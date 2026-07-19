Deze stap vóór het aanbrengen van make-up is essentieel voor een betere hechting.

Make-up
Léa Michel
Photo d'illustration : teksomolika / Design by Magnific

Nog voordat je je kwasten tevoorschijn haalt, kan één simpele stap alles veranderen. En het goede nieuws is: het is geschikt voor alle huidtypen, of je nu dagelijks make-up draagt... of slechts af en toe.

De make-up begint nog vóór de eerste penseelstreek.

Een foundation die in de lijntjes trekt, een concealer die oneffenheden veroorzaakt of een poeder dat snel vervaagt, betekent niet per se dat je producten ongeschikt zijn. Vaak komt het allemaal neer op de voorbereiding van je huid. Een schone, gehydrateerde huid zorgt voor een egaler oppervlak, waardoor texturen gemakkelijker aan te brengen zijn en naadloos in elkaar overlopen.

Omgekeerd kan een gedehydrateerde of onvoldoende voorbereide huid ervoor zorgen dat make-up minder egaal is en minder lang blijft zitten. Kortom, een paar minuten besteden aan je huidverzorgingsroutine kan een groot verschil maken voor het eindresultaat.

De fout die de outfit kan verpesten

Je huid hydrateren is een uitstekende gewoonte, maar je moet het product wel de tijd geven om in te trekken. Foundation direct na je moisturizer aanbrengen is een veelgemaakte fout. Als de moisturizer nog niet is ingetrokken, kunnen make-upproducten van de huid afglijden in plaats van goed te hechten. Het resultaat: je teint verandert sneller en verliest na verloop van tijd zijn glans. De juiste aanpak? Wacht een paar minuten voordat je met je make-up begint. Deze korte wachttijd geeft het product de tijd om in te trekken en zorgt voor een gelijkmatigere applicatie.

Primer, een vaak onderschatte boost

Make-upbasis, ook wel "primer" genoemd, wordt vaak als een optioneel product beschouwd, maar kan de finish van je make-up juist verbeteren. Het vormt een laagje tussen de huid en de foundation, helpt de huidtextuur optisch te egaliseren en kan de zichtbaarheid van poriën verminderen.

Afhankelijk van de formule kan het ook de glans verminderen, de droge huid meer comfort bieden of de teint verhelderen voor een stralender effect. Het is niet essentieel, maar als je op zoek bent naar make-up die langer blijft zitten, kan het een waardevolle bondgenoot zijn.

Een routine die is afgestemd op jouw huid.

Er bestaat geen universele aanpak. Elk huidtype heeft zijn eigen behoeften, en dat is precies wat het verschil maakt. Een vette huid heeft over het algemeen baat bij lichte producten en matterende primers. Een droge huid voelt zich vaak prettiger met voedende texturen, terwijl een gevoelige huid baat heeft bij milde formules die de natuurlijke balans respecteren. Het doel is niet om een heleboel producten te gebruiken, maar om die producten te kiezen die je een comfortabel gevoel geven.

Het allerbelangrijkste: doe wat goed voelt voor jou.

Reinig je huid, hydrateer haar, wacht even voordat je je make-up aanbrengt en gebruik eventueel een geschikte primer: deze eenvoudige stappen kunnen de finish en de houdbaarheid van je make-up verbeteren. Maar onthoud wel: je bent niet verplicht om make-up te dragen.

Of je nu een vrouw, een man of non-binair bent, of je nu acne hebt of niet, make-up blijft een persoonlijke keuze, geen noodzaak. Het belangrijkste is dat je je goed voelt in je eigen huid, met of zonder make-up. Mooie make-up kan je look versterken, maar zelfvertrouwen hangt niet af van foundation.

Kortom, make-up die de hele dag blijft zitten, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de gebruikte producten. Een schone, goed gehydrateerde huid, voorbereid met de juiste huidverzorging, vormt vaak de beste basis voor een harmonieuzer en langer houdend resultaat. En bovenal, onthoud dat make-up een keuze is, nooit een verplichting: iedereen is vrij om het te dragen... of niet.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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