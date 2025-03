Quelle est la durée moyenne d’une amitié entre filles ? Les études répondent

Les amitiés féminines sont souvent décrites comme profondes, intenses et parfois même fusionnelles. Qui n’a jamais eu une meilleure amie avec qui tout semblait évident, une personne capable de lire en vous comme dans un livre ouvert ? Pourtant, avec le temps, certaines amitiés se dissipent naturellement tandis que d’autres survivent à toutes les épreuves. Mais alors, combien de temps durent réellement les amitiés entre filles ? Les chercheurs ont tenté de répondre à cette question, et les résultats sont riches d’enseignements.

La durée moyenne d’une amitié : ce que disent les recherches

Il n’existe pas de réponse unique ou de chiffre absolu concernant la durée moyenne d’une amitié entre filles. Cependant, plusieurs études ont permis d’établir certaines tendances intéressantes. Robin Dunbar, psychologue et anthropologue à l’Université d’Oxford, a mené des recherches sur la nature des relations amicales. Selon lui, la majorité des amitiés s’effritent avec le temps si elles ne sont pas entretenues. Il estime qu’une amitié non maintenue par des interactions régulières a tendance à s’affaiblir en environ 7 ans.

Une autre étude, publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science en 2018, a révélé que 50 % des amitiés disparaissent en l’espace de 7 ans. Ce « cap des 7 ans » n’est donc pas seulement valable pour les relations amoureuses, mais semble également s’appliquer aux liens amicaux.

Toutefois, ces études montrent également que certaines amitiés peuvent durer toute une vie, à condition d’être nourries par une communication régulière, de la confiance mutuelle et un soutien émotionnel constant. Les amitiés les plus solides sont celles où les deux personnes sont prêtes à faire des efforts pour rester connectées, malgré les obstacles de la vie quotidienne.

Pourquoi les amitiés féminines évoluent-elles ?

Les amitiés féminines sont souvent plus émotionnelles et intimes que celles entre hommes. Cette intensité peut rendre les relations plus profondes, mais également plus sensibles aux tensions et aux changements de vie. Plusieurs facteurs influencent la longévité des amitiés entre filles.

Les grandes transitions de la vie

L’entrée à l’université, le début de la vie professionnelle, le mariage, la maternité ou encore un déménagement sont autant de changements majeurs qui modifient les priorités et les cercles sociaux. Les amitiés sont souvent plus stables entre 20 et 30 ans, mais elles deviennent plus difficiles à entretenir après la trentaine en raison des responsabilités familiales et professionnelles. Le temps libre se fait plus rare, et maintenir une relation demande un véritable effort de la part des deux personnes.

L’importance de l’entretien de la relation

Une amitié ne peut pas se maintenir sans un minimum d’efforts. Les chercheurs ont d’ailleurs tenté de quantifier le temps nécessaire pour construire une relation amicale profonde :

Il faudrait environ 50 heures d’interactions pour qu’une simple connaissance devienne une amie.

Il faudrait environ 200 heures pour qu’une véritable amitié intime se forme.

Autrement dit, les amitiés les plus solides sont celles qui sont activement nourries par des échanges réguliers, une écoute attentive et une présence dans les moments clés.

Les conflits et les malentendus

Les amitiés féminines, en raison de leur nature émotionnelle, sont parfois plus vulnérables aux malentendus et aux conflits. Les femmes sont souvent plus enclines à rompre une amitié après une trahison perçue ou un désaccord majeur. Là où les hommes peuvent maintenir des relations plus superficielles mais stables, les femmes recherchent généralement une connexion plus authentique. Une blessure émotionnelle ou une trahison peuvent donc suffire à briser une amitié autrefois solide.

L’impact des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont transformé la manière dont nous entretenons nos amitiés. D’un côté, ils permettent de rester en contact avec des amies géographiquement éloignées. Cependant, les réseaux sociaux sont aussi une source de tension. Un message non répondu, une invitation manquée ou une publication qui crée un sentiment d’exclusion peuvent entraîner des malentendus.

D’après une étude, 39 % des jeunes adultes affirment avoir déjà vécu une tension amicale à cause des réseaux sociaux.Ces derniers sont donc à double tranchant : ils facilitent le maintien du lien, mais peuvent également accentuer les malentendus et la comparaison sociale.

Si certaines amitiés semblent vouées à s’étioler avec le temps, d’autres survivent à travers les années. Le secret réside dans l’entretien régulier du lien et dans la capacité à accepter les changements naturels de la vie.

Maintenir une communication régulière : un message spontané, une invitation à prendre un café ou un appel sont autant de gestes simples mais essentiels pour garder le lien. Même si la vie devient trépidante, prendre quelques minutes pour envoyer un message permet de montrer à l’autre personne qu’elle compte pour vous.

Être présente dans les moments importants : les amitiés solides se renforcent dans les moments de joie comme dans les épreuves. Être présente lors d’un mariage, d’une naissance ou après une rupture renforce le sentiment de confiance et de sécurité dans une amitié.

Accepter l’évolution de la relation : une amitié ne reste jamais figée. Elle évolue avec le temps, en fonction des parcours de vie et des priorités de chacun. Il est important de comprendre que le fait de ne plus se voir aussi souvent qu’avant n’implique pas nécessairement une perte de valeur de la relation.

Ce qui compte réellement, ce n’est pas la durée en elle-même, mais la qualité de la relation. Une amitié courte mais intense et bienveillante a souvent plus de valeur qu’une relation tiède qui s’étire dans le temps par simple habitude. En fin de compte, une amitié féminine est comme une plante : elle a besoin d’attention, de soin et de lumière pour s’épanouir.