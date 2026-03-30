'Er jonger uitzien': waarom de houding van actrice Gwyneth Paltrow zoveel ophef veroorzaakt.

Vroege Botox, hoogwaardige behandelingen ontworpen om de tekenen van veroudering te wissen, blijven in verjongingscentra... Veel beroemdheden proberen hun gezicht er jeugdig uit te laten zien en de menselijke natuur te trotseren. Ze creëren de perfecte illusie en geven de indruk dat ze met elke verschijning jaren jonger worden. Dit is het geval bij Gwyneth Paltrow, die de remedie lijkt te hebben gevonden om de tijd op haar lichaam terug te draaien, en dat is bijzonder controversieel. Op 53-jarige leeftijd verlegt de zelfbenoemde koningin van wellness de grenzen van schoonheid en brengt ze het scenario van "The Substance" nog een beetje tot leven.

Bloedplasma tegen een exorbitante prijs.

Vanaf onze vroegste jeugd vertellen sprookjes het verhaal van de stiefmoeder die geobsedeerd is door uiterlijk. Van Rapunzel tot Sneeuwwitje, vrouwen van middelbare leeftijd weigeren te accepteren dat hun spiegelbeeld verandert en hebben moeite om deze biologische realiteit , hoe onvermijdelijk ook, te aanvaarden. Alsof fysieke verschijning een vergankelijk goed is. Tegenwoordig resoneert deze ongezonde zoektocht naar onveranderlijke charme in het echte leven, via beroemde figuren. Beroemdheden en de elite tarten de wetten van het menselijk lichaam om deze zogenaamde 'gouden eeuw' te verlengen en hetzelfde gezicht te behouden dat ze aan het einde van hun adolescentie hadden.

De sterren die onze jeugd vormgaven en onze eerste emoties op het scherm of in onze muziekspelers begeleidden, lijken nog steeds jeugdig. Ze lijken wel goddelijke wezens, immuun voor het verstrijken van de tijd. Gwyneth Paltrow is het meest treffende voorbeeld van deze fysieke prestatie (of misleiding). De actrice, die een Oscar won voor haar rol in "Shakespear in Love", heeft zichzelf opnieuw uitgevonden als wellnessonderneemster. En haar uiterlijk op haar vijftigste is een bijzonder effectief verkoopargument. Ze ziet er precies hetzelfde uit als de Gwyneth van 30 jaar geleden. Het is bijna griezelig. Het zijn niet alleen collageenbehandelingen en infraroodtrainingen die haar een babyzachte huid en een glad, rimpelvrij figuur hebben bezorgd.

Gwyneth Paltrow heeft toegegeven een plasmaferesebehandeling te hebben ondergaan in een kliniek in Chicago. Een soort bloedzuivering die doet denken aan de film "The Substance". De kosten van deze zogenaamd "regenererende" procedure? 36.000 pond. De actrice ging er aanvankelijk heen om de symptomen van long Covid te bestrijden en, vermoedelijk, om haar levensverwachting te verlengen. De centra die deze cosmetische ingreep uitvoeren, tonen deze ambitie vaak in hun naam.

Steeds geavanceerdere 'conserveringstechnieken'

In het tijdperk van kunstmatige intelligentie, ledmaskers, biotechnologische behandelingen, 'levende' cosmetica en in laboratoria gekweekte ingrediënten, flirt de schoonheidsindustrie met de dystopische sfeer van de 'Black Mirror'-serie, waarbij elke 3.0-behandeling de vorige overtreft. Met bloedplasma-uitwisseling heeft de schoonheidsindustrie een nieuwe mijlpaal bereikt en wellnessrituelen verder geradicaliseerd.

Oorspronkelijk hield deze praktijk in dat het bloed werd gefilterd om bepaalde problematische stoffen te verwijderen. Plasma is een van de bestanddelen van bloed en dient voor het transport van eiwitten, antilichamen, gifstoffen, enzovoort. Deze techniek was niet bedoeld om de superkrachten van vampieren op menselijke schaal na te bootsen, noch om de droom van onbeperkte vitaliteit te verwezenlijken.

Het is bedoeld voor patiënten met meervoudig trauma, brandwondenslachtoffers, hemofiliepatiënten en kinderen met een verzwakt immuunsysteem. "Plasma, of het nu wordt toegediend via een transfusie of gebruikt in de vorm van medicijnen op basis van bloed, stelt ons in staat patiënten te behandelen die lijden aan bloedingen, stollingsstoornissen of ernstige immuundeficiëntie", legt de Franse Nationale Bloedbank uit. Met de opkomst van een schoonheidsideaal dat alle mogelijkheden omarmt, is het echter afgeweken van zijn oorspronkelijke functie om te voldoen aan een archaïsche esthetische gril: die van eeuwige jeugd. Net zoals Ozempic, een middel dat werd voorgeschreven aan diabetici, is omgevormd tot een "afslankmiddel".

Wanneer de zoektocht naar jeugd een extreme wending neemt

Gwyneth Paltrow, bekend om haar onconventionele wellnesspraktijken, is niet de enige die veroudering ontkent en haar toevlucht zoekt tot hightechmethoden om rimpels en ouderdomsvlekken te bestrijden. De schatrijke ondernemer Bryan Johnson is nog een stap verder gegaan en heeft van zijn 17-jarige zoon zijn 'bloedjongen' gemaakt, in feite zijn levensader. Hij is een karikatuur op zich. Deze man, die ernaar streeft God te evenaren, volgt een programma dat zelfs de meest inventieve sciencefictionauteurs niet zouden durven bedenken, vanwege het gebrek aan geloofwaardigheid. Hij slikt 120 pillen per dag, volgt een caloriearm dieet en injecteert zichzelf met groeihormonen, collageen en botox, allemaal in de jacht op succes waar de wetenschap al lang heeft gefaald. En deze verslaving aan jeugd is bijzonder besmettelijk.

Bovendien, ondanks de steeds terugkerende boodschappen van acceptatie en zelfliefde, volgen jongere generaties juist de tegenovergestelde filosofie en brengen ze de voorschriften in de praktijk. Volgens de laatste statistieken grijpen jongeren tussen de 18 en 34 jaar vaker naar cosmetische chirurgie dan 50-plussers. Verre van de stoïcijnen, proberen ze met hyaluronzuur, naalden en de nieuwste snufjes te beheersen wat oncontroleerbaar is.

Net als vele anderen ontvlucht Gwyneth Paltrow de realiteit en wil ze een ideaalbeeld blijven belichamen. En in een tijdperk van onstuitbare schoonheid worden deze eisen, net als de gezichten zelf, steeds sterker.