Wordt mascara binnenkort overbodig? Deze minimalistische trend zal naar verwachting in 2026 doorbreken.

Wat als je ogen niet langer geaccentueerd hoeven te worden om te stralen? Dit jaar, 2026, zet een minimalistische trend de schoonheidsidealen op zijn kop en stelt de iconische status van mascara ter discussie. Deze trend betekent niet het einde van mascara, maar opent juist de deur naar meer vrijheid en authenticiteit.

Is dit het einde van mascara zoals we die kennen?

Mascara is al lange tijd een onmisbaar product in onze make-uptassen en de essentiële stap om wimpers voller, langer en dikker te laten lijken. Met slechts een paar streken structureert het de ogen en geeft het direct meer intensiteit. De laatste maanden is er echter een verschuiving gaande: steeds meer vrouwen (en ook mannen) kiezen ervoor om geen mascara meer te gebruiken. Op sociale media verschijnen steeds meer tutorials die laten zien hoe je natuurlijke wimpers kunt creëren.

De 'clean girl'-esthetiek, die al een aantal seizoenen bestaat, kenmerkt zich door een stralende teint, verzorgde wenkbrauwen, lichte texturen... en soms helemaal geen mascara. Wat aanvankelijk een simpele hype leek, is nu onderdeel van een blijvende trend. Professionele visagisten bevestigen deze ontwikkeling. Het gaat er niet langer om de ogen te 'transformeren', maar om ze te verzachten. Door geen mascara te gebruiken, komt de huid beter tot zijn recht en voorkom je een te opgemaakte look. Het resultaat? Een natuurlijk gezicht, waarbij je gelaatstrekken tot hun recht komen.

Een zachtere uitstraling, met de huid in het midden.

Dit minimalisme betekent niet dat je make-up helemaal moet laten varen – als je dat tenminste niet wilt. Het gaat meer om het herstellen van de balans. Oogmake-up is niet langer per se ultra-intens; het maakt deel uit van een holistische esthetiek waarbij de teint centraal staat. Het jaar 2016 stond in het teken van matte finishes, volle wimpers en gebeeldhouwde ogen. Dit jaar, 2026, ligt de focus op stralende texturen, transparante finishes en hybride producten die de grens tussen huidverzorging en make-up bewandelen. Jouw huid, met al haar textuur en unieke eigenschappen, staat centraal.

In deze context lijkt mascara misschien overbodig voor wie een onopvallende look wil. Sommigen gebruiken gewoon een wimperkruller om hun ogen te openen. Anderen brengen een transparante balsem aan om hun wimpers in model te brengen zonder kleur toe te voegen. Je wimpers blijven zichtbaar, natuurlijk en vol leven – en dat is alles wat je nodig hebt.

Wimperverzorging, de nieuwe prioriteit in de schoonheidsbranche.

Ondertussen wint een ander fenomeen aan populariteit: wimperverzorging. Na de 'skinificatie' van make-up krijgen wimpers nu speciale aandacht. Versterkende serums, voedende behandelingen, specifieke conditioners: het aanbod aan producten groeit explosief. Marktcijfers bevestigen dit enthousiasme. De wereldwijde wimperverzorgingssector, die in 2022 werd geschat op ongeveer 1,65 miljard dollar, zou volgens diverse gespecialiseerde analyses in 2030 bijna 3 miljard dollar kunnen bereiken.

Deze trend illustreert een verandering in denkwijze: in plaats van "make-up te gebruiken om te compenseren", ligt de focus nu op het versterken en accentueren van wat er al is. Gevoede, soepele en gezonde wimpers worden een troef op zich. Je hoeft niet langer koste wat kost te verbergen of te intensiveren. Je blik wordt zachter zonder aan aanwezigheid in te boeten.

Een trend aangewakkerd door sociale media.

TikTok en Instagram spelen een centrale rol in deze evolutie. Minimalistische routines, bewust ontdaan van producten, genereren miljoenen views. Content creators promoten 'moeiteloze' resultaten, die dichter bij het dagelijks leven staan dan ultratransformaties. Deze aanpak sluit ook aan bij een bredere reflectie op consumptie. Minder producten, vereenvoudigde routines en meer aandacht voor ingrediënten: schoonheidsminimalisme resoneert met ecologische en budgettaire overwegingen. Je kiest wat je echt nodig hebt, zonder onnodige accumulatie.

Mascara verdwijnt echter niet. Het blijft een onmisbaar product voor wie zijn of haar blik wil intensiveren of met volume wil spelen. Het verschil is dat het niet langer als "verplicht" wordt beschouwd. Je ogen zijn niet langer "onvolledig" zonder mascara.

Een herdefinitie in plaats van een verdwijning.

Schoonheid kent cycli. Ultra-volumineuze wimpers hebben de voorkeur gekregen boven een meer natuurlijke look, en omgekeerd. In 2026 maakt de minimalistische trend deel uit van een culturele context die authenticiteit, zelfzorg en zelfacceptatie waardeert. Mascara is niet ouderwets; het wordt opnieuw gepositioneerd. Het wordt een keuze, geen noodzaak. Je natuurlijke wimpers worden niet "verwaarloosd": je blik kan op andere manieren zacht, subtiel of krachtig zijn.

Uiteindelijk weerspiegelt deze evolutie in schoonheid een diepere verschuiving: het enige doel van make-up is niet langer transformeren, maar aanvullen. Of je nu kiest voor natuurlijke wimpers of een dramatische pony, het kernprincipe blijft hetzelfde: je hebt het recht om je eigen esthetiek te bepalen. Jouw schoonheid hangt niet af van een laagje mascara, maar van hoe je ervoor kiest jezelf uit te drukken.