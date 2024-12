Tendances mode 2025 : cette matière va envahir vos dressings !

Préparez-vous à une vague de douceur, de luxe et d’élégance dans vos garde-robes : le velours va envahir vos looks en 2025. Cette matière, qui réconforte l’œil et le corps, continue de prospérer sur la scène mode. Elle se réinvente dans un style plus contemporain, bien loin de la robe de nos grand-mères. Le velours parsème les blazers oversize, les pantalons flare et les salopettes. Il recouvre chaque centimètre carré de vos basiques comme pour compenser la morosité ambiante. Longtemps considéré comme un textile rétro, le velours renaît sur toutes les silhouettes, entre authenticité et modernité. Alors prêt·e à vous mettre au velours, qui surclasse le satin ?

Le velours, la matière vedette de 2025

Les collections Printemps-Été 2025 des plus grandes maisons de couture mettent déjà le velours à l’honneur. Valentino, Balmain et Dior ont tous revisité cette matière, en l’associant à des coupes minimalistes et des palettes audacieuses. Loin de l’image des robes de soirée d’antan, le velours se modernise : il se porte fluide, mat ou texturé, et s’adapte parfaitement à des looks décontractés ou des ensembles sophistiqués.

Qu’est-ce qui fait son succès ? Une capacité à jouer avec la lumière, offrant un effet chatoyant qui capte instantanément le regard. Qu’il s’agisse de vestes oversize, de pantalons taille haute ou même de maillots de bain – oui, le velours envahit aussi la plage – cette matière est plus versatile qu’il n’y paraît. Après tout, la mode est un éternel recommencement et cette tendance le confirme. Cette matière, qui régnait sur nos jambes d’enfant, n’a pas encore révélé tout son potentiel !

Pourquoi le velours est la matière parfaite ?

Si le velours résiste dans le temps et s’inscrit inlassablement dans nos tenues, c’est parce qu’il possède un vrai cachet. Il est à la mode ce que le bois est à la décoration et ce que le Paris-Brest est à la pâtisserie. Voici ce qui le rend si irrésistible. Ces arguments vont vous convaincre d’y succomber à nouveau !

Son confort : doux au toucher et agréable à porter, il est aussi chaleureux, parfait pour l’hiver sans être trop lourd.

: doux au toucher et agréable à porter, il est aussi chaleureux, parfait pour l’hiver sans être trop lourd. Son aspect luxe : longtemps associé aux vêtements royaux ou aux rideaux de théâtre, il incarne un raffinement intemporel qui élève instantanément une tenue.

: longtemps associé aux vêtements royaux ou aux rideaux de théâtre, il incarne un raffinement intemporel qui élève instantanément une tenue. Son adaptabilité : le velours ne se limite plus aux robes longues ou aux blazers élégants. Il s’invite désormais dans des pièces casual, comme les sweatshirts, les joggings et même les sneakers.

: le velours ne se limite plus aux robes longues ou aux blazers élégants. Il s’invite désormais dans des pièces casual, comme les sweatshirts, les joggings et même les sneakers. Une conscience écologique : avec l’essor des velours fabriqués à partir de matières recyclées ou durables, cette tendance s’inscrit dans un mouvement de mode éthique.

Les couleurs et textures qui marqueront 2025

En 2025, le velours se veut plus stimulant et vitaminé. Si autrefois, nos parents nous paraient de velours sobres, aujourd’hui cette matière révèle son caractère derrière sa candeur. Fini le velours soporifique sans relief, servi dans des couleurs neutres. En 2025, cette texture qui rappelle les doudous d’enfance se refait une vraie beauté !

Velours côtelé : ultra rétro, il revient en force dans des tons terreux comme le terracotta, le beige ou le vert forêt.

: ultra rétro, il revient en force dans des tons terreux comme le terracotta, le beige ou le vert forêt. Velours lisse et brillant : idéal pour des tenues de soirée, dans des nuances audacieuses comme le violet, le bleu électrique ou le rouge rubis.

: idéal pour des tenues de soirée, dans des nuances audacieuses comme le violet, le bleu électrique ou le rouge rubis. Velours mat : pour un look plus moderne et subtil, il se décline dans des couleurs pastel comme le lilas ou le rose poudré.

: pour un look plus moderne et subtil, il se décline dans des couleurs pastel comme le lilas ou le rose poudré. Velours stretch : parfait pour des pièces moulantes comme les bodys ou les pantalons skinny.

La grande force du velours, c’est qu’il peut transformer une tenue simple en un véritable statement mode. Vous pouvez l’apprivoiser avec parcimonie à travers une banane portée en bandoulière ou un collier ras-de-cou néo-classique. Ou alors en faire le fil rouge de vos tenues et le décliner de la tête au pied. Voici quelques idées pour l’intégrer facilement :

En petites touches : un sac en velours, une paire de mocassins ou un bandeau suffisent pour ajouter du chic à un look quotidien.

: un sac en velours, une paire de mocassins ou un bandeau suffisent pour ajouter du chic à un look quotidien. Version casual : associez un pantalon en velours côtelé à un t-shirt blanc basique pour un style effortless.

: associez un pantalon en velours côtelé à un t-shirt blanc basique pour un style effortless. Ultra-glamour : misez sur une robe longue en velours lisse avec des accessoires minimalistes pour une soirée mémorable.

: misez sur une robe longue en velours lisse avec des accessoires minimalistes pour une soirée mémorable. Mix & match : osez combiner des textures, comme un blazer en velours avec un jean brut ou une jupe en cuir.

Le velours tapisse plus seulement nos vêtements de nuit. Il s’imprime sur tous les corps et détrône même le satin, très convoité en 2024. Parmi les autres temps forts mode attendus en 2025 : les influences « retour de pêche » et le style « Dollhouse » inspiré des Polly Pocket. Vous savez ce qui vous reste à commander au père Noël…