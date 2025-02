Ce boxer pour homme a une particularité : il aide les femmes ! Voici comment

Rassembler au lieu de diviser. Telle est la mission de la jeune marque wœmen. Pour faire le trait d’union entre les hommes et les femmes, qui ont trop souvent tendance à se déchirer, elle a imaginé un boxer solidaire unique en son genre. Ce sous-vêtement masculin là n’a pas seulement pour vocation de couvrir les parties intimes de ces messieurs ou de remplacer les vieux caleçons défraîchis. Il a un autre pouvoir : il lutte contre la précarité menstruelle. Comme quoi, nul besoin de descendre dans la rue avec des pancartes énervées pour soutenir la cause des femmes. Il suffit d’acheter le boxer wœmen pour que ces messieurs se rendent utiles. Ce boxer est aux hommes ce que la cape est aux héros. Découvrez l’histoire derrière cette lingerie militante.

Un boxer pour en finir avec la guerre des sexes

Sur fond de #MeToo, d’affaires de viols et de harcèlement sexuel, les relations entre hommes et femmes n’ont cessé de se dégrader. Certes, il ne faut pas faire de généralité, mais les hommes sont plus souvent vus comme des adversaires que des alliés. Et l’argument du « not all men » n’y change rien. Pourtant, comme le suggère le dicton « seule on va plus vite ensemble on va plus loin ». D’où l’importance de rallier ces messieurs aux causes dites « féminines ».

Alors pour rétablir la paix entre hommes et femmes, Cyrielle et Enola ont eu une idée de génie. Les deux jeunes entrepreneuses de 24 ans ont créé une marque de sous-vêtements pour hommes destinée à aider les femmes. Un concept inédit ! À travers wœmen, un nom symbolique né de la contraction du mot « we men » et « women », les co-fondatrices originaires de Bordeaux conjuguent les genres et unissent les forces pour lutter contre la précarité menstruelle, une injustice criante.

Ce boxer solidaire, qui met tout le monde au diapason, n’est pas seulement là pour faire joli (même s’il est particulièrement flatteur). Choisir wœmen plutôt que les modèles griffés croisés sous tous les jeans, c’est faire un geste en faveur du bien-être des femmes et améliorer leur quotidien. Ainsi, au lieu d’être de simples spectateurs des combats portés au féminin, les hommes, eux aussi, participent au changement et contribuent à un avenir meilleur. Ce sous-vêtement signé wœmen tisse un lien précieux entre hommes et femmes, généralement mis en face à face. C’est un peu un drapeau blanc (élégamment revisité) dans cette guerre des sexes.

Acheter le boxer wœmen c’est agir pour la santé des femmes

La solidarité est le fil rouge de wœmen, marque d’utilité publique. En acquérant ce boxer « fédérateur », les hommes peuvent garder leur bourse au chaud, mais pas que ! Grâce à cet achat, ils « partagent », à leur manière, la charge menstruelle qui incombe aux femmes. Une partie du prix de chaque boxer wœmen est utilisée pour acheter et redistribuer des protections périodiques à toutes les femmes dans le besoin ou non. Ce qui est loin d’être négligeable sachant que les femmes dépensent en moyenne 675 € par an pour leurs règles. Ça fait cher payer pour un phénomène biologique dont elles ne sont pas responsables.

Alors en plus de profiter d’un sous-vêtement esthétique qui leur donne un corps d’Apollon, les hommes soutiennent les femmes de très près et se portent volontaires pour une cause qui ne les concerne pas directement, mais qui touche la société tout entière. C’est plus simple et bien moins intimidant que de descendre dans la rue vêtus de violet ou de rejoindre une association de lutte contre les violences sexistes.

Avec wœmen, femmes et hommes forment un duo gagnant. Ce sont les hommes qui arborent ce boxer à la coupe avantageuse, mais ce sont les femmes qui en tirent les bienfaits. Grâce à cette marque forte, qui prône l’esprit d’équipe, les femmes peuvent accueillir leurs règles sans se mettre dans le rouge financièrement. D’ailleurs, wœmen va distribuer 2300 protections périodiques gratuitement à l’occasion de la journée du droit des femmes.

Un sous-vêtement vertueux, sur le fond comme sur la forme

Avec le boxer wœmen sur les hanches, les hommes ont un sentiment de fierté. Pas parce que ce sous-vêtement est le plus beau qu’ils n’aient jamais eu dans leur tiroir, mais parce qu’il leur accorde une certaine légitimité dans la cause des femmes. Finalement, c’est comme s’il faisait don d’une boîte de tampons ou d’un pack de serviettes hygiéniques. D’ailleurs, wœmen a redoublé de vigilance pour offrir aux femmes des solutions saines. Elle s’est associée avec Jho, une marque française de protections périodiques bio qui respecte vraiment leur intimité.

Le boxer, lui aussi, inspire confiance. Ce n’est pas parce qu’il se cache derrière les vêtements et qu’il ne se révèle qu’à quelques privilégiés, qu’il doit être de mauvaise facture. wœmen est intransigeante sur le choix des matières et le confort. Fabriqué au Portugal selon les normes européennes et servi dans un coton bio d’une douceur incomparable, ce boxer sait comment se rendre indispensable.

Soigné dans les moindres détails pour honorer à la fois les femmes et la planète, le boxer wœmen s’érige vite en sous-vêtement porte-bonheur. C’est ce qui s’appelle allier l’utile à l’agréable. Si vous êtes à court d’idées pour la Saint-Valentin, vous savez ce qui vous reste à commander. Pourquoi ce serait toujours aux hommes d’acheter des parures sulfureuses aux femmes d’abord ? Il est temps de changer les règles !

Article partenaire