"Gebeten lippen" ontpopt zich als dé beautytrend van de herfst van 2026.

Vergeet ultraprecieze contouren en perfect getekende lippen: de "gebeten lippen"-trend omarmt juist wazigheid, diffuse kleuren en die licht imperfecte look die het zo charmant maakt.

Een gebeten mond die een wereldwijd fenomeen werd.

Achter deze Engelse naam schuilt een typisch Frans idee: de "gebeten lip". Het principe? De lippen een vleugje kleur geven, alsof je net in een sappig stuk fruit hebt gebeten, zonder te streven naar een perfect gedefinieerd resultaat. Deze esthetiek is niet bepaald nieuw. Het maakt deel uit van een lange Franse schoonheidstraditie, waar een kleurrijke, maar subtiel aangebrachte lip altijd populair is geweest. De look werd overgenomen en vervolgens wijdverspreid populair gemaakt door Engelstalige contentmakers, waardoor je hem nu overal ziet en hij op het punt staat een van de kenmerkende make-uplooks van de herfst van 2026 te worden.

"Gebeten lippen" of wazige lippen: wat is het verschil?

Op het eerste gezicht lijken de twee trends op elkaar. In beide gevallen verliest de lipcontour zijn grafische karakter en maakt plaats voor een zachtere look. De uitvoering is echter niet helemaal hetzelfde.

Bij een klassiek wazig effect is de kleur over het algemeen vrij gelijkmatig over de hele mond verdeeld.

Voor de look van 'gebeten lippen' is de kleurovergang essentieel: de tint is intenser in het midden en wordt geleidelijk lichter naar de randen toe. Deze methode, met name geïnspireerd op Koreaanse make-uptechnieken, creëert een prachtig volume zonder dat je je lippen nauwkeurig hoeft te contouren. Het resultaat: een levendige, frisse en opzettelijk 'imperfecte' mond.

Kleuren die perfect zijn voor de herfst.

Het seizoen lijkt wel gemaakt voor deze trend. Tinten geïnspireerd op rode bessen staan vanzelfsprekend centraal: framboos, braam, een licht verzachte pruim… en niet te vergeten warme bruintinten en meer ingetogen roodtinten. Deze diepe kleuren passen bijzonder goed bij herfstlooks en kunnen gemakkelijk worden aangepast om de gewenste intensiteit te bereiken. En goed nieuws voor wie van moeiteloze make-up houdt: hier hoef je niet op zoek te gaan naar het kleinste imperfectie. Het effect is opzettelijk diffuus, waardoor een kleur die gedurende de dag vervaagt zelfs bijdraagt aan de charme van het resultaat.

Hoe creëer je in drie stappen een "gebeten lippen"-effect?

Allereerst is het belangrijk om je lippen voor te bereiden. Een milde scrub, gevolgd door een voedende balsem, maakt het oppervlak glad en voorkomt dat de kleur in droge plekjes trekt, wat vooral bij lage temperaturen vaak voorkomt. Breng vervolgens de kleur aan in het midden van je lippen. Je hoeft het niet overal aan te brengen: de kleurovergang zorgt voor het effect.

Vervaag het product met je vinger voorzichtig naar buiten toe voor een geleidelijke overgang. De finishing touch: een beetje balsem in het midden van je lippen voor comfort en definitie. Lipstains, getinte balsems en romige, makkelijk te blenden lippenpotloden zijn bijzonder geschikt voor deze techniek.

Een trend die bij elk mondtype past.

Het goede nieuws is dat de "gebeten lippen"-trend niet beperkt is tot een bepaalde lipvorm. De trend werkt ook prachtig met minimalistische make-up: een stralende teint, subtiele oogmake-up en lichtgekleurde lippen. Natuurlijk kun je de look natuurlijk ook intensiveren of aanpassen aan je eigen smaak.

Wat als je haar niet was gevolgd?

Het belangrijkste om te onthouden is misschien wel dat een beautytrend een suggestie is, nooit een verplichting. Je kunt de "gebeten lippen"-look uitproberen, aanpassen, herinterpreteren... of er gewoon aan voorbij laten gaan. Je kunt er ook voor kiezen om helemaal geen make-up te dragen. Of je nu 20, 40, 60 of ouder bent, ongeacht je geslacht, je gezicht hoeft niets te bewijzen. Make-up kan een speeltuin zijn, een plezier, een gewoonte, of helemaal niets.

En tot slot hebben de voorstanders van de "gebeten lippen" daar misschien wel hun beste argument gevonden: ze moedigen minder controle over het uiterlijk aan en het spelen met kleur, zonder naar perfectie te streven.