Hij won een van de meest prestigieuze hondenwedstrijden, waaraan 18.600 honden deelnamen.

Elk jaar brengt de Crufts-hondenshow de elite van de hondenwereld samen. Dit jaar, 2026, viel één hond op tussen meer dan 18.600 deelnemers en won de felbegeerde titel "Best in Show". In Birmingham, Groot-Brittannië, is deze overwinning een erkenning voor jarenlange fokkerij, training en voorbereiding van de honden en hun eigenaren die van over de hele wereld komen.

Crufts, 's werelds grootste hondenshow

De Crufts-show, georganiseerd door de Kennel Club, wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze evenementen in de hondenwereld. De show, die in 1891 werd opgericht door Charles Cruft, vindt nu jaarlijks plaats in het National Exhibition Centre (NEC) in Birmingham en trekt tienduizenden bezoekers.

Vier dagen lang nemen duizenden honden van alle rassen deel aan diverse wedstrijden: raskeuringen, behendigheidsdemonstraties, gehoorzaamheidswedstrijden en zelfs gechoreografeerde shows met hun baasjes. Het evenement is uitgegroeid tot een absolute aanrader voor fokkers, professionals uit de branche en hondenliefhebbers.

De editie van 2026 was geen uitzondering. Meer dan 18.600 honden uit het Verenigd Koninkrijk en tal van andere landen namen deel aan de verschillende categorieën, met een recordaantal internationale deelnemers. Aan het einde van deze wedstrijden kan slechts één hond de ultieme titel "Best in Show" claimen, die de beste hond van de hele competitie aanwijst.

Bruin, uitgeroepen tot "beste hond van de wedstrijd".

Dit jaar, 2026, is Bruin, een vierjarige Clumber Spaniel, de grote winnaar. De hond, eigendom van fokker en presentator Lee Cox, werd door de jury verkozen tot "beste hond van de show 2026".

Om deze onderscheiding te behalen, won Bruin eerst zijn groepscategorie voordat hij het in de finale opnam tegen de andere winnaars. De titel "Best in Show" wordt toegekend na een zorgvuldige beoordeling door gespecialiseerde juryleden, die verschillende criteria analyseren, waaronder:

gezondheid en lichamelijke fitheid

structuur en morfologie

de kwaliteit van de bewegingen

het temperament van de hond

Volgens zijn eigenaar is Bruin "een hond voor het leven", die zowel kalm als geconcentreerd blijft tijdens de presentaties voor de jury. Zijn overwinning werd met enthousiast applaus ontvangen toen de uitslag werd bekendgemaakt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Crufts (@crufts)

Een belangrijke overwinning voor een zeldzaam ras.

Naast zijn individuele prestatie vestigt Bruins overwinning ook de aandacht op zijn ras. De Clumber Spaniel wordt door de Kennel Club beschouwd als een kwetsbaar Brits ras, met minder dan 300 geregistreerde pups per jaar. Deze erkenning op een internationaal evenement kan bijdragen aan de bekendheid van deze minder voorkomende rassen.

In de finale nam Bruin het op tegen de winnaars van de verschillende groepen in de wedstrijd, waaronder een Welsh Corgi, een Tibetaanse Mastiff en een Cavalier King Charles Spaniel. Meghan, een Petit Basset Griffon Vendéen, behaalde de titel "Reserve Best in Show", wat overeenkomt met de tweede plaats in het eindklassement.

Een evenement dat "de band tussen mens en hond viert".

Naast de wedstrijden presenteert Crufts zich als "een viering van de band tussen honden en de mensen die ze opvoeden of trainen". Het programma omvat ook activiteiten voor het publiek: behendigheidsdemonstraties, educatieve shows en wedstrijden voor jonge hondenliefhebbers. Elk jaar trekt het evenement tienduizenden bezoekers en geniet het uitgebreide media-aandacht in het Verenigd Koninkrijk.

Sommige dierenwelzijnsorganisaties, zowel in Frankrijk als daarbuiten, blijven zich uitspreken. Ze benadrukken dat honden – en dieren in het algemeen – niet beschouwd mogen worden als fokproducten of 'showdieren' die uitsluitend gefokt, getraind of gefokt worden om prijzen en onderscheidingen te winnen. Voor deze organisaties wakkeren deze wedstrijden regelmatig het debat aan over de plaats van dieren in de samenleving en de fokpraktijken die door dergelijke evenementen worden aangemoedigd.

Bruin nam het op tegen meer dan 18.600 concurrenten uit diverse landen en kwam als winnaar uit de bus, gekroond tot "Beste hond van de Crufts 2026". Deze overwinning is niet alleen een belangrijk moment voor zijn baasje, maar ook voor de bekendheid van de Clumber Spaniel, een nog relatief zeldzaam ras.