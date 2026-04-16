Viaggiare da sole si sta affermando come una vera e propria tendenza sociale. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, nel 2017 si contavano 138 milioni di donne che viaggiavano da sole , rispetto ai 54 milioni di tre anni prima.

Un'ascesa fulminea che riflette una profonda aspirazione: partire liberamente, al proprio ritmo, senza compromessi. Le motivazioni sono molteplici: sete di libertà , ricerca di indipendenza , desiderio di ritrovare se stessi, voglia di mettere alla prova i propri limiti e acquisire fiducia.

Inoltre, l'IFOP rivela che il 66% delle donne francesi si assume maggiori responsabilità nell'organizzazione delle vacanze rispetto ai propri partner . Viaggiare da sole diventa quindi un vero e proprio atto di emancipazione.

Questo articolo cerca le migliori destinazioni, dall'Europa all'emisfero australe passando per l'Asia, per tutti coloro che desiderano fare il grande passo.

Le capitali europee sono la scelta ideale per chi viaggia da solo in tutta tranquillità.

Viaggiare da soli per la prima volta può sembrare scoraggiante. Eppure, alcune destinazioni abbattono le barriere con sorprendente facilità.

Le capitali europee sono tra le migliori opzioni per il primo viaggio in solitaria di una donna: trasporti efficienti, alloggi accessibili a tutte le tasche e un profondo rispetto per le donne che viaggiano da sole .

Copenaghen e Stoccolma, regine dei paesi nordici

Copenaghen si distingue in particolare. Classificata tra le prime 10 città al mondo per sicurezza, la capitale danese è attraente per la sua tranquillità, anche di sera.

Si può andare in bicicletta senza la minima apprensione, passeggiando per le vie illuminate di Nyhavn con una serenità rara. Vagare per queste strade è quasi un'arte di vivere.

Stoccolma e i paesi nordici in generale offrono vantaggi analoghi. Pulizia, organizzazione impeccabile, cordialità spontanea: le donne possono muoversi da sole senza apparenti limitazioni.

La sensazione di sicurezza che si respira lì è forte e palpabile. Per le viaggiatrici che desiderano coniugare l'esplorazione urbana con la tranquillità, la Scandinavia è una scelta ideale.

Amsterdam, Vienna e Basilea: diversità e accessibilità

Amsterdam affascina con la sua energia cosmopolita e i suoi canali perfetti per passeggiare. Vienna , con il suo maestoso patrimonio architettonico, invita a rallentare e ad abbracciare il turismo lento.

Queste due capitali condividono una solida infrastruttura e un'atmosfera accogliente per le viaggiatrici solitarie. Basilea, più intima, è perfetta per chi desidera evitare la folla pur godendo di una ricca cultura.

Per scegliere una destinazione sicura, quattro criteri risultano particolarmente rilevanti:

Un basso tasso di criminalità

Trasporto pubblico affidabile e ben collegato

Un autentico rispetto per la libertà delle donne.

Una presenza visibile di altre viaggiatrici sole

Le capitali europee soddisfano tutti questi requisiti, il che le rende destinazioni ideali per acquisire sicurezza come viaggiatore indipendente.

Il Sud-est asiatico, una regione imperdibile per le viaggiatrici.

Il Sud-est asiatico esercita un fascino crescente sulle viaggiatrici .

La sua calorosa accoglienza, la consolidata esperienza nel turismo internazionale, la logistica semplice e l'ampia diffusione della lingua inglese ne fanno una regione particolarmente accessibile. A ciò si aggiungono un budget contenuto e una straordinaria ricchezza culturale e culinaria.

Bangkok, Chiang Mai e Hanoi: tre atmosfere distinte

Bangkok si distingue come metropoli moderna e vibrante. È facile organizzare escursioni ai templi circostanti o alle isole del Golfo di Thailandia.

La città non dorme mai e la logistica è sorprendentemente semplice per le viaggiatrici solitarie.

Chiang Mai offre un'atmosfera completamente diversa: più zen, meno affollata. L' atmosfera hippie-chic di questa città del nord della Thailandia attrae coloro che cercano un ritmo di vita diverso.

Yoga, meditazione, coloratissimi mercati notturni: Chiang Mai vi invita a rilassarvi e a ritrovare l'equilibrio.

Hanoi , la capitale del Vietnam, è affascinante grazie alla leggendaria gentilezza dei suoi abitanti.

Nonostante il traffico intenso e a volte caotico, l'atmosfera rimane accogliente. La città invita all'incontro, alla condivisione e alla scoperta di una cultura millenaria.

Bali, Singapore e Kuala Lumpur: sicurezza e cambio di scenario garantiti.

Bali è una meta sicura per chi viaggia da solo. La sua atmosfera affascinante, la cordialità dei suoi abitanti e i paesaggi di risaie e templi creano un ambiente ideale per l'introspezione.

Visitare Ubud in bicicletta è un'esperienza indimenticabile per qualsiasi viaggiatore zaino in spalla alla ricerca di autenticità.

