Deze populaire cosmeticahit van de zomer verdeelt de meningen van experts.

Hoewel wimperextensions veel looks domineren en traditionele mascara vervangen, vertrouwen make-up puristen nog steeds op getinte mascara. Misschien ben jij ook wel een trouwe gebruiker van dit accessoire, wat onvermijdelijk leidt tot een paar grimasjes voor de spiegel. In de zomer kies je waarschijnlijk voor waterproof varianten om donkere kringen onder je ogen te voorkomen. Slecht nieuws: dit type mascara, dat zogenaamd bestand is tegen zwemmen, zweet en hitte, is niet zo wonderbaarlijk als het lijkt.

Waterproof mascara: een vijand die je voorgoed uit je make-uptasje moet verbannen?

Naarmate de temperaturen langzaam stijgen en een nieuwe zinderende zomer aankondigen, is het misschien een goed idee om je favoriete mascara te vervangen door een waterproof formule. Zo blijven je wimpers perfect zitten, zelfs bij zout water, de hitte van barbecues of kampvuren en wandelingen in temperaturen van 35°C. Deze waterproof mascara's zijn essentieel wanneer het weer tropisch wordt. Met deze ondoordringbare zwarte laag kun je genieten van je zomeractiviteiten zonder eruit te zien als een panda.

Voor velen is waterproof mascara praktisch de uitvinding van de eeuw. Als ze maar één beautyproduct voor de zomer zouden mogen meenemen, zou het waarschijnlijk deze multifunctionele mascara zijn. Dit 'zomervriendelijke' beautyproduct, zo geliefd bij iedereen die er op zijn best uit wil zien, heeft echter ook nadelen. Het heeft je ongetwijfeld al vaak geholpen en je behoed voor die gevreesde zwarte strepen tijdens schuimparty's op de camping en lange dagen aan het water. Maar waterproof mascara is niet helemaal zonder minpunten.

Een korte analyse van waterproof mascara: het bevat wassen, filmvormende polymeren en hydrofobe siliconen die de wimpers bedekken met een film die bestand is tegen water, hitte en transpiratie. Deze microbarrière zorgt ervoor dat de mascara de hele zomer blijft zitten. Vaak is waterproof mascara versterkt met polyvinylpyrrolidon, een bijna onuitspreekbare wetenschappelijke naam voor een kankerverwekkend ingrediënt dat is afgeleid van benzeen en kwik. Hoewel deze ogenschijnlijk revolutionaire mascara make-up veilig maakt, brengt het risico's voor de ogen met zich mee. Irritatie, droge ogen, verstopte talgklieren – Dr. Alexa Hecht somt de schadelijke effecten op in Femme Actuelle .

Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen om het te gebruiken zonder je ogen te beschadigen?

Afgezien van de twijfelachtige ingrediënten, die vaak haaks staan op het imago van 'groene en bewuste' cosmetica, is waterproof mascara erg hardnekkig. Het is ontworpen om elke beproeving te doorstaan, inclusief het verwijderen van make-up. Het is onmogelijk om het te verwijderen met alleen een wattenschijfje en make- upremover. Je moet het meerdere keren proberen om je ogen schoon te krijgen. En logischerwijs geldt: hoe meer je wrijft, hoe meer je wimpers verzwakken.

Moeten we dit zomerse must-have dan maar opgeven? Niet per se. De dokter adviseert om het gebruik ervan te spreiden, zodat je ogen rust krijgen. Om van deze langhoudende mascara te genieten zonder de nadelige gevolgen te ondervinden terwijl je ontspant op een ligstoel of onder een palmboom, kies je voor biologische formules met een korte, informatieve ingrediëntenlijst. Sommige vermijden petrochemische stoffen en gebruiken in plaats daarvan natuurlijke ingrediënten zoals sheaboter, plantaardige wassen of vitamine E.

Het is belangrijk om je wimpers in hun natuurlijke staat te houden, een boodschap die in de zomer vaak ontbreekt.

Het is algemeen bekend dat het in de zomer lastig is om make-up te dragen. Toch lijken de nieuwe muzen op sociale media, gevangen in die gepixelde schermen, niet terug te deinzen voor getinte crèmes, roze lipgloss en glinsterende oogschaduw, zelfs op het hete strand. Ze nemen hun make-uptasjes mee naar het zwembad om hun poeder bij te werken tussen de duikjes door. En zelfs degenen die een "natuurlijke gloed" lijken te hebben, zijn daadwerkelijk naar de badkamer geweest om die stralende look te creëren.

Dermatologen zijn echter stellig: make-up aanbrengen op het strand of in ondraaglijke hitte is geen goed idee. Hoewel waterproof mascara zeker handig is voor belangrijke gelegenheden, zou het geen vereiste moeten zijn, maar eerder een praktische keuze. En als de zomer ons ergens toe aanzet, is het misschien wel om onze routines te vereenvoudigen in plaats van ze koste wat kost robuuster te maken.

Wat als ware zomerse vrijheid er simpelweg in bestond om zonder eisen naar jezelf te kijken, zonder te proberen een bepaald imago in stand te houden? Je gezicht de ruimte geven is het datgene bieden wat de zomer belooft het meest waardevol te zijn: een beetje zachtheid, natuurlijkheid en het recht om jezelf te zijn, zonder enige bijzondere inspanning.