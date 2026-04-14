Un'utente di internet condivide la sua tecnica per piegare i vestiti e ottimizzare lo spazio in valigia.

Viaggio
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Fare la valigia può diventare rapidamente un incubo, tra vestiti stropicciati e mancanza di spazio. Sui social media, la content creator @mademoiselleImanne propone un metodo semplice ma geniale per ottimizzare lo spazio. Il suo segreto? Disporre i vestiti in modo piatto, anziché ammucchiarli o arrotolarli.

Un'organizzazione chiara e visivamente accattivante

La tecnica si basa su un'idea molto semplice: disporre ogni capo in piano, creando strati ben strutturati. Di conseguenza, la valigia risulterà immediatamente più organizzata. Niente più caos e confusione. Adottando questo metodo di piegatura, si crea un'organizzazione pulita, quasi visiva, che permette di individuare i propri abiti in un batter d'occhio. Ogni capo trova il suo posto senza schiacciare gli altri, dando una piacevole sensazione di ordine.

Questo tipo di preparazione dei bagagli può anche trasformare il tuo rapporto con la preparazione della valigia. Non ti sembrerà più di dover sopportare il processo di partenza; sarà quasi come mettere insieme una selezione di abiti accuratamente scelti e senza sforzo.

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Abbigliamento più accessibile (e meglio conservato)

Al di là del suo fascino estetico, questo metodo offre un reale vantaggio pratico. Disponendo i vestiti in piano, si evita di dover disfare tutta la valigia solo per prendere una singola maglietta. Ogni categoria può essere organizzata in modo logico: maglie da un lato, pantaloni dall'altro, o persino interi completi raggruppati insieme. Questo permette di risparmiare tempo una volta arrivati a destinazione, soprattutto se si desidera mantenere una certa armonia nelle proprie scelte di abbigliamento.

Un altro punto importante: i vestiti in genere si stropicciano meno. Senza eccessiva compressione o arrotolamento stretto, i tessuti respirano meglio. I vostri capi preferiti, che siano fluidi, aderenti o più delicati, manterranno quindi meglio la loro forma.

Un consiglio semplice su cui tutti sono d'accordo.

Su TikTok, questo metodo ha rapidamente guadagnato popolarità. Nei commenti al video di @mademoiselleImanne, molti hanno elogiato la tecnica definendola semplice, efficace e piacevole da usare. L'aspetto particolarmente interessante è che non richiede accessori o competenze particolari. Non c'è bisogno di padroneggiare complesse tecniche di piegatura o di investire in costosi organizer. Si allinea inoltre a una tendenza più ampia: semplificare la vita quotidiana mantenendo un certo stile. Una valigia ben preparata significa anche viaggiare con la mente più leggera.

Naturalmente, come ogni consiglio, questa tecnica non è una regola ferrea. Puoi adattarla alle tue esigenze, abitudini e al tipo di abbigliamento che stai mettendo in valigia. Dopotutto, la tua valigia riflette il tuo stile di viaggio e, qualunque sia il tuo approccio, la cosa più importante è sentirsi bene con le proprie scelte, indossando abiti che ti facciano sentire a tuo agio e sicuro di te.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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