Lippenstiftkleuren die je gezicht laten stralen deze herfst van 2026

Make-up
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Elk najaar brengt nieuwe beauty-inspiraties met zich mee, en 2026 is daarop geen uitzondering. Dit seizoen draait het bij lipsticks allemaal om warme, diepe en stralende tinten die het gezicht een vleugje glans geven. Ontdek de tinten die de komende maanden zullen bepalen.

Bordeauxwijn, dé must-have van het seizoen.

Een make-uptasje voor de herfst is moeilijk voor te stellen zonder een bordeauxrode lipstick. Deze kleur, ergens tussen dieprood en pruim in, overstijgt trends zonder aan charme in te boeten. Het voordeel? Het voegt direct diepte en elegantie toe, of je het nu draagt bij een minimalistische of juist meer verfijnde make-up. In een matte variant zorgt het voor een gedurfde look, terwijl een satijnen finish meer zachtheid en glans geeft. Een tint die bij een breed scala aan huidtinten past.

Chocoladebruin maakt een grote comeback.

Geïnspireerd door de jaren 90 maakt chocoladebruin een sterke comeback. Deze rijke tint is aantrekkelijk vanwege de vintage maar toch verfijnde uitstraling. Het is een favoriet in make-up looks met warme tinten en kan gecombineerd worden met een lipliner in dezelfde kleurtint om de lippen subtiel te definiëren. Het resultaat is chic, warm en perfect passend bij de herfst.

Baksteenrood geeft de teint een warme gloed.

Als je van klassieke rode tinten houdt, maar een meer herfstachtig kleurenpalet wilt, is baksteenrood een uitstekend alternatief. Deze aardse tint, in tegenstelling tot felrood, geeft je gezicht een stralende gloed en past perfect bij de kleuren van het seizoen. De warme ondertonen zorgen voor een gezonde uitstraling en laten je gezicht stralen. Een ideale kleur voor wie karakter en zachtheid wil combineren.

Hete naaktfoto's, alledaagse bondgenoten

Wie een subtiele make-uplook prefereert, kan kiezen voor warmere nudetinten. Karamel, terracotta of rozebeige vervangen te koele beigetinten voor een stralender resultaat. Deze natuurlijke kleuren combineren goed met opvallende oogmake-up of juist met een minimalistische look. Voor een fris en harmonieus effect is het aan te raden een nudetint te kiezen die iets warmer is dan je huidskleur.

Hoe vind je de kleur die bij je past?

Trends zijn een bron van inspiratie, maar ze vervangen nooit je persoonlijke voorkeuren. Je huidskleur kan je daarbij helpen: een lichte huid staat vaak het mooist met bordeauxrode of roze nude tinten, terwijl een medium tot donkere huid bijzonder goed tot zijn recht komt met chocoladebruin en dieprood. Het belangrijkste is om een kleur te kiezen waar je je prettig bij voelt en die bij je stijl past. Make-up is immers in de eerste plaats een manier om jezelf uit te drukken, geen set regels die je moet volgen.

Deze tinten behoren tot de belangrijkste inspiratiebronnen voor de herfst van 2026, maar ze zijn absoluut niet verplicht . Je bent vrij om de lipstick te dragen die je mooi vindt, voor een compleet andere kleur te kiezen of helemaal geen make-up te dragen. Trends zijn bedoeld om te inspireren, niet om te dicteren.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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