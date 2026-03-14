"Haarcoördinatie": de nieuwe beautytruc die een outfit direct chiquer maakt.

Kapsalon
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Hàn Vi Phạm Thị/Unsplash

In de mode maken kleine details vaak het verschil. Een trend die we op de catwalks en sociale media zien, is bijzonder opvallend: "haarcoördinatie". Het principe is simpel, maar slim: pas je kapsel aan de vorm van de halslijn of het decolleté van je top aan om een eleganter silhouet te creëren.

Wanneer het kapsel een integraal onderdeel van de look wordt.

Haarcoördinatie is gebaseerd op een heel eenvoudig idee: je kapsel mag niet zomaar gekozen worden. Het is een integraal onderdeel van je stijl, net als je kleding of accessoires. Op de catwalk werken stylisten en kappers al lang samen om een samenhangende look te creëren. De snit van een jas, de structuur van een jurk of de vorm van een kraag heeft direct invloed op de keuze van het kapsel.

Tegenwoordig is deze stylingaanpak onderdeel van het dagelijks leven geworden. Op sociale media leggen veel mode- en beautycontentmakers uit hoe je je kapsel gemakkelijk kunt aanpassen aan je outfit voor een meer evenwichtige en verfijnde look.

Het principe: een visueel evenwicht creëren.

De belangrijkste regel bij "haarcoördinatie" is het vinden van een balans tussen het kapsel en de vorm van het bovenstuk dat je draagt.

  • Als een kledingstuk een zeer hoge, gestructureerde of voorgevormde kraag heeft, helpt het om je haar op te steken om je gezicht en hals meer open te laten lijken. Dit voorkomt dat je bovenlichaam er "te druk" uitziet.
  • Omgekeerd, als je outfit een open halslijn of blote schouders heeft, kan loshangend haar de lijn van het kledingstuk juist mooi aanvullen.

Het idee is niet om een strikte regel te volgen, maar om visuele harmonie te creëren. Je kapsel vult je outfit dan aan in plaats van ermee te concurreren.

@rlgcolorconsulting Een kleuranalyse tilt alles naar een hoger niveau! Ook je haarkleur. We geven veel geld uit bij de kapper, dus laten we ervoor zorgen dat onze outfits en kapsels op elkaar afgestemd zijn! #kleuranalyse #persoonlijkekleuranalyse #kleurconsulent #rlgcolorconsulting ♬ Aggy - Coco & Clair Clair

Eenvoudig te adopteren verenigingen

Bepaalde combinaties van kapsel en outfit worden door stylisten veelvuldig gebruikt omdat ze vrijwel altijd werken.

  • Bijvoorbeeld, bij een coltrui of trui met een hoge halslijn, laat je met een knot of paardenstaart je nek mooi uitkomen. Dit type kapsel accentueert ook je gezicht en geeft een nette en elegante indruk.
  • Een top die de schouders bloot laat of een lage halslijn heeft, zorgt voor een speels effect in combinatie met los of licht golvend haar.
  • Bij een getailleerde blouse kan een strak kapsel of een lage knot de chique en verzorgde uitstraling van het kledingstuk versterken.
  • Omgekeerd staat een diepe decolleté vaak juist heel goed met een zacht geföhnd kapsel of volumineus haar dat de lijn van de buste volgt.

Deze associaties werken omdat ze inspelen op volumes en verhoudingen.

Een tip geïnspireerd door de coulissen van de mode-industrie.

In de wereld van professionele styling wordt elk detail zorgvuldig overwogen om een samenhangende look te creëren. Creatieve teams denken aan het totaalpakket: kleding, haar, make-up en accessoires. Het doel is dat al deze elementen hetzelfde visuele verhaal vertellen. Haarstyling past deze logica toe op alledaags gebruik. Het laat zien dat een succesvolle look niet alleen afhangt van de kleding zelf, maar ook van hoe alle elementen op elkaar inwerken.

Wat deze truc uiteindelijk zo aantrekkelijk maakt, is dat hij werkt met alle haartypes, -lengtes en -stijlen. Kort haar, natuurlijke krullen, lang haar, een lichte föhnbeurt of zelfs een beschermend kapsel: het kan allemaal. Door aandacht te besteden aan de samenhang tussen je kapsel en je outfit, kun je een ogenschijnlijk simpele look omtoveren tot een echt stijlvol silhouet.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
We dachten dat dit accessoire uit de jaren 90 allang vergeten was, maar het maakt een comeback in 2026.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

