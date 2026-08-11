Deze tint blush zou de klassieke roze kleur prima kunnen vervangen.

Na jarenlang poederroze als dominante kleur te hebben gezien, maakt een gewaagdere tint zijn intrede op onze jukbeenderen: dieprood. Deze kleur, die dit jaar te zien was op de catwalks van New York Fashion Week, zou zomaar de nieuwe must-have teint van het seizoen kunnen worden. En het goede nieuws is: het is veel minder intimiderend dan het lijkt.

Het roze laat een beetje ruimte over.

Lange tijd was roze blush dé keuze voor een subtiel gekleurde teint. De beautytrends slaan nu echter een gedurfdere weg in. Na het tijdperk van bijna onzichtbare make-up is het tijd voor levendigere, meer gestructureerde en assertieve looks. Rode blush past perfect bij deze wens om kleur weer centraal te stellen in make-up. Het hoeft niet per se subtiel te zijn: het geeft de teint karakter en zorgt tegelijkertijd voor een natuurlijk stralend resultaat bij correcte toepassing.

Waarom rood verrassend natuurlijk kan zijn

Rode lippenstift kan er in de verpakking opvallend uitzien, maar het effect op de huid kan veel subtieler zijn. Deze kleur doet denken aan de natuurlijke blos die wangen krijgen bij koud weer, lichamelijke activiteit of een wandeling in de frisse lucht. Het geheim? De juiste hoeveelheid. Een klein beetje, goed aangebracht, geeft een gezonde gloed zonder dat het er overdreven opgemaakt uitziet. Het doel is niet om intens rode wangen te krijgen, maar simpelweg om de teint op te fleuren met een vleugje kleur.

Welke tint moet je kiezen op basis van je huidskleur?

Net als bij alle make-upkleuren, bestaat rood in oneindig veel variaties.

Mensen met een lichte huid kunnen kiezen voor zachte roodtinten, een beetje frambooskleurig of licht baksteenrood, om een subtiel resultaat te behouden.

Een medium tot olijfkleurige huid komt bijzonder goed tot zijn recht met terracotta- of baksteenkleuren. Hun warme tint verheldert het gezicht direct.

Voor mensen met een donkere huidskleur zijn diepere roodtinten zoals granaatrood, bordeauxrood of tinten geïnspireerd op zwarte vruchten een aanrader. Deze kleuren voegen diepte toe en creëren een prachtig contrast met de huid.

De juiste techniek: begin langzaam.

Bij rode blush geldt het principe "less is more". Neem voor een crèmige blush een heel klein beetje met je vinger. Verwijder bij een poederblush ruim voldoende van je kwast voordat je het aanbrengt. Breng de kleur aan op de appeltjes van je wangen en blend het direct uit.

Wil je een intensere kleur, voeg dan geleidelijk meer product toe in plaats van te proberen een te zware kleur te corrigeren. Voor een gezonde, frisse gloed, alsof je net terug bent van een wandeling in de buitenlucht, kun je de kleur ook lichtjes richting de neusbrug vervagen. Deze techniek, die je op de catwalk ziet, geeft een natuurlijke, moeiteloze finish.

De makkelijkst te temmen texturen

Als rood je nog steeds een beetje intimiderend lijkt, kunnen crèmige en vloeibare blushes een goede oplossing zijn. Ze mengen gemakkelijk met de huid en maken het makkelijker om de intensiteit te doseren. Je kunt ook een lichte laag rood aanbrengen voordat je een zachtere blush gebruikt. Door deze laagjes aan te brengen, kun je genieten van de diepte van het rood met een subtieler resultaat.

En wat als je ze liever niet draagt?

Natuurlijk is geen enkele beautytrend verplicht. Je hebt geen blush nodig om er goed uit te zien, en make-up om je goed over jezelf te voelen. Een natuurlijk gezicht, met zijn kleuren, texturen en unieke kenmerken, is net zo waardevol. Rode blush is gewoon een nieuwe optie voor wie graag experimenteert met zijn of haar uiterlijk. Het is een trend om te proberen als het je aanspreekt, om aan te passen aan je stijl... of om zonder schuldgevoel links te laten liggen.

Uiteindelijk is zijn belangrijkste les heel eenvoudig: durf kleur te gebruiken als je ervan houdt, maar zorg er vooral voor dat het iets is dat weerspiegelt wie je bent.