Deze droogmethode helpt om golvend haar te accentueren.

Je hebt misschien al gemerkt dat je golvende haar direct na het douchen een mooie definitie heeft... voordat het tijdens het drogen geleidelijk zijn vorm verliest. Het goede nieuws is: dit fenomeen komt niet per se door de gebruikte producten. Sterker nog, een paar simpele stappen tijdens het droogproces kunnen een wereld van verschil maken en je natuurlijke textuur versterken.

Wat als de handdoek nou juist het probleem was?

Na het wassen van je haar is de eerste reactie vaak om het haar krachtig droog te wrijven met een handdoek. Dit kan echter de natuurlijke vorm van de golven verstoren. Door het wrijven scheiden de haren zich, raakt de haarstructuur verstoord en krijgt het haar meer volume... maar verliest het zijn definitie. Een zachter alternatief is om de haarlengtes voorzichtig naar de hoofdhuid te drukken om overtollig water te absorberen, zonder de haren te bewegen. Een eenvoudig katoenen T-shirt of een microvezelhanddoek is hiervoor perfect.

Bereid het haar voor op het föhnen.

Het geheim voor beter gedefinieerde golven begint terwijl je haar nog vochtig is. Breng een leave-in conditioner aan en vervolgens, indien gewenst, een lichte stylinggel. Het idee is om de lengtes van je haar omhoog te tillen en ze zachtjes tussen je handen te kneden. Dit zorgt ervoor dat de lokken op natuurlijke wijze samenkomen en stimuleert de golven om vorm te krijgen, zelfs voordat je een föhn gebruikt.

De diffuser, een waardevolle bondgenoot

De diffuser wordt vaak onderschat, maar is desalniettemin een favoriet accessoire voor veel mensen met golvend of krullend haar. In tegenstelling tot een standaard mondstuk verdeelt de diffuser de lucht over een groter gebied, waardoor abrupte bewegingen van het haar worden verminderd. Gebruik voor het beste resultaat een gematigde temperatuur en een lage luchtstroom.

Twee technieken zijn bijzonder populair: een plukje haar in de diffuser plaatsen en dit vervolgens voorzichtig omhoog bewegen richting de hoofdhuid, waarbij je de positie ongeveer vijftien seconden vasthoudt, of föhnen zonder direct contact door de diffuser langzaam rond het hoofd te bewegen. In beide gevallen is geduld geboden.

Ze weerstond de drang om haar haar aan te raken.

Dit is waarschijnlijk de moeilijkste stap... maar ook een van de meest effectieve. Tijdens het föhnen is het het beste om je haar niet constant aan te raken. Te vaak aanraken bevordert pluizen en kan de definitie van je golven verpesten. Wacht tot je haar bijna helemaal droog is voordat je iets doet. Als je stylinggel hebt gebruikt, is het normaal dat er een lichte stijfheid ontstaat. Knijp de lengtes voorzichtig tussen je handpalmen om deze stijfheid te doorbreken en je haar weer zacht en veerkrachtig te maken.

Fouten die alles kunnen veranderen

Enkele gewoontes kunnen al genoeg zijn om het resultaat te beïnvloeden.

Als je je hoofd te lang ondersteboven houdt, kan dat het volume bij de haaraanzet vergroten ten koste van de definitie.

Overmatige hitte kan de haarvezels uitdrogen en pluizig haar veroorzaken.

Tot slot, het borstelen van droog haar zorgt ervoor dat de golven minder strak worden. Het is beter om het haar te ontwarren terwijl het nog nat is, onder de douche of direct na het wassen.

De beste routine is de routine die bij jou past.

Geen enkel 'wonderproduct' kan een goede droogtechniek vervangen. Integendeel, een paar simpele stappen – overtollig water uitknijpen zonder te wrijven, behandelingen aanbrengen op zeer vochtig haar en voorzichtig een diffuser gebruiken – kunnen een textuur onthullen waarvan je niet wist dat je die had.

Natuurlijk bestaan er geen universele regels. Iedereen is vrij om zijn of haar haar te verzorgen zoals hij of zij dat wil, afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, beschikbare tijd en gewenste resultaten. Hoewel deze methode veel mensen met golvend haar aanspreekt, staat niets je in de weg om hem aan te passen aan je eigen routine of hem helemaal te negeren als een andere methode beter bij je past. Het belangrijkste is om de technieken te vinden waarmee je je goed voelt over je haar, precies zoals het is.