Deze make-uptrends zullen dit najaar (2026) een ware sensatie zijn.

Na een aantal seizoenen waarin subtiele make-up de boventoon voerde, belooft de herfst van 2026 gedurfder te worden. De catwalks van New York, Londen, Milaan en Parijs toonden expressieve looks die de huid toch laten ademen. Genoeg inspiratie om nieuwe manieren te vinden om met je make-up te spelen, afhankelijk van je stemming.

De smokey eye maakt een grote comeback.

Deze herfst van 2026 worden ogen opgemaakt met diepe, subtiel gemengde tinten. Zeg vaarwel tegen ultra-grafische lijnen: smokey eyes worden subtiel gemengd voor een intens, maar tegelijkertijd flexibeler en draagbaarder resultaat. Een andere variant die beauty-liefhebbers ook in vervoering brengt, is een opzettelijk vervaagd eyeliner-effect, dat een rockachtige en relaxte uitstraling geeft zonder naar perfectie te streven. Het doel is niet om een vlekkeloze, millimeter-perfecte make-up te creëren, maar om een look met karakter te creëren.

Blush wordt zonder enige schroom gedragen.

Blush maakt een comeback in de beautyroutine. Deze keer is het niet langer beperkt tot een lichte aanraking op de jukbeenderen: het wordt royaal over de wangen aangebracht, soms zelfs tot aan de neusbrug, voor een gezonde gloed geïnspireerd op natuurlijk roze wangen. Romige texturen en tinten framboos, pruim of roze domineren de trend. "Blush draping", waarbij de kleur naar boven, richting de slapen, wordt aangebracht, geeft het gezicht ook een subtiele dimensie. Het resultaat: een stralende en frisse teint in slechts een paar streken.

De lippen krijgen diepe tinten.

Voor de lippen zijn rijke kleuren zoals bordeauxrood, pruimkleur of tinten die neigen naar ossenbloedrood helemaal in. In tegenstelling tot perfect gedefinieerd rood, gaat de trend nu voor een vervaagd effect, alsof de lippen subtiel getint zijn. Deze zachtere finish zorgt voor een elegante en moderne look, en is bovendien makkelijker om elke dag te dragen. Een prachtige manier om donkere tinten te durven dragen zonder een ultraprecieze omlijning nodig te hebben.

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Een stralende huid, bovenal.

Als er één rode draad door al deze trends loopt, dan is het wel de teint. De catwalks bevestigden de wens naar een stralende huid met een lichte finish, waardoor de natuurlijke textuur zichtbaar blijft. Het idee is om één make-upelement te benadrukken – de ogen, wangen of lippen – terwijl de rest subtieler blijft. Deze balans maakt het gemakkelijk om deze looks aan te passen aan je eigen stijl.

Tot slot willen we benadrukken dat deze trends vooral suggesties zijn om te experimenteren en plezier te hebben met make-up. Je bent niet verplicht om ze te volgen, of zelfs om überhaupt make-up te dragen. Of je nu graag elke dag een volledige make-up draagt, het liever maar af en toe doet, of je je gewoon goed voelt zonder make-up, alle benaderingen zijn prima.