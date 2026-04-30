Goed voor jezelf zorgen is geen luxe, maar een dagelijkse noodzaak. Elke vrouw verdient een schoonheidsroutine die speciaal voor haar is ontworpen, aangepast aan haar lichaamstype, levensstijl en huid.

Tegenwoordig biedt de grote verscheidenheid aan beschikbare behandelingen – van eenvoudige snelle reiniging tot geavanceerde technologieën – iedereen de mogelijkheid om een echt effectief behandelplan samen te stellen.

Wij begeleiden u bij het kiezen van de beste opties om uw gezicht en lichaam te verfraaien, zonder in te leveren op kwaliteit of plezier.

Een schoonheidsfilosofie die is afgestemd op uw unieke behoeften.

Geen twee huidtypen zijn hetzelfde. Achter deze simpele constatering schuilt een fundamentele realiteit: generieke huidverzorgingsproducten bereiken snel hun grenzen. Een vette huid reageert anders op anti-aging behandelingen dan een droge of gecombineerde huid.

Daarom vormt een voorafgaande huidanalyse de basis van een echt effectieve routine.

Voordat je met een behandeling begint, is het belangrijk om de werkelijke behoeften van het gezicht vast te stellen – zoals een gebrek aan hydratatie, verlies van elasticiteit of een doffe teint – zodat je je keuzes nauwkeurig kunt bepalen.

Persoonlijke begeleiding transformeert een eenvoudige sessie in een werkelijk op maat gemaakt moment van welzijn.

Volgens een onderzoek dat in 2023 werd gepubliceerd door de Franse Vereniging voor Dermatologie, gebruikt meer dan 60% van de vrouwen producten die niet geschikt zijn voor hun huidtype.

Deze grafiek laat zien hoe belangrijk deskundig advies is.

Naast de zichtbare resultaten, verbetert een geschikte routine ook het zelfvertrouwen. Je goed voelen over jezelf draait in de eerste plaats om je goed voelen over jezelf. Elke vrouw, ongeacht haar lichaamstype, verdient deze aandacht voor haar eigen behoeften.

Essentiële gezichtsbehandelingen voor een stralende huid

Een complete gezichtsbehandeling volgt altijd een precieze logica. Diepe reiniging opent de poriën en bereidt de huid voor op de volgende stappen. Stomen verzacht onzuiverheden, waardoor ze gemakkelijker te verwijderen zijn.

Vervolgens komt de scrub , de eerste stap in de exfoliatie, gevolgd door de massage die de microcirculatie activeert en de gezichtsspieren ontspant.

De klassieke gezichtsbehandeling (€89, 1 uur) is een perfect voorbeeld van deze complete aanpak: stomen, mee-eters verwijderen, exfoliëren, massage en een professioneel masker volgen elkaar op voor een helder en stralend resultaat.

Voor wie nog een stapje verder wil gaan, omvat de Signature Treatment een peeling rijk aan AHA en vitamine C voor een stralende en egale teint .

Deze behandelingen kunnen worden aangepast aan elk budget en elke planning. De Express Facial (€49, 30 minuten) biedt een welkome scrub- en massagepauze.

De Discovery Facial Treatment (€69, 45 minuten) biedt een zachte introductie, zonder mee-eters te verwijderen, met exfoliatie, massage en masker.

Anti-aging en versteviging: de behandelingen die het verschil maken.

Uitzonderlijke troeven in dienst van vernieuwing

De Chrono Repair Premium Anti-Aging Treatment (€99, 1 uur en 15 minuten) maakt gebruik van een synergie van opmerkelijke actieve ingrediënten. Hyaluronzuur , Zwitsers gletsjerwater en blauwalgextract – met een werking vergelijkbaar met retinol – maken de huid direct voller en gladder.

Het resultaat: een jeugdige en stralende huid vanaf de allereerste sessie.

Een kuur van meerdere sessies versterkt en verlengt deze effecten. Verjonging kan niet in één bezoek worden bereikt; het is een proces dat zich in de loop van de tijd opbouwt.

Rekken en geavanceerde technologie voor versteviging

Gezichtsstrekking (€99, 1 uur) combineert een deskundige, uiterst precieze massage , spierstrekking en gezichtsyoga. Deze unieke combinatie verstevigt de contouren, vermindert rimpels en fijne lijntjes en herstelt de teint.

