Heb je zonnebrand? Dit is het eerste wat je kunt doen om je huid te kalmeren.

Tips & trucs
Léa Michel
Photo d'illustration : Design by Magnific

Ben je iets te lang in de zon geweest en begint je huid rood te worden, warm aan te voelen of te trekkerig te zijn? Geen paniek. Zonnebrand is weliswaar een ernstige brandwond die je nooit lichtzinnig moet opvatten, maar een simpele stap kan snel verlichting bieden. En hoe eerder je handelt, hoe dankbaarder je huid zal zijn.

Het juiste om te doen: de huid direct verfrissen.

Wanneer de huid door de zon is opgewarmd, is het eerste wat je moet doen, deze afkoelen. Een koele douche of het aanbrengen van kompressen gedrenkt in koud water kan het branderige gevoel verminderen en ontstekingen verzachten. Het is echter het beste om geen ijs direct op de huid aan te brengen. Overmatige kou kan dit toch al gevoelige gebied verder irriteren. Het doel is om de huid geleidelijk af te koelen, zonder een thermische schok te veroorzaken.

Hydratatie, een waardevolle bondgenoot

Zodra je huid tot rust is gekomen, is het tijd om te hydrateren. Zonnebrand droogt de opperhuid uit, waardoor je huid trekkerig aanvoelt. Een lichte hydraterende crème, een verzachtende gel of zelfs aloë vera kan een aangenaam, comfortabel gevoel geven. Kies voor frisse, vloeibare texturen in plaats van zeer vette producten, die de warmte in de huid vasthouden.

Aloë vera: een veelbelovend hulpmiddel

Aloë vera behoort tot de populairste middelen tegen zonnebrand. De effectiviteit ervan is door onderzoekers bestudeerd. Een wetenschappelijke review, gepubliceerd in het tijdschrift Burns, analyseerde vier klinische onderzoeken met 371 patiënten. De resultaten suggereren dat het plaatselijk aanbrengen van aloë vera de genezing van eerste- en tweedegraads brandwonden, waaronder zonnebrand, kan versnellen. De onderzoekers benadrukken echter dat de gegevens nog beperkt zijn en dat verder onderzoek nodig is om deze voordelen te bevestigen.

Handelingen die een goed herstel bevorderen

Een zonnebrand tast niet alleen de huid aan; het kan ook bijdragen aan uitdroging. Drink daarom regelmatig water om je lichaam te helpen herstellen. Laat blaren met rust. Door ze open te prikken vergroot je het risico op infectie en vertraag je de genezing. Bescherm de aangetaste plekken tot slot goed tegen de zon totdat ze volledig genezen zijn.

In welke gevallen moet u een arts raadplegen?

De meeste zonnebrandwonden genezen geleidelijk met de juiste verzorging. Als de verbranding echter uitgebreid is, er grote blaren ontstaan of als er sprake is van koorts, rillingen of algehele malaise, is het belangrijk om direct een arts of andere zorgverlener te raadplegen.

Een zonnebrand is altijd een signaal van je huid. Door snel de juiste maatregelen te nemen, bevorder je het comfort en herstel van je huid. En om optimaal van zonnige dagen te genieten, blijft de beste strategie het voorkomen van zonnebrand met de juiste zonnebescherming en verstandige blootstelling aan de zon.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Hoe vaak moet je je haar nu echt wassen?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hoe vaak moet je je haar nu echt wassen?

Moet je je haar elke dag, om de drie dagen of maar één keer per week wassen? Hoewel...

Deze fout kan je nagels verzwakken zonder dat je het doorhebt.

Splijten je nagels, breken ze snel of lijken ze langzamer te groeien? Voordat je een vitaminetekort of "van...

Met deze stappen kan de geur de hele dag blijven hangen.

Parfum is een persoonlijk genot, maar absoluut geen verplichting. Ongeacht je geslacht of leeftijd, je bent vrij om...

Waarom lippenstift niet lang blijft zitten (en hoe je dat kunt verhelpen)

Vervaagt, loopt uit of verdwijnt je lippenstift na een paar uur? Geen paniek: een paar simpele tips kunnen...

Deze Japanse hoofdmassage kan bijdragen aan gezonder haar.

Wat als de verzorging van je haar zou beginnen met een paar minuten ontspanning? De hoofdmassage, rechtstreeks uit...

Deze voordelen van zeewater voor de huid worden vaak over het hoofd gezien.

Zwemmen in de zee geeft een onvergelijkbaar gevoel van vrijheid en frisheid. Naast dit zomerse genot biedt het...