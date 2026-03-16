Waarom lijkt haar na de winter statischer, platter of doffer?

Met de komst van de lente kan het zijn dat je haar veranderd is. Statischer, wat futlozer of doffer; het lijkt soms wel alsof het zich verzet tegen het warmere weer. Geen zorgen: dit verschijnsel is heel normaal en komt vooral door de invloed van de winter op de haarvezels en de hoofdhuid.

De droge winterlucht stelt het haar op de proef.

Tijdens de koudere maanden wordt de lucht veel droger. Door de lage temperaturen buiten en de verwarming binnen daalt de luchtvochtigheid aanzienlijk. Hierdoor verliest je haar een deel van zijn natuurlijke vocht. Wanneer de haarvezels te weinig water bevatten, worden ze droger en gevoeliger voor invloeden van buitenaf. Wrijving, styling of zelfs het dragen van een sjaal kunnen ervoor zorgen dat je haar er doffer uitziet en moeilijker te stylen is.

Dermatologen leggen ook uit dat deze droogheid de haarschubben verzwakt, de beschermende laag die de haarvezel omhult. Wanneer deze barrière minder glad is, weerkaatst licht minder effectief, waardoor het haar minder glanzend lijkt. Dit betekent niet dat je haar "beschadigd" of "problematisch" is. Het reageert simpelweg op zijn omgeving, net als de rest van je lichaam.

Statische elektriciteit, de grote ster van de winter

Als je haar een eigen wil lijkt te hebben zodra je je muts afzet, ben je zeker niet de enige. Statische elektriciteit komt vooral in de winter veel voor. Het ontstaat wanneer haar door wrijving een elektrische lading opbouwt. Mutsen, jassen of sjaals – met name die van synthetische materialen – kunnen dit fenomeen verergeren.

In droge lucht verdwijnt deze elektrische lading minder gemakkelijk. De haren stoten elkaar dan af, waardoor het beruchte "statische haar"-effect ontstaat dat soms lastig te beheersen is. Dit is geen fout en ook geen teken van "moeilijk" haar: het is gewoon natuurkunde.

Waarom haar er platter uitziet

Aan het einde van de winter merken sommige mensen ook dat hun haar minder volumineus lijkt.

Het regelmatig dragen van hoeden of petten kan de haarwortels urenlang samendrukken. Hierdoor verliest het haar tijdelijk zijn natuurlijke beweging en lijkt het platter.

Ook de hoofdhuid kan zich tijdens het koude seizoen enigszins anders gedragen. Om zich te beschermen tegen de kou en het gebrek aan vochtigheid, kan de hoofdhuid iets meer talg produceren.

Dit extra talg kan de haarwortels verzwaren en de indruk wekken dat het haar volume mist, zelfs als de structuur hetzelfde blijft.

De winter heeft ook invloed op het lichaam.

De veranderingen in het haar die aan het einde van de winter worden waargenomen, houden niet alleen verband met het klimaat. Het koude seizoen kan ook het hele lichaam beïnvloeden. Gebrek aan zonlicht, veranderingen in levensstijl en seizoensgebonden hormonale schommelingen kunnen allemaal een indirecte rol spelen.

Sommige onderzoeken suggereren dat haaruitval op bepaalde momenten van het jaar iets meer uitgesproken kan zijn, met name aan het einde van de winter. Deze variaties zijn echter volkomen natuurlijk: haar doorloopt een groeicyclus die gedurende het hele jaar verandert.

Hoe help je je haar zijn glans terug te krijgen?

Goed nieuws: met de terugkeer van de lente herstelt het haar zich vaak geleidelijk. De lucht wordt vochtiger en de winterschade neemt af. Een paar simpele stappen kunnen het haar ook een extra boost geven:

Hydrateer de haarlengtes met voedende behandelingen.

Beperk wrijving met synthetische stoffen.

Kies voor milde en beschermende producten.

Vermijd kapsels die te strak zitten.

Het is niet de bedoeling om je haar te "corrigeren", maar om het voorzichtig in model te brengen.

Haar verandert immers, net als het lichaam, met de seizoenen, gewoonten en omgeving. En dit aanpassingsvermogen is tevens onderdeel van de natuurlijke schoonheid ervan.