Heb je zonnebrand? Dit is het eerste wat je kunt doen om je huid te kalmeren.

Ben je iets te lang in de zon geweest en begint je huid rood te worden, warm aan te voelen of te trekkerig te zijn? Geen paniek. Zonnebrand is weliswaar een ernstige brandwond die je nooit lichtzinnig moet opvatten, maar een simpele stap kan snel verlichting bieden. En hoe eerder je handelt, hoe dankbaarder je huid zal zijn.

Het juiste om te doen: de huid direct verfrissen.

Wanneer de huid door de zon is opgewarmd, is het eerste wat je moet doen, deze afkoelen. Een koele douche of het aanbrengen van kompressen gedrenkt in koud water kan het branderige gevoel verminderen en ontstekingen verzachten. Het is echter het beste om geen ijs direct op de huid aan te brengen. Overmatige kou kan dit toch al gevoelige gebied verder irriteren. Het doel is om de huid geleidelijk af te koelen, zonder een thermische schok te veroorzaken.

Hydratatie, een waardevolle bondgenoot

Zodra je huid tot rust is gekomen, is het tijd om te hydrateren. Zonnebrand droogt de opperhuid uit, waardoor je huid trekkerig aanvoelt. Een lichte hydraterende crème, een verzachtende gel of zelfs aloë vera kan een aangenaam, comfortabel gevoel geven. Kies voor frisse, vloeibare texturen in plaats van zeer vette producten, die de warmte in de huid vasthouden.

Aloë vera: een veelbelovend hulpmiddel

Aloë vera behoort tot de populairste middelen tegen zonnebrand. De effectiviteit ervan is door onderzoekers bestudeerd. Een wetenschappelijke review, gepubliceerd in het tijdschrift Burns, analyseerde vier klinische onderzoeken met 371 patiënten. De resultaten suggereren dat het plaatselijk aanbrengen van aloë vera de genezing van eerste- en tweedegraads brandwonden, waaronder zonnebrand, kan versnellen. De onderzoekers benadrukken echter dat de gegevens nog beperkt zijn en dat verder onderzoek nodig is om deze voordelen te bevestigen.

Handelingen die een goed herstel bevorderen

Een zonnebrand tast niet alleen de huid aan; het kan ook bijdragen aan uitdroging. Drink daarom regelmatig water om je lichaam te helpen herstellen. Laat blaren met rust. Door ze open te prikken vergroot je het risico op infectie en vertraag je de genezing. Bescherm de aangetaste plekken tot slot goed tegen de zon totdat ze volledig genezen zijn.

In welke gevallen moet u een arts raadplegen?

De meeste zonnebrandwonden genezen geleidelijk met de juiste verzorging. Als de verbranding echter uitgebreid is, er grote blaren ontstaan of als er sprake is van koorts, rillingen of algehele malaise, is het belangrijk om direct een arts of andere zorgverlener te raadplegen.

Een zonnebrand is altijd een signaal van je huid. Door snel de juiste maatregelen te nemen, bevorder je het comfort en herstel van je huid. En om optimaal van zonnige dagen te genieten, blijft de beste strategie het voorkomen van zonnebrand met de juiste zonnebescherming en verstandige blootstelling aan de zon.