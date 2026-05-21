"Women looksmaxxing", de schoonheidstrend onder jonge vrouwen die tot bezorgdheid leidt.

Opknapbeurten, uitgebreide huidverzorgingsroutines, een obsessie met het 'perfecte gezicht'... de afgelopen maanden is een nieuw woord opgedoken op TikTok en andere sociale media: 'looksmaxxing' voor vrouwen. Achter deze bijna futuristisch klinkende term schuilt een zeer reële trend, waarbij sommige jonge vrouwen hun uiterlijk tot in de kleinste details optimaliseren. En hoewel zelfzorg positief kan zijn, roept deze zoektocht naar perfectie wel serieuze vragen op.

Een trend die is ontstaan op internet.

"Looksmaxxing" is een samentrekking van het Engelse "looks" (uiterlijk) en "maximizing" (maximaliseren). Het idee erachter? De "meest aantrekkelijke" versie van jezelf worden door middel van schoonheids-, fitness- of esthetische technieken. Oorspronkelijk was het fenomeen vooral wijdverspreid binnen online mannengemeenschappen. Tegenwoordig is de vrouwelijke variant explosief in opkomst op sociale media, met name onder tienermeisjes en jonge vrouwen.

Wanneer schoonheid een "project" wordt

Het principe van "looksmaxxing voor vrouwen" is gebaseerd op continue verbetering: uiterst precieze huidverzorgingsroutines, voedingsadvies, oefeningen om het gezicht te "sculpten", strategische make-up, intensieve haarverzorging en steeds vaker voorkomende cosmetische ingrepen. Elk detail van het lichaam wordt een "project om te optimaliseren".

Op TikTok beloven video's die met dit fenomeen te maken hebben vaak een spectaculair "voor en na"-effect. Sommige contentmakers delen eindeloze lijsten met gewoonten die hen zogenaamd aantrekkelijker zouden maken: een betere houding, "wittere" tanden, een "glanzende huid", "perfect gevormde" wenkbrauwen of zelfs het verminderen van gezichtsoneffenheden. Deze aanpak verandert welzijn soms in een ware zoektocht naar esthetische perfectie.

Normen die steeds moeilijker te behalen zijn.

Het probleem is volgens veel experts dat deze trend vaak gebaseerd is op onrealistische standaarden. Filters, retoucheertechnieken en algoritmes creëren een indruk van constante perfectie, die in het echte leven moeilijk te bereiken is. Daardoor ontwikkelen sommige jonge vrouwen een rigide relatie met hun imago, met het gevoel dat ze altijd iets moeten 'verbeteren'.

Wat ook zorgwekkend is, is de mentale dimensie van dit fenomeen. Het constant vergelijken van je gezicht of lichaam met ultraperfecte modellen kan het zelfvertrouwen snel ondermijnen. Schoonheid wordt dan minder een ruimte voor persoonlijke expressie en meer een eindeloze jacht op een opgelegd ideaal. En op sociale media kan deze druk al snel een dagelijkse bezigheid worden.

Geconfronteerd met het fenomeen van "looksmaxing" bij vrouwen, pleiten steeds meer stemmen voor een meer genuanceerde benadering van het online schoonheidsdebat. Een gezicht hoeft niet "geoptimaliseerd" te zijn om waarde te hebben, en zelfvertrouwen zou nooit afhankelijk moeten zijn van een algoritme of een virale trend. Het is prima om goed voor jezelf te willen zorgen; het gevaar ontstaat echter wanneer uiterlijk een constante bron van angst of een behoefte aan bevestiging wordt.