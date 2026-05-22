Huidbescherming: een reflex die sommige dermatologen als prioriteit beschouwen.

Hoewel de zon essentieel is voor het leven en talloze voordelen biedt – zoals de aanmaak van vitamine D, een antidepressieve werking en een therapeutische werking bij bepaalde huidaandoeningen zoals psoriasis – vormt ze ook een aanzienlijk gevaar voor onze huid als we er niet goed mee omgaan. Nu het warmer wordt, benadrukt de Franse Nationale Unie van Dermatologen en Venerologen (SNDV) het belang van adequate zonbescherming in alle omstandigheden. Volgens de professionals van de SNDV is de eerste stap het nauwkeurig bepalen van uw huidtype, fototype en de intensiteit van de blootstelling aan de zon.

De risico's van overmatige blootstelling aan de zon

Op korte termijn zijn de gevolgen van overmatige of langdurige blootstelling aan de zon zichtbaar: de beruchte zonnebrand, een oppervlakkige verbranding veroorzaakt door UVB-stralen, weerspiegelt directe schade aan de cellen van de opperhuid. Maar het zijn de langetermijneffecten die dermatologen het meest zorgen baren. Herhaalde blootstelling aan de zon leidt tot moleculaire veranderingen in het cellulaire genoom, die slechts gedeeltelijk door het lichaam worden hersteld. Deze opeenhoping resulteert in de loop der jaren in versnelde huidveroudering, het ontstaan van ouderdomsvlekken en, bovenal, een verhoogd risico op huidkanker, zowel carcinomen als melanomen, waarbij de laatste de meest agressieve vorm is.

Het concept van "zonnehoofdstad"

Om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen beter te begrijpen, gebruiken dermatologen een treffende metafoor: die van 'zonnekapitaal', vergelijkbaar met een 'rijbewijs met puntensysteem'. Iedereen wordt geboren met een beperkte hoeveelheid van dit kapitaal, dat niet kan worden aangevuld. Elke onbeschermde blootstelling aan de zon vermindert dit kapitaal. Vandaar het belang van het behoud van dit kapitaal gedurende het hele leven en van extra waakzaamheid bij een lichte huid of blootstelling aan intens zonlicht. Deze logica dicteert dat we niet alleen tijdens vakanties, maar ook in ons dagelijks leven rekening moeten houden met zonbescherming.

Het is allereerst belangrijk om je fototype te kennen.

Om de juiste bescherming te kiezen, is het essentieel om je fototype te bepalen, oftewel de natuurlijke gevoeligheid van je huid voor de zon.

Fototype I komt overeen met een zeer lichte huid, soms bedekt met sproetjes, in combinatie met rood haar: deze mensen verbranden stelselmatig in de zon.

Fototype II verwijst naar een lichte huid met Venetiaans blond of kastanjebruin haar, dat vaak rood wordt maar ook bruin kan worden.

Fototype III omvat een lichte huid die alleen rood kleurt bij intense blootstelling aan de zon.

Fototype IV verwijst naar een donkere huid die zelden verbrandt door de zon. Hoe lager het fototype, hoe groter de behoefte aan bescherming.

Goede praktijken voor fotobescherming

Je huid kennen is een goed begin, maar het zijn de juiste dagelijkse gewoonten die het verschil maken.

Dermatologen raden ten zeerste aan om blootstelling aan de zon tussen 12.00 en 16.00 uur te vermijden, aangezien dit de periode is waarin de zon het meest intens en schadelijk is.

Buiten is het het beste om in de schaduw te blijven, of die nu natuurlijk is (onder een boom) of kunstmatig (onder een parasol).

Beschermende kleding speelt ook een cruciale rol: een hoed met brede rand, een zonnebril en UV-werende kleding vormen de eerste verdedigingslinie.

Daarnaast dient op blootgestelde huid regelmatig een geschikt zonnebrandmiddel te worden aangebracht.

Het juiste product kiezen op basis van blootstelling

Sinds 2006 worden zonnebrandcrèmes ingedeeld in vier categorieën op basis van hun SPF: laag (SPF 6 tot 14), gemiddeld (15 tot 29), hoog (30 tot 50) en zeer hoog (50+). De keuze hangt af van je huidtype en de intensiteit van je blootstelling aan de zon. Bij extreme blootstelling – gletsjers, de tropen, lange dagen op het strand – wordt een zeer hoge beschermingsfactor aanbevolen, vooral voor een lichte huid. Houd er rekening mee dat de bescherming aanzienlijk afneemt als er onvoldoende wordt aangebracht: breng daarom royaal aan en herhaal dit elke twee uur, en ook na het zwemmen of hevig transpireren.

Bijzondere aandacht voor kinderen

De bescherming van kinderen tegen de zon vereist speciale aandacht. Hun tere huid is gevoeliger voor blijvende schade. Strikte naleving van de aanbevolen blootstellingstijden aan de zon is essentieel, evenals het dragen van beschermende kleding. Dermatologen adviseren het gebruik van zonnebrandcrèmes op minerale basis, die beter worden verdragen en een betere bescherming bieden voor de gevoelige huid. Het is ook belangrijk om te onthouden dat het gebruik van zonnebrandcrème, zelfs een met een hoge beschermingsfactor, nooit mag leiden tot langdurige blootstelling aan de zon.

Het behoud van de natuurlijke afweer van je huid tegen de zon begint met een bewuste en duurzame benadering van blootstelling aan de zon. Door kennis van je huid, goede zonbeschermingstechnieken en geschikte producten te combineren, kan iedereen veilig van de zon genieten. Volgens dermatologen ligt de nadruk vooral op een uitgebreide en doordachte bescherming, die het hele jaar door wordt toegepast.