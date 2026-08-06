Deze manicure lijkt dé trend van het seizoen te worden.

Na jaren waarin ronde vormen en subtiele afwerkingen de boventoon voerden, maakt een nieuw silhouet een comeback. Grafischer, assertiever en toch elegant: de vierkante manicure is dé vorm om in de gaten te houden deze zomer. Een trend geïnspireerd op de jaren 2000, maar dan in een modern jasje.

De grootse terugkeer van een vorm vol karakter.

Nagels met zachte contouren en bijna onzichtbare kleuren waren lange tijd de norm. Nu is het tijd voor verandering met een vorm die een gedurfder statement maakt: de vierkante nagel. Met zijn rechte rand, strakke lijn en goed gedefinieerde structuur biedt deze manicure een chique effect zonder ingewikkelde routine. Het geheim? Het levert een strak, elegant en gemakkelijk aan te passen resultaat op, of je nu de voorkeur geeft aan minimalistische looks of meer originele ontwerpen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Alketa Musta (@nails.by.keti)

Vierkant of squoval: een subtiel maar essentieel verschil.

Niet alle vierkante vormen zijn hetzelfde.

De squoval, een combinatie van "vierkant" en "ovaal", behoudt de essentie van het vierkant, maar met licht afgeronde hoeken. Het geeft een zachtere, meer natuurlijke uitstraling, die vooral op korte nagels gewaardeerd wordt.

Het echte vierkant daarentegen is gebaseerd op scherpe hoeken en een gedurfde geometrie. Het is deze meer gestructureerde versie die dit seizoen bijzonder veel aandacht trekt, hoewel de zachtere variant ook een uitstekende optie blijft voor wie de voorkeur geeft aan een subtielere afwerking.

Een vorm die veel verschillende nagelstijlen verfraait.

De vierkante nagelvorm is bijzonder geschikt voor middellange tot lange nagels, waar de vorm volledig tot zijn recht komt. Het accentueert ook mooi smalle, gelijkmatige nagelbedden en creëert een harmonieuze uitstraling. Bij zeer korte nagels zal het resultaat natuurlijk meer op een squoval-vorm lijken. Voor slanke vingers kan een iets zachtere variant voor visuele balans zorgen, terwijl de structuur van de trend behouden blijft.

Zoals bij alle beautytrends is het belangrijkste dat je kiest wat je mooi vindt en wat bij je past. Of je nu van je nagels houdt, ze versiert,hun vorm verandert of ze gewoon naturel laat, alle opties zijn mogelijk. Een trend is een inspiratie, nooit een verplichting.

Het geheim van een geslaagd vierkant: nauwkeurig vijlen.

Om een mooie vierkante vorm te krijgen, is de juiste techniek essentieel. De vijl moet een perfect rechte rand creëren met vloeiende, precieze bewegingen. De zijkanten worden vervolgens gevormd om strakke, evenwichtige hoeken te behouden. Gecontroleerde bewegingen hebben de voorkeur boven een te energieke heen-en-weergaande beweging, die de nagel kan verzwakken. Een laatste afwerking met een polijstblokje verfijnt de contouren en zorgt voor een harmonieus oppervlak.

Nagelriemen: een belangrijke stap in je schoonheidsroutine die je niet mag vergeten.

Een mooie manicure draait niet alleen om de vorm van de nagel. Ook de voorbereiding is cruciaal. Goed teruggeduwde nagriemen leggen de nagelriem bloot en geven de nagel optisch langer. Deze kleine stap maakt een wereld van verschil: het zorgt voor een strakkere look en accentueert de vierkante vorm. Een simpele ingreep die de algehele uitstraling van de manicure transformeert.

Uiteindelijk is de vierkante nagel aantrekkelijk omdat hij bij zoveel stijlen past: effen kleuren, een moderne French manicure, levendige tinten of creatieve details. De mooiste manicure is echter altijd degene waar je je prettig bij voelt. Als je de voorkeur geeft aan ronde vormen, korte nagels, subtiele kleuren of zelfs natuurlijke nagels, is dat ook helemaal prima.