere amicizie non devono essere estenuanti, ma piuttosto stimolanti e gioiose. Il tuo proposito per il nuovo anno? Fare un po' di decluttering tra le tue amicizie .