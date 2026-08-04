Deze 3 make-upfouten kunnen de oorzaak zijn van het 'cakey' effect op de huid.

Je brengt 's ochtends zorgvuldig je make-up aan, maar een paar uur later ziet je teint er dikker en minder egaal uit en accentueert je foundation bepaalde zones? Geen zorgen, dat is niet onvermijdelijk. Make-up verandert van nature gedurende de dag, maar een paar gewoontes kunnen dit 'cakey' effect versterken. Het goede nieuws is: ze zijn makkelijk te verhelpen.

Ten eerste, een belangrijk punt: je huid leeft.

Voordat je je schuldig voelt of je favoriete foundation in twijfel trekt, onthoud dan dit: het is volkomen normaal dat make-up gedurende de dag verandert. Je huid is geen Photoshop-filter en ook niet de huid van een filmpersonage. Ze leeft, produceert talg, droogt uit, lacht, praat... en make-up volgt deze veranderingen op natuurlijke wijze.

Tenzij je meerdere lagen ultra-fixerende producten aanbrengt, is het onmogelijk om de hele dag een perfect gladde teint te behouden. Er zijn echter een paar trucjes die kunnen voorkomen dat make-up gaat rimpelen of er zwaar uitziet. De eerste is het kiezen van producten die geschikt zijn voor de behoeften van je huid. Dit is de basis voor een vlekkeloze finish.

Fout nr. 1: Het verwaarlozen van hydratatie

Dit is waarschijnlijk de meest voorkomende fout. Wanneer de huid onvoldoende gehydrateerd is, verschijnen er kleine droge plekjes aan het oppervlak. Foundation hecht zich dan ongelijkmatig aan deze plekjes, waardoor er klontjes ontstaan, vooral rond de neus of op de kin.

De beste aanpak? Breng eerst een vochtinbrengende crème aan die geschikt is voor je huid voordat je make-up opdoet, en wacht vervolgens twee tot drie minuten. Deze korte wachttijd zorgt ervoor dat de crème goed kan intrekken. Als je je foundation direct aanbrengt, kunnen de texturen zich vermengen, waardoor de foundation minder goed blijft zitten en de finish minder mooi wordt.

Fout nr. 2: Proberen alles te camoufleren met meer product.

Bij roodheid of een puistje is het verleidelijk om nog een laagje foundation aan te brengen, dan een beetje concealer, en alles af te poederen. Maar juist dit zorgt vaak voor die kenmerkende dikke, 'cake-achtige' look.

Een effectievere techniek is om een dunne laag foundation over het hele gezicht aan te brengen en vervolgens alleen de zones te accentueren die dat echt nodig hebben. Door het product zachtjes te deppen in plaats van uit te smeren, versmelten de texturen veel natuurlijker met de huid.

Fout nr. 3: Het hele gezicht poederen

Poeder is een uitstekende bondgenoot... mits je het spaarzaam gebruikt. Het aanbrengen op de wangen of onder de ogen wanneer dat niet nodig is, kan een drogere uitstraling creëren en fijne lijntjes of natuurlijke huidplooien accentueren.

Gebruik poeder idealiter alleen op de plekken die snel gaan glimmen, zoals de T-zone (voorhoofd, neus en kin). Gebruik een grote, lichte kwast om een fijne nevel aan te brengen in plaats van een grote hoeveelheid poeder op je gezicht te drukken.

Hoe los je een "cake-achtig" effect in een paar minuten op?

Als je make-up al in de plooien van je gezicht is getrokken, hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen. Een paar keer sprayen met water uit een sprayflesje, op veilige afstand, kan de make-up weer soepel maken. Dep vervolgens voorzichtig met een licht vochtig sponsje om de make-up te vervagen. Het belangrijkste is om niet te wrijven: lichte druk is voldoende voor een natuurlijker resultaat.

Een detail waar we niet altijd aan denken.

Kwasten en sponsjes spelen een even belangrijke rol als de gebruikte producten. Wanneer ze bedekt zijn met make-upresten, brengen ze het product minder gelijkmatig aan en kunnen er klontjes of strepen ontstaan. Door ze eenmaal per week schoon te maken, is het meestal voldoende om een gelijkmatige applicatie te behouden.

Uiteindelijk komt het 'cakey' effect zelden door de foundation zelf. Het hangt vooral af van de voorbereiding van je huid, de hoeveelheid product die je aanbrengt en hoe je de verschillende texturen gebruikt. Door je huid te hydrateren, dunne laagjes aan te brengen en producten alleen daar te gebruiken waar nodig, vergroot je de kans op een stralende teint die langer aanhoudt... en laat je je huid op natuurlijke wijze ademen.