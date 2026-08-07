Glitter op tatoeages: deze verrassende beautytrend verovert de sociale media.

Glitter, lange tijd voorbehouden aan feestaccessoires, speciale gelegenheden en festivallooks, is nu hét symbool van de zomer. Het verschijnt in de vorm van een schildpadschild aan de zoom van een rok of een monoi-bloem op een sleutelbeen. Meer ongebruikelijk is dat mensen met permanente tatoeages glitter over hun bestaande inkt strooien om het speelse effect te versterken.

Het toevoegen van glitter aan je tatoeages is de nieuwste trend.

Glitter is allang geen bijzonder accessoire meer. Deze kleine, nauwelijks gebruikte potjes, met slechts een paar penseelstreken en duidelijke tekenen van sporadisch gebruik, zijn nu een vast onderdeel van de dagelijkse beautyroutine. Je hoeft niet te wachten op een groots feest onder discoballen of een sociaal evenement om te genieten van dit glinsterende poeder. Dit iconische cosmeticaproduct uit de jaren 2000, dat eruitziet alsof het rechtstreeks uit de make-uptas van een Winx-pop komt, beleeft een tweede golf van populariteit.

Terwijl de legendarische Zara Larsson, hogepriesteres van de retro-fantasy-esthetiek, ze op haar lichaam temt met behulp van sjablonen en ze als vluchtige tekeningen op haar huid aanbrengt, gebruiken anderen ze om hun permanente tatoeages te verfraaien. Een briljant idee van content creator @paytons.makeup. Na verloop van tijd verliezen de inkten hun intensiteit en lijken ze meer op schetsen dan op goed gedefinieerde kunstwerken. Natuurlijk zijn ook ze onderhevig aan de tand des tijds.

Glitter brengt, wanneer het op de huid wordt aangebracht, de levendigheid van onleesbare tatoeages weer tot leven, als magisch stof. De influencer, die ook voor een bekend cosmeticamerk werkt, demonstreert het proces en legt elke stap zorgvuldig uit, waarbij ze naar elk product verwijst. Eerst gebruikt ze een fixeerstick om de glitter te laten hechten. Vervolgens gaat ze aan de slag met een palet van iriserende glitter. Ze gebruikt een soort handmatige kleurtechniek met haar vingers, waarbij ze de tinten voor elk deel van de tatoeage aanpast.

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Een originele manier om vervaagde tatoeages nieuw leven in te blazen.

Glitter kan niet alleen worden omgetoverd tot sprankelende tatoeages en is een prima alternatief voor traditionele sieraden, maar kan ook worden gebruikt om een bestaande tatoeage op te vullen of te verfraaien. Deskundigen zeggen dat een tatoeage na één tot drie jaar kan vervagen of witter worden. Glitter, aangebracht met viltstiften op een effen kleurplaat, werkt dan als een revitaliserend middel dat vermoeide tatoeages nieuw leven inblaast.

In de inspirerende video, die een uitstekend voorbeeld is om thuis na te doen, vult de hoofdpersoon de 'lege' plekken van haar zwart-witte tatoeages met verschillende tinten om dynamiek en diepte toe te voegen. Na deze subtiele verfraaiing krijgen haar minimalistische tatoeages direct een meisjesachtige en speelse uitstraling. Uiteindelijk is glitter voor de esthetiek wat peper is voor de keuken: een extra dosis karakter en pit.

Op sociale media maakt deze nieuwe manier om tatoeages te versieren deel uit van een bredere trend: personalisatie. Lichamen worden creatieve canvassen waar elk detail telt. Een tatoeage is niet langer vastgelegd in zijn oorspronkelijke vorm; hij evolueert naar gelang de wensen, seizoenen en stemmingen. Een paar metallic glitters op een bloem, een holografisch accent op een fijne lijn of een kleurverloop op een oud ontwerp zijn genoeg om het een tweede leven te geven.

Pailletten, hét essentiële element van de zomer

Glitter, dat we in onze jeugd naïef genoeg als feeënstof beschouwden, heeft geen speciale rechtvaardiging meer nodig. Het gaat veel verder dan de contouren van tatoeages en tart de strikte regels van het 'nette meisje'-imago. Het wordt toegevoegd aan lipgloss voor een stralendere finish, creëert highlights rond de ogen en wordt rijkelijk aangebracht op een zongebruinde huid. Glitter is als een mooie toverspreuk die vrouwen over zichzelf uitspreken om hun zelfvertrouwen een boost te geven en zich mooi te voelen in de spiegel.

Metaalglans, reflecterende pigmenten en glinsterende effecten veroveren make-uppaletten, accessoires en nu zelfs body art. De huid wordt een bewegend canvas, dat het licht vangt en bij elke beweging een ander verhaal vertelt. Dankzij deze verbeterde make-upproducten krijgt het gewone een extra dimensie.

Glitter is niet langer synoniem met overdaad of extravagantie: het symboliseert een terugkeer naar een meer expressieve en minder gestandaardiseerde schoonheid.