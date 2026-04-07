De "oma-bob", het sterkapsel van het seizoen.

De granny bob maakt een comeback als een van de must-have haartrends. Geïnspireerd door de klassieke bob, is dit kapsel aantrekkelijk vanwege zijn tijdloze elegantie en onderhoudsgemak. Talloze beroemdheden dragen het, en het is te zien op de catwalks, waarmee het zich vestigt als een modern alternatief voor meer gestructureerde kapsels.

Een zachtere versie van de klassieke bob.

De 'granny bob' heeft dezelfde vorm als de klassieke bob, maar dan met een zachtere, meer natuurlijke uitstraling. Meestal wordt het haar op of iets onder de kaaklijn geknipt, en het kenmerkt zich door minder scherpe lijnen en subtiele beweging.

In tegenstelling tot de strak afgebakende bob, kiest dit model voor een iets meer vervaagde look, soms gecombineerd met subtiel volume of een golvende textuur. Het doel is een elegant resultaat te bereiken zonder dat het te stijf oogt. Deze trend maakt deel uit van een bredere terugkeer naar onderhoudsarme kapsels die minimale dagelijkse styling vereisen.

Waarom is de "granny bob" zo populair?

Het succes van de 'granny bob' schuilt grotendeels in de veelzijdigheid ervan. Deze snit kan worden aangepast aan verschillende haartypes, of het nu steil, golvend of licht krullend is. Het helpt ook om het gezicht te omlijsten met een natuurlijke look. Sommige kappers wijzen erop dat dit type bob fijn haar meer beweging kan geven en dikker haar in bedwang kan houden. De snit kan worden gedragen met een middenscheiding voor een minimalistische look of met een zijscheiding voor extra volume.

Een trend die bij verschillende beroemdheden is waargenomen.

Verschillende beroemdheden hebben de afgelopen maanden bijgedragen aan de popularisering van dit kapsel, waardoor het een comeback heeft gemaakt. De 'granny bob' maakt deel uit van een trend waarbij moderne versies van tijdloze coupes, zoals de lange bob of de getextureerde bob, de voorkeur krijgen. Dit type kapsel wordt vaak gewaardeerd vanwege de balans tussen elegantie en eenvoud, waardoor er diverse stijlen mogelijk zijn die bij verschillende gelegenheden passen.

Hoe je dit kapsel kunt aannemen

Om een 'oma-bob' te creëren, raden experts aan te kiezen voor een licht gelaagde snit om de beweging te behouden. Het onderhoud is relatief eenvoudig, met bijwerken op basis van de haargroeisnelheid. Een natuurlijke stijl, met licht föhnen of aan de lucht laten drogen, versterkt de look van dit kapsel. Zoals bij elk kapsel kan het resultaat variëren afhankelijk van haartype, haardichtheid en gezichtsvorm.

De 'granny bob' bevestigt de terugkeer van tijdloze, moderne kapsels. Gemakkelijk te dragen en aan te passen aan vele stijlen, is het een populaire optie geworden voor diegenen die op zoek zijn naar een elegant kapsel zonder al te veel gedoe. Deze trend illustreert de groeiende interesse in looks die zowel modern als gemakkelijk te onderhouden zijn.