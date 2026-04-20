Het veelvuldig gebruik van een handdoek kan haarbreuk verergeren.

Na het douchen wrijven veel mensen instinctief hun haar krachtig droog met een handdoek om het sneller te drogen. Deze gewoonte kan echter juist haarbreuk verergeren en de haarvezels verzwakken. Nat haar is kwetsbaarder. De haarschubben – de buitenste beschermlaag van het haar – staan iets open, waardoor de vezels gevoeliger zijn voor mechanische beschadiging. Herhaaldelijk wrijven met een gewone handdoek kan micro-wrijving veroorzaken die het haaroppervlak beschadigt. Hierdoor kunnen de haarpunten brozer, doffer en gevoeliger voor gespleten punten worden.

Waarom wrijving breuk verergert

Traditionele badstof heeft een relatief ruwe textuur. Wanneer het haar krachtig wordt gewreven, veroorzaken de textielvezels wrijving die de haarschubben kan openen.

Volgens een onderzoek gepubliceerd in het International Journal of Trichology kan herhaalde mechanische beschadiging, zoals overmatig wrijven of te krachtig borstelen, de structuur van de haarschubben veranderen en de weerstand van het haar verzwakken. Onderzoekers benadrukken dat nat haar bijzonder gevoelig is voor mechanische stress, waardoor het risico op haarbreuk toeneemt. Dit fenomeen treft alle haartypes, maar is mogelijk meer merkbaar bij lang, krullend haar of haar dat al verzwakt is door chemische behandelingen.

De juiste stappen om je haar te verzorgen

Om schade te minimaliseren, is het aan te raden na het wassen zachtere technieken te gebruiken:

Dep je haar voorzichtig droog met de handdoek in plaats van te wrijven.

Knijp zachtjes in de strengen om overtollig water te absorberen.

Gebruik een microvezeldoek of een zachte katoenen doek.

Vermijd het draaien van nat haar.

Microvezel heeft vaak de voorkeur omdat het water efficiënt absorbeert en wrijving vermindert.

Het belang van het verminderen van mechanische spanning

Dagelijkse gewoontes spelen een belangrijke rol in de uitstraling van het haar. Door herhaalde mechanische beschadiging te beperken, kunnen de haarvezels sterker blijven. Een milde routine helpt het haar zachter, glanzender en minder breekbaar te houden. Veel specialisten adviseren ook om het haar voorzichtig te ontwarren wanneer het nat is, om de spanning op de haarvezels te minimaliseren.

Een simpele verandering in je haarverzorgingsroutine.

De manier waarop je je haar droogt, verandert met een paar seconden, maar kan op de lange termijn een zichtbaar effect hebben. Een zachtere aanpak helpt de haarstructuur te behouden en de algehele uitstraling te verbeteren. Deze aanpak maakt deel uit van een complete haarverzorgingsroutine die zachtheid en consistentie vooropstelt.

Je haar krachtig uitwrijven met een handdoek is een veelvoorkomende gewoonte die haarbreuk kan verergeren. Door zachtere technieken te gebruiken, zoals het voorzichtig deppen van de haarlengtes, kun je schade beperken en je haar sterker houden. Simpele aanpassingen aan je dagelijkse routine kunnen op de lange termijn bijdragen aan een betere haarconditie.