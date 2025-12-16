Deze roodtint haarkleur is momenteel dé trend.

De haarkleur "zwart robijnrood" is uitgegroeid tot een van de belangrijkste rode haartrends van het seizoen, in een diepe, donkere en ultraglanzende variant.

Wat is een "zwarte robijn"?

Ruby Noir is een diep, zeer verzadigd rood gemengd met een bruine of zwarte basis, wat, afhankelijk van het licht, een bijna zwarte robijnrode uitstraling geeft. De kleur ligt ergens tussen robijnrood, wijnrood en zwarte kers in, met kersen- of bordeauxrode accenten die het best zichtbaar zijn in zonlicht of onder kunstlicht. Deze tint is al verkrijgbaar in haarverf in een doosje, bijvoorbeeld in het Keratin Color-assortiment onder de naam "1.8 Ruby Noir", ontworpen als een koninklijk, intens en glanzend rood. Het is vooral populair in de herfst en winter, wanneer diepe, warme tinten de boventoon voeren in de haartrends.

Waarom is deze kleur nu zo populair?

Kleurenexperts noemen dieprode tinten zoals robijnrood of kersenrood als dé sleutelkleuren voor rood haar op dit moment, omdat ze gedurfd zijn zonder te opzichtig te zijn. Robijnrood voegt diepte, glans en een luxueuze uitstraling toe, terwijl het toch geschikt blijft voor dagelijks gebruik, vooral op een bruine basis.

Deze tint is ook aantrekkelijk omdat hij vooral mooi staat bij een medium tot donkere huidskleur en een neutrale tot koele ondertoon. Hij voegt rijkdom en dimensie toe zonder hard over te komen. Bij haar met textuur versterken robijnrode highlights de kruldefinitie en glans, wat bijdraagt ​​aan de populariteit ervan op sociale media.

Voor wie is het het meest geschikt (en hoe moet het gedragen worden)?

Robijnzwart werkt erg goed op licht tot donkerbruin haar, waar het zich nestelt als een diepe robijnrode sluier, met een eenvoudiger onderhoud dan op zeer licht haar. Op blond haar is voorpigmentatie vaak nodig, anders moet je genoegen nemen met een zeer intense, bijna "vampierrode" kleur.

Voor een trendy look raden verschillende professionals het volgende aan:

ofwel een volledig gekleurde, ultraglanzende zwarte robijn

Dit kan een robijnrode balayage zijn op een bruine of zwarte basis, voor een rokerig effect en een zachtere look bij de aanzet.

Onderhoud omvat het gebruik van shampoos voor gekleurd haar, repigmentatiebehandelingen zoals kersenrood/kersenzwart om de highlights te voeden, en strikte hittebescherming om de glans te behouden.

Diep, mysterieus en intens stralend: robijnrood is dé meest gewilde tint rood dit seizoen. Een perfecte mix van klassieke elegantie en eigentijdse durf, deze haarkleur voldoet aan alle eisen: makkelijk te dragen, flatterend voor een breed scala aan huidtinten en helemaal on trend. Of je nu kiest voor een volledige haarkleur of subtiele highlights, robijnrood belooft een chique en verfijnde look, mits je het goed verzorgt. Eén ding is zeker: deze winter draait alles om robijnrode highlights.