Singapore si posiziona tra le 5 città più sicure al mondo. Questa città-stato altamente organizzata permette di uscire da soli di notte senza preoccupazioni.

La tabella seguente illustra la classifica mondiale delle principali destinazioni menzionate in questo articolo:

Destinazione Classifica mondiale della sicurezza Vantaggio principale Singapore Top 5 Organizzazione rigorosa, tranquille uscite notturne. Copenaghen Top 10 Pace e tranquillità, pedalate facili Wellington Top 15 Infrastrutture progettate per i viaggiatori

Kuala Lumpur, dal canto suo, rassicura le viaggiatrici che arrivano da sole in un nuovo continente.

Il suo singolare mix culturale – malese, cinese, indiano – ne fa una porta d'accesso ideale al Sud-est asiatico, stimolante e al tempo stesso accessibile.

Australia e Nuova Zelanda, destinazioni create su misura per le viaggiatrici solitarie.

Australia e Nuova Zelanda sono da tempo mete popolari per i viaggiatori zaino in spalla di tutto il mondo. Questi due paesi hanno sviluppato una cultura dell'ospitalità eccezionale, perfetta per le donne che viaggiano da sole.

La costa orientale australiana, un vero paradiso per le viaggiatrici indipendenti.

La costa orientale australiana ha un'atmosfera decisamente rilassata. La rete di ostelli è fitta e ben tenuta, favorendo incontri spontanei e garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza.

È uno degli ambienti più accoglienti in assoluto per chi viaggia da solo.

Tra le esperienze più iconiche: le immersioni nella Grande Barriera Corallina , un gioiello naturale minacciato ma pur sempre magnifico, e una pausa contemplativa di fronte alla Sydney Opera House, simbolo architettonico riconosciuto a livello globale. Questi momenti lasciano un'impressione indelebile.

La Nuova Zelanda, un modello di infrastruttura per le viaggiatrici solitarie

La Nuova Zelanda ha progettato le sue infrastrutture per agevolare le viaggiatrici . Segnaletica chiara, trasporti affidabili e un'ampia offerta di alloggi presso famiglie del posto: tutto contribuisce a un viaggio senza preoccupazioni.

Wellington, classificata tra le prime 15 città al mondo per sicurezza, incarna questo approccio rigoroso e accogliente.

Per gli amanti del trekking e delle attività all'aria aperta, il Tongariro Crossing offre uno spettacolare percorso vulcanico, adatto a tutti i livelli. Montagne, spiagge selvagge e snorkeling offrono una gamma di attività tanto varie quanto emozionanti.

Superare gli ostacoli per osare viaggiare da soli: consigli pratici e soluzioni concrete

Nonostante il crescente entusiasmo per i viaggi in solitaria al femminile , permangono alcune preoccupazioni. Identificarle chiaramente ci permette di superarle più efficacemente.

Gli ostacoli più comuni: sicurezza, solitudine e budget

Nelle testimonianze delle donne esitanti emergono costantemente tre ostacoli:

Le preoccupazioni per la sicurezza scoraggiano 3 donne su 10 ancor prima che scelgano una destinazione. La paura della solitudine è una delle principali preoccupazioni per 4 donne su 10. In termini di budget , le vacanze in solitaria costano il 53% in più rispetto ai viaggi di gruppo, secondo UFC-Que Choisir.

Queste cifre non sono inevitabili. Indicano semplicemente esigenze concrete per le quali esistono soluzioni.

Soluzioni su misura per un viaggio senza pensieri.

La piattaforma NomadSister offre un sistema di couchsurfing esclusivamente per donne, consentendo loro di soggiornare gratuitamente presso donne del posto.

Questa soluzione di alloggio alternativa risolve sia il problema del budget che quello della solitudine, creando legami autentici in ogni fase.

Le agenzie di viaggio specializzate offrono anche vacanze organizzate per piccoli gruppi, pensate esclusivamente per donne che viaggiano da sole .

Viaggiare da soli pur avendo un compagno di viaggio: questo apparente paradosso si trasforma in una formula ideale per chi desidera rompere il tabù del viaggio in solitaria senza dover affrontare tutto in una volta.

Al di là degli strumenti, il fattore determinante rimane l'ascolto della propria intuizione . Procedere al proprio ritmo, senza confrontarsi con gli altri né avere fretta, trasforma ogni meta in un terreno di esplorazione personale.

Il potere femminile non si proclama, si vive, un passo alla volta, nei vicoli di Bali o sui moli di Copenaghen. Viaggiare da sole non è più un'eccezione: è un modo di viaggiare che si sta affermando, pienamente e brillantemente.

Per le viaggiatrici che indossano taglie che non corrispondono agli standard usuali, questa libertà di movimento, di organizzazione e di ritmo assume un sapore ancora più speciale.

Viaggiare da soli significa anche vestirsi come si vuole, fermarsi dove si desidera e scegliere le proprie esperienze senza dover dare spiegazioni. Accesso totale a se stessi.