"Lipeffecten met een zachte focus" worden de nieuwe beautytrend van 2026.

Schoonheidstrends zijn constant in beweging. In 2026 maken ultra-gedefinieerde lippen plaats voor een zachtere, natuurlijkere en subtiel vollere look. Deze techniek, ook wel "soft focus lips" genoemd, is nu al een hit bij make-upfans en beroemdheden.

Wat zijn "lippen met zachte focus"?

Ook wel bekend als 'vervaagde lippen', zijn 'soft focus lippen' gebaseerd op een eenvoudig idee: het verzachten van de contouren om een natuurlijker, voller effect te creëren. De perfect getekende lijnen en ultrascherpe randen zijn verdwenen. De kleur is meer geconcentreerd in het midden van de lippen en vervaagt vervolgens naar buiten toe voor een harmonieus en egaal resultaat.

Het doel? Optisch vollere lippen creëren met een zacht, stralend effect dat de indruk wekt dat de make-up gedurende de dag op natuurlijke wijze is blijven zitten. Deze aanpak past in een bredere trend die nu de voorkeur geeft aan lichte texturen, natuurlijke finishes en een gezonde gloed.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jomana Jaafar (@joumana_jfr)

De lippentrend die overal de boventoon voert.

De reden dat 'lippen met een zachte focus' zoveel aandacht trekken, is dat ze alomtegenwoordig zijn op rode lopers en sociale media. Talrijke beroemdheden, zoals het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber, singer-songwriter Dua Lipa, de Amerikaanse actrice en producer Zendaya en de Amerikaanse mediapersoonlijkheid Kim Kardashian, hebben deze subtiel vervaagde look al overgenomen.

Schoonheidsexperts beschouwen het zelfs als een van de belangrijkste make-uptrends van 2026. Het principe spreekt aan vanwege de perfecte balans tussen verfijning en ontspanning: het resultaat ziet er verzorgd uit zonder ooit "te streng" over te komen.

Hoe creëer je een wazig lippen-effect?

De eerste stap is het verzorgen van je lippen. Goed gehydrateerde lippen zorgen ervoor dat de kleur makkelijker intrekt en een egaal resultaat oplevert.

Breng vervolgens je favoriete lippenstift of kleur aan in het midden van je lippen.

Druk ze voorzichtig tegen elkaar en vervaag het product vervolgens naar de randen toe met een vinger of een kwast. Het geheim zit hem in deze geleidelijke kleurovergang: de kleur moet intenser zijn in het midden en lichter naar de randen toe.

Als je een potlood gebruikt, kies dan een natuurlijke tint en vervaag deze direct om zichtbare lijnen te voorkomen.

Om het reliëf te accentueren, kan een vleugje concealer rond de mond of een beetje lippenbalsem in het midden van de lippen nog meer dimensie toevoegen.

De beste texturen om de trend te volgen

Romige matte lipsticks en vloeibare formules zijn bijzonder geschikt voor dit effect. Ze zijn makkelijk aan te brengen en stellen je in staat om moeiteloos een prachtige kleurovergang te creëren. Wat kleuren betreft, zijn subtiele tinten helemaal in: poederroze, perziktinten of kleuren die dicht bij je natuurlijke lipkleur liggen. Het resultaat is fris, stralend en flatterend, ongeacht de vorm van je lippen.

Een trend... maar nooit een verplichting.

Hoewel "soft focus lips" perfect de schoonheidstrend van 2026 belichamen, zijn er natuurlijk geen regels om te volgen. Trends dienen vooral als inspiratie. Misschien ben je dol op make-up en wil je dit nieuwe effect uitproberen, of misschien geef je de voorkeur aan een meer grafische lipstick of ga je helemaal zonder make-up. Je vindt het misschien ook fijn om het hele jaar door make-up te dragen, of juist om je make-uptas in de zomer aan de kant te laten staan. Alle wensen zijn geoorloofd.

De beste make-up is immers die waarin je je goed voelt, waarin je vrij bent om te experimenteren... of om helemaal niets te veranderen.