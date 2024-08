6 paires de chaussures d’été qui vont cartonner à la rentrée

La saison estivale sera bientôt derrière nous. Après deux mois à déambuler les pieds à l’air libre, la rentrée nous oblige à regagner un vestiaire plus sobre et formel. Nous renvoyons les sandales au placard pour enfiler des souliers soutenus, raccord avec le dress code des jours de boulot. Mais cette année, nos sandales à lanières et nos tongs à talon font des prolongations dans nos looks. Elles s’inscrivent au cœur du shoesing de rentrée. Plus question de les ranger à l’aube du mois de septembre et de renoncer à leur charme inconditionnel une fois les vacances terminées. Voici 6 paires de chaussures d’été qui vont faire des ravages à la rentrée ! Au vu de l’arrière-saison radieuse qui s’annonce, ces modèles dénudés sont de bon augure au bout des chevilles.

Les claquettes de luxe

Parmi les chaussures d’été que vous allez croiser sur tous les pieds à la rentrée, les prestigieuses claquettes de luxe. Ces paires griffées, qui arborent une sobre bande sur le dessus, sont dotées d’un vrai cachet. Avec leur signature « haute couture », affichée discrètement à l’intérieur de la semelle ou imprimée en gros sur la partie principale de la claquette, elles ennoblissent instantanément les looks.

Aux antipodes des bien nommées « traînes pattes », qui servent simplement à flâner à la plage, les claquettes de luxe ont bien plus d’ambition. Qu’il s’agisse des Chypre Hermès au style effortless raffiné ou des mules à brides Prada, elles ont le pouvoir d’upgrader les tenues les plus simples. Elles ajoutent un supplément d’âme à vos ensembles de rentrée et augmentent le capital chic de votre look tout entier. Associées à un tailleur oversize vitaminé ou une robe longue en lin, elles façonnent une allure pointue, digne des modeuses les plus en vue.

Les incontournables Salomé

Vestiges d’une époque révolue, les Salomé ont longtemps été associées au vestiaire du 3ème âge. Ou à celui des cours de tango. Mais ces chaussures, souvent aperçues sous les jupes trapèzes de nos grand-mères, se réinventent dans un format plus contemporain. Remises au goût du jour, elles se révèlent avec une petite plateforme et une teinte vernie.

Ces chaussures d’été qui se distinguent par leur bride en forme de T insufflent une touche néo-rétro aux looks de rentrée. En plus d’assurer un maintien optimal lors de vos déplacements urbains, cette paire tout droit venue des années folles, vous promet un style digne de la grande Brigitte Bardot. En contradiction avec les modèles aux bouts angulaires affûtés, les Salomé arrondissent les angles et vous confèrent un charme candide. Bi-colores ou unis, pastels ou noirs, les Salomé se plaisent dans tous les mélanges mode.

La mule plate

Là encore, c’est un come-back inattendu. Les mules plates en résille que nos grandes sœurs portaient en guise de pantoufle dans les années 2000 ressuscitent dans la fashion-sphère. Propulsées par une industrie de la mode piquée de nostalgie, elles se font à nouveau l’extension de nos pieds. À la frontière de l’élégante ballerine et de la nonchalante claquette, la mule plate renaît dans son plus bel apparat.

Parsemée de broderies fleuries. Ornée de chaîne. Décorée d’un nœud oversize. Cette chaussure « souvenir » habille divinement le pied et revitalise les tenues. Elle forme d’ailleurs une belle alchimie avec un denim 7/8ème légèrement effiloché à ses extrémités. Ces chaussures d’été, que l’on pensait disparues à tout jamais, font la sève des looks de rentrée.

Les espadrilles à plateforme

Pendant plusieurs décennies, les espadrilles ont souffert d’une image vieillotte et négligée. Mais désormais, ces chaussures ne font plus seulement office de « chaussons ». Elles s’exhibent fièrement en dehors des murs de la maison. Perfectionnées dans les moindres détails, les espadrilles se veulent plus séduisantes que jamais. Après les espadrilles compensées nouées par des ficelles et les modèles dans l’esprit « babies », ce sont les espadrilles à plateforme qui attirent toutes les louanges.

Moins à risque que les variantes à talon et plus glamour que la version originelle un peu dépouillée, elles ont tout pour plaire. Elles se distinguent par leur semelle épaisse en corde tressée, qui leur confère un look à la fois boho et moderne. Elles apportent de la hauteur sans sacrifier la stabilité. Ces chaussures phares de l’été font de la résistance à la rentrée. Mais elles se déclinent avec une parure en daim ou en cuir. Des matières plus cohérentes à l’approche de l’automne.

Les tongs à talon

Laissées brutes, les tongs font rapidement tache dans les looks. Mais lorsqu’elles sont montées sur un talon fin et légèrement courbé, elles surclassent toutes les autres paires estivales. Résolument glamours et sensuelles, les tongs à talon sont une leçon d’éloquence à elles seules.

Pendant l’été, elles enrichissent les tenues de soirée à base de slip dress et de robes moulantes. À la rentrée, elles subliment divinement le duo jean t-shirt. Les tongs à talon sont des chaussures de femmes fatales. Elles ont le don de transformer une tenue basique en look ultra badass. Ces tongs, dressées sur quelques centimètres, sont les chaussures d’été qui vont pimenter vos tenues de rentrée.

Les chaussures bateau

Les chaussures bateau sont l’incarnation même du style riviera. Mais elles quittent les pieds des soixantenaires des bords de mer pour s’installer dans les looks des fashionistas les plus likées. Ces modèles, dont la plupart des propriétaires sont des hommes bourgeois à la tête grisonnante et au teint hâlé, se hissent désormais au milieu de robe t-shirt loose et de pantalons à motifs.

Les chaussures bateau ont subi un véritable coup de jeune. Ces classiques de la mode nautique se portent avec des chaussettes blanches qui arrivent à mi-mollet pour casser le « côté grand-père ». Aperçues moult fois sur la côte, ces chaussures d’été a vont détrôner les fameux mocassins à la rentrée.

Ces chaussures, qui ont rythmé vos tenues d’été, sont au beau fixe à la rentrée. Inutile de les ranger jusqu’à la saison prochaine, elles peuvent encore faire des étincelles.