Het is een verkwikkende aanpak die effectiviteit combineert met loslaten.

De hightechbehandeling (€99, 1 uur en 15 minuten) maakt gebruik van lipocavitatie in het gezicht met behulp van ultrageluid en radiofrequentie om de elasticiteit en de uitstraling van de huid diepgaand te verbeteren.

Deze uiterst precieze apparaten verwerken werkstukken die met de hand niet te bereiken zijn.

Celvernieuwing en een stralende huid: peeling als essentieel onderdeel van je routine.

De New Generation Organic Peel (€99, 45 minuten) is een ware revolutie op het gebied van exfoliatie . Deze verjongende behandeling is speciaal ontwikkeld voor een doffe, vermoeide huid, een huid na acne of een huid met pigmentvlekken .

Dankzij de AHA+ micropeeling met een hoge concentratie melkzuur stimuleert het de diepe celvernieuwing.

De resultaten spreken voor zich: een stralende huid, een egale teint, minder acnelittekens en minder fijne lijntjes. Voor een optimaal resultaat wordt een kuur van 4 sessies aanbevolen.

Deze behandeling omvat noodzakelijkerwijs een recept voor thuisgebruik, inclusief de aanschaf van een pro-microbioom lotion (€39), die een consistente opvolging tussen elke sessie garandeert.

Regelmatig scrubben is een van de meest onderschatte stappen in een effectieve schoonheidsroutine voor vrouwen. Het verwijdert dode huidcellen en bereidt de huid voor op een betere opname van de daaropvolgende huidverzorgingsproducten.

Innovatieve behandelingen die de vrouwelijke schoonheid transformeren.

De HD Hidr gezichtsbehandeling (€99, 1 uur en 15 minuten) is geschikt voor alle huidtypen en alle leeftijden .

De unieke combinatie van reiniging, exfoliatie, extractie, hydratatie en antioxidantbescherming zorgt al vanaf de eerste behandeling voor een spectaculaire stralende huid .

De WHISpro (€99, 30 minuten) is innovatief dankzij de capsules voor eenmalig gebruik en de magnetische infusietechnologie. De actieve ingrediënten dringen diep door in de huidlagen en leveren bewezen resultaten in minimale tijd.

Anti-aging, acne, exfoliatie of verjonging: elke capsule is gericht op een specifieke behoefte.

De nieuwe Prestige Treatment (€129, 1 uur en 15 minuten) tilt uitmuntendheid naar een nog hoger niveau. Deze behandeling combineert de krachtigste actieve ingrediënten , de kracht van zeemineralen en Frans kaviaarextract om de huid te revitaliseren en te versterken.

De inbegrepen hoofd-, nek-, schouder-, arm- en handmassage maakt het een complete schoonheidsbehandeling.

Je schoonheidsroutine aanpassen aan elk profiel en budget.

Schoonheid kent geen vaste prijs. Hier is een overzicht van de mogelijkheden om een persoonlijke routine samen te stellen:

Express gezichtsbehandeling (€49, 30 min) : ideaal voor een snelle scrub- en massagepauze.

: ideaal voor een snelle scrub- en massagepauze. Ontdekkingsgezichtsbehandeling (€69, 45 min) : een zachte eerste stap, zonder extracties.

: een zachte eerste stap, zonder extracties. Gezichtsbehandeling voor tieners (€69, 1 uur) : professionele reiniging aangepast aan de jonge huid

: professionele reiniging aangepast aan de jonge huid Premium behandelingen voor €99 (1 uur tot 1 uur en 15 minuten) : intensieve en langdurige resultaten.

: intensieve en langdurige resultaten. Prestigebehandeling (€129, 1 uur en 15 minuten) : absolute topkwaliteit om de huid te revitaliseren.

Tienermeisjes hebben baat bij specifieke verzorging die is afgestemd op hun individuele behoeften . Een jonge huid vereist een zachte maar grondige aanpak, vooral bij beginnende acne.

Elke vrouw kan zo een steeds veranderende routine opbouwen, aangepast aan haar levensritme en haar huidige prioriteiten.

Zelfzorg blijft bovenal een daad van vriendelijkheid, toegankelijk voor iedereen, in elke levensfase.