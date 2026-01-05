"Bevroren lippen", de trend van bevroren lippen die de winter extra bijzonder maakt.

Glanzende lippen – die iconische parelmoerglans uit de jaren 2000 – zijn terug als dé beautytrend van de winter. Van TikTok tot de catwalks, ze brengen warmte in het koude seizoen met een ijzige touch die zowel retro als modern is. Geïnspireerd door de iconische looks van Britney Spears en Kate Moss, bieden ze een ijzige glans die perfect is voor de feestdagen… of gewoon om stijlvol de kou te trotseren.

Een zeer gewilde erfenis uit de Y2K-periode.

De 'frosted lips'-look, populair geworden eind jaren 90 en begin jaren 2000, combineert een iriserende glans met een licht metallic finish. Christina Aguilera, Paris Hilton en Brandy maakten er hun kenmerkende look van, in tegenstelling tot de matte texturen die tegenwoordig de boventoon voeren. Deze heropleving spreekt een nieuwe generatie aan, die nostalgisch is naar een gedurfde pop-era.

Een ijzige glans, ideaal voor de winter.

Het resultaat? Subtiel "bevroren" lippen met zilveren of lichtblauwe accenten. Perfect om een lichte huid in de winter te accentueren of een avondlook af te maken. Gecombineerd met smokey eyes of glanzende wimpers voegen ze een vleugje winterse glamour toe zonder overdreven te zijn.

Snelle instructies in 3 stappen

Bereid je lippen voor met een voedende balsem. Teken de omtrek met een huidkleurig potlood, in een tint die dicht bij je huidskleur ligt. Breng een parelmoerglans of een iriserende lipolie aan. Tik zachtjes voor een niet-plakkerige, glanzende afwerking.

Bonus: een lichte suikerscrub vóór het aanbrengen versterkt de spiegelglans.

De beste producten om te adopteren

Om te schitteren zonder een misstap te begaan, moet je je concentreren op:

Rare Beauty Glanzende Lipolie

Charlotte Tilbury Pillow Talk (parelversie)

NYX Butter Gloss Shimmer voor mensen met een beperkt budget

Overweeg om een langhoudend potlood te combineren met een glanzende topcoat om vlekken te voorkomen. En als je op zoek bent naar veganistische of 'clean beauty'-opties, heeft Sephora genoeg verantwoorde keuzes.

Waarom we (nog steeds) van ze houden

Naast een direct volumegevend effect, hydrateren matte lippen ook in de winter. Deze universele trend staat alle gezichtsvormen en stijlen goed. En in tegenstelling tot wat je misschien denkt, is het geen voorbijgaande hype: de terugkeer ervan, gemoderniseerd met lichtere texturen en subtiele tinten, belooft dat het ook na de winter een prominente plek zal innemen.

Op het kruispunt van nostalgie en moderniteit hebben matte lippen zich ontpopt tot veel meer dan een simpele knipoog naar de jaren 2000. Herzien met comfortabele formules en subtielere tinten, belichamen ze een stralende, zelfverzekerde en troostende schoonheid midden in de winter.