Door deze fouten hecht de concealer niet goed.

Concealer is voor veel mensen een favoriet product, maar soms trekt het in fijne lijntjes of vervaagt het lang voordat de dag voorbij is. Vaak maken een paar simpele dagelijkse stappen al een groot verschil. Het goede nieuws is: met een paar kleine aanpassingen bereik je een egalere finish... als je dat wilt.

Onthoud allereerst dat concealer nog steeds een keuze is.

Donkere kringen, wallen onder je ogen of een huid die tekenen van veroudering vertoont, is volkomen normaal. Ons gezicht verandert; het weerspiegelt onze emoties, onze vermoeidheid, ons lachen en ons dagelijks leven. Het hoeft niet glad of 'perfect' te zijn om mooi te zijn. De moraal van het verhaal: concealer is een make-up hulpmiddel, geen vereiste.

Of je nu een droge, vette, rijpe of jonge huid hebt, het is helemaal aan jou of je het wel of niet draagt. Sterker nog, veel mensen geven er de voorkeur aan om hun beautyroutine in de zomer te vereenvoudigen en hun huid meer te laten ademen. Er is geen regel die zegt dat je donkere kringen moet camoufleren.

Vergeten de huid rond de ogen te hydrateren.

De huid rond de ogen is bijzonder dun en gevoelig. Als deze huid onvoldoende gehydrateerd is, kan concealer zich ophopen, fijne lijntjes accentueren en een minder egale finish geven. Breng daarom idealiter eerst een lichte moisturizer aan voordat je make-up aanbrengt en wacht even tot deze goed is ingetrokken. Een comfortabele huid zorgt er over het algemeen voor dat het product beter blendt en langer blijft zitten.

De gedachte dat hoe meer er is, hoe beter.

Bij donkere kringen onder de ogen is de verleiding groot om een dikke laag concealer aan te brengen. Vaak gebeurt echter het tegenovergestelde. Te veel concealer kan zich ophopen in de natuurlijke huidplooien en de make-up juist meer laten opvallen. Het is beter om te beginnen met een paar lichte laagjes en pas meer product aan te brengen als dat nodig is. Deze techniek zorgt voor een opbouwbare dekking en een natuurlijker resultaat.

Een ongeschikte tint kiezen

De kleur van je concealer speelt een cruciale rol. Een te lichte tint kan een onflatteus contrast creëren, terwijl een te donkere tint donkere kringen juist kan accentueren. Voor een stralend resultaat kies je een kleur die iets lichter is dan je huidskleur, en houd je ook rekening met je ondertoon. Als je donkere kringen erg gepigmenteerd zijn, kan een kleurcorrector die je van tevoren aanbrengt, helpen om ze te neutraliseren voordat je de concealer gebruikt.

Het bijvoegen overslaan

Zelfs een goed aangebrachte concealer kan in de loop van enkele uren verschuiven. Een lichte laag transparant poeder helpt vaak om de fixatie te verbeteren. De truc is om het product spaarzaam te gebruiken: een kleine hoeveelheid is voldoende om het product te fixeren zonder dat het er onder de ogen dik uitziet of natuurlijke huidimperfecties worden geaccentueerd.

Het aanleren van verkeerde gewoonten

De manier waarop je concealer aanbrengt, heeft ook invloed op het eindresultaat. Door het product zachtjes met je vinger of een sponsje te deppen, blendt het beter in de huid. Uitsmeren of wrijven kan er juist voor zorgen dat het product verschuift. Door de tijd te nemen om je make-up met zachte bewegingen aan te brengen, zorg je voor een egalere en langdurigere finish.

Een paar simpele tips kunnen ervoor zorgen dat je concealer langer blijft zitten, als je ervoor kiest om hem te dragen. Maar misschien wel het belangrijkste advies is dit: laat je niet door schoonheidsidealen wijsmaken dat je donkere kringen koste wat kost moeten verdwijnen. Ze zijn natuurlijk, net als fijne lijntjes, wallen of expressielijnen. Make-up is er om je wensen aan te vullen, nooit om te voldoen aan een eis van perfectie.