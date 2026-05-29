"Onmogelijk om je ogen van af te wenden": een make-uptrend verovert de harten van internetgebruikers.

Make-up
Léa Michel
@aliciarosebreuer / Instagram

Wat als paars dé kleur van je volgende make-uplook zou worden? Op Instagram zorgt een look vol mauve tinten voor veel ophef en heeft al duizenden internetgebruikers overtuigd.

Alicia Breuer legt haar "violette blik" op.

Het begon allemaal met een reeks foto's die content creator Alicia Breuer op Instagram plaatste. Op de foto's droeg ze een oogmake-up look volledig in paarse tinten, met als duidelijke onderschrift: deze "paarse look" was haar absolute favoriete oogmake-up geworden. Haar enthousiasme was duidelijk aanstekelijk, want de post veroverde meteen de harten van haar volgers, die blij waren om te zien dat ze zo'n gedurfd kleurenpalet uitprobeerde.

Een mauve kleurovergang die even intens als helder is.

Het geheim van deze look? Een pruimpaarse oogschaduw, aangebracht op het ooglid en vervolgens vakkundig vervaagd rondom het hele oog, inclusief onder de onderste wimperrand. Het resultaat: een betoverend en sensueel smokey effect dat de ogen vergroot en ze een magnetische diepte geeft. Om deze intensiteit in balans te brengen, blijft de rest van de make-up stralend en natuurlijk: een frisse, stralende teint, glanzende lippen in een roze nude tint, strakke wenkbrauwen en volumineus, prachtig warrig bruin haar. Paars heeft bovendien het voordeel dat het alle huidtinten oplicht en de ogen laat stralen, vooral lichte, groene of hazelbruine ogen. Genoeg om de traditionele zwarte smokey eye van de troon te stoten.

Internetgebruikers zijn gecharmeerd

Het is geen verrassing dat de look een stortvloed aan bewonderende reacties teweegbracht. In de reacties gaven veel gebruikers toe dat het gewoonweg "onmogelijk was om weg te kijken" en prezen de make-up als zowel gedurfd als flatterend. Velen beloven al om de look na te maken, wat bewijst dat een simpele kleur een gezicht kan transformeren en een trend nieuw leven kan inblazen.

Met haar "paarse look" creëert Alicia Breuer een van de meest inspirerende make-upstijlen van dit moment en bevestigt ze de grote terugkeer van mauve tinten in onze make-upcollectie.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
