"Essere perfetti" nella foto del passaporto: una tendenza preoccupante

Nelle foto ufficiali, quelle che adornano la prima pagina del nostro passaporto o della carta d'identità, non siamo esattamente al meglio. Ma ultimamente, le "ragazze perbene" del web si sono improvvisate sessioni fotografiche lusinghiere dietro il sipario nero della cabina fotografica, mostrando un volto che contrasta con quest'immagine di "fuggitiva" stanca e imbronciata. Una nuova tendenza è in atto...

La foto del documento d'identità, eccessivamente romanticizzata

In genere, è una foto che teniamo accuratamente nascosta, fuori dalla vista. La vergogna ci assale quando la consegniamo agli agenti o alla polizia. Bisogna ammetterlo, non è esattamente una foto lusinghiera. In questo ritratto formale, dove sorridere è proibito, sembriamo praticamente dei criminali. Mancano solo il numero di matricola e l'uniforme a righe per completare l'illusione di un detenuto in fuga.

Occhiaie profonde, un viso tirato, un'espressione stanca : questa foto che adorna i nostri documenti d'identità ha la capacità di creare insicurezze anche nelle persone più sicure di sé. Ogni volta, il flash ci coglie di sorpresa e cattura un volto che a malapena riconosciamo su carta lucida. Eppure, è proprio questo volto a definire la nostra identità.

Ultimamente, queste foto – foto che non mostreremmo nemmeno sotto minaccia e che non sarebbero mai finite sulla nostra bacheca di Facebook – vengono esposte con orgoglio sui social media. Molti si stanno cimentando nell'impensabile: rendere le foto per i documenti d'identità esteticamente gradevoli e desiderabili. Ci riescono dove noi abbiamo fallito miseramente, nonostante una foto frontale perfettamente riuscita.

Mentre cercavamo di sfidare gli standard imposti dalla legge puntando alla massima fotogenia, la stampante non ha mai collaborato. E per il clan Kardashian, che glorifica persino i momenti più ordinari, basta un solo tentativo per confondere i confini tra una foto "conformista" e un'immagine per un profilo di incontri. Queste foto, che non avrebbero mai dovuto uscire dai nostri portafogli, sono diventate calamite per i complimenti e esche per i like. Oltre a conferire un certo potere sociale, rivelano dettami sintomatici. Persino nei momenti più seri, dobbiamo recitare una parte e "venderci nella luce migliore possibile".

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Le celebrità, le promotrici di questo movimento

Tutto è iniziato con Kylie Jenner , la stessa che ha reso popolari la vita da vespa, le labbra nude e gli zigomi alti. Nel 2020, una foto della sua patente di guida è apparsa improvvisamente sul suo feed, tra scatti professionali e servizi fotografici meticolosamente allestiti. Questo ritratto su uno sfondo neutro rivelava una donna truccata con cura e con i capelli impeccabilmente acconciati. Con la sua carnagione di porcellana impeccabile, lo sguardo intenso, le guance rosee e le labbra carnose leggermente truccate, dava l'illusione di un viso photoshoppato. Eppure, era semplicemente il riflesso dell'autentica Kylie, sempre fedele a se stessa.

Questa foto, con il suo notevole valore legale, non era più fonte di scherno, ma oggetto di desiderio, simbolo di successo. Allora, le ragazze si riversavano nelle cabine fotografiche, posando per l'obiettivo e seguendo tutorial di trucco di ogni tipo per uscire da questa esperienza accecante soddisfatte. Ora esistono persino manuali di istruzioni per "liberare il proprio potenziale" sui documenti ufficiali. Abbigliamento, trucco, postura, atteggiamento... ogni consiglio è valido per ottenere una foto "instagrammabile". Questi scatti egocentrici non si limitano più a seguire le istruzioni scritte in rosso; seguono regole estetiche "immaginarie".

Quindi, oltre a stare in piedi con la schiena dritta, il viso sciolto, i capelli nell'inquadratura e un'espressione seria, devi anche dimostrare carisma solo per il gusto dell'ego? Perché no, questa non è una tecnica di seduzione per realizzare la fantasia di indossare un'uniforme.

L'emergere di un nuovo complesso collettivo

La nostra foto per il passaporto, quella che scattiamo per obbligo e non per piacere, è tutt'altro che lusinghiera. Un occhio è più grande dell'altro, abbiamo imperfezioni visibili, la pelle lucida e i capelli in disordine, tutto a causa della pressione della cabina fotografica. Insomma, sembriamo più un gangster depresso che una supermodella idolatrata.

Con soli tre tentativi a disposizione entro un tempo limite e un'illuminazione ostile, la delusione è inevitabile ancor prima della stampa finale. Per alcuni, le foto per il documento d'identità sono la prova tangibile della nostra "trasformazione": testimoniano la nostra evoluzione fisica e fungono da cronologia visiva. Per altri, sono semplicemente un promemoria dei dettami già in vigore. In definitiva, si tratta dell'ennesimo obbligo: quello di rimanere "presentabili" anche in condizioni estreme.

La foto per il documento d'identità è diventata un vero e proprio concorso di bellezza. Questa foto, che dovrebbe rappresentarci nella nostra essenza più autentica, è finita per essere "distorta". Eppure, raramente vede la luce del sole. E non sarà certo il poliziotto disinteressato e baffuto a giudicarci.