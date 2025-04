Si votre amitié dépasse cette durée, elle pourrait être éternelle

Les amitiés se font et se défont au fil de l’âge. Parfois elles s’arrêtent là où la vie d’adulte commence, parfois elles se cassent sur fond de disputes et d’autres elles se dissipent à cause de la distance. Pourtant, si une amitié passe le cap des sept ans, elle restera intacte jusqu’à vos derniers jours et ne prendra pas une ride. Selon cette étude édifiante, plus une amitié vieillit, plus elle prend de la valeur.

Une amitié de plus de 7 ans dure toute une vie

Pendant l’enfance, vous scellez des pactes d’amitié, mais vous ne les honorez pas toujours. Les amitiés vont et viennent, c’est comme ça. Vous avez des amis de passage, que vous ne côtoyez qu’une partie de votre vie et vous avez des amis de la première heure, avec qui vous avez évolué et grandi. Même si une amitié peut prendre fin du jour au lendemain, lorsqu’elle existe depuis plus de sept ans, elle est vouée à un bel avenir. Dans le couple, il y a le seuil des trois ans. En amitié, il y aussi un point de bascule, un cap qui change tout. Et le numéro 7 confirme son titre de chiffre porte-bonheur.

Dans une étude menée par le sociologue Gerald Mollenhorst auprès de plus de 1 000 adultes, il observe un phénomène étonnant. En l’espace de sept ans, la moitié du cercle amical d’un individu se renouvelle. Un déménagement, un changement de poste, une rupture ou même la simple évolution de nos priorités peuvent suffire à effacer des amitiés autrefois quotidiennes. La vraie révélation de cette étude, c’est que les amitiés qui dépassent les sept ans résistent mieux à l’usure du temps. Comme si ce seuil marquait le passage d’un lien de circonstance à un attachement véritable.

Dans ce grand ménage social, il y a des visages qui restent et des contacts qui se conservent. Si certains amis du collège sont faciles à oublier, il y a d’autres amis qui sont irremplaçables. Ces amis-là, ils appartiennent à votre famille de cœur. Ils vous comprennent dans un silence, devancent vos envies et remplissent votre batterie sociale au lieu de la vider.

Les circonstances de la rencontre ont aussi leur importance

La manière dont une amitié commence influence sa longévité. Les liens nés dans des contextes forts se cristallisent plus facilement que ceux qui ont pris racine par « convenance ». Si vous avez rencontré un ami à une période difficile ou autour d’un projet commun, il vous restera fidèle plus longtemps. Pourquoi ? Parce que ces liens se construisent sur une base émotionnelle solide, teintée d’authenticité et de vulnérabilité partagée.

À l’inverse, certaines amitiés dites de « commodité », créées dans un open-space, un club de sport ou un groupe WhatsApp, peuvent avoir du mal à survivre au moindre changement de décor. Cela ne veut pas dire qu’elles sont moins sincères, mais simplement qu’elles répondent à un besoin précis dans un temps donné, et peuvent naturellement s’effriter lorsque ce besoin disparaît.

Ce qui rend une amitié éternelle

Alors, qu’est-ce qui distingue les amitiés qui durent de celles qui s’effilochent ? Le temps passé ensemble compte, bien sûr. Selon l’étude, la profondeur des échanges, la capacité à se soutenir mutuellement, et le sentiment d’être « vu » dans sa totalité jouent aussi un rôle essentiel. Les amitiés qui vont au-delà de 7 ans sont celles où vous n’avez pas besoin de porter de masque ni de faire semblant.

Avec ces amis, vous ne vous limitez pas aux « banalités ». Vous rigolez en un regard, vous partagez un langage codé et surtout vous n’avez pas besoin de faire d’effort pour entretenir la relation. Vous êtes tellement connectés que vous avez parfois l’impression de communiquer par télépathie.

Les « amis pour toujours » ne sont pas forcément ceux que l’on voit le plus souvent. Ce sont ceux avec qui on peut rester des mois sans se parler, et tout reprendre comme si rien n’avait changé. L’amitié est comme au premier jour. Ces amis-là savent que le silence est aussi précieux que les fous rires.

Si votre amitié a atteint les sept ans sans rien perdre de sa superbe, il y a fort à parier qu’elle se prolonge jusqu’au troisième âge. Vous allez pouvoir faire des courses en déambulateur avec votre BFF et tricoter de jolis pulls à ses enfants. À la différence des amitiés en carton, qui cèdent au premier choc, celles-ci sont en or massif. Alors, n’oubliez pas de sortir les bougies et de compter les années.