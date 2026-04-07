In de ruimte zijn de maaltijden van de Artemis-astronauten heel anders dan die op aarde.

Voeding
Anaëlle G.
« What do Artemis II astronauts eat in space? » - Reuters / YouTube

Wat eet je als je naar de maan reist? Aan boord van de Artemis II-missie moeten astronauten hun eetgewoonten aanpassen aan een omgeving waar de zwaartekracht vrijwel afwezig is. In de Orion-capsule is het onmogelijk om een maaltijd te koken of op te dienen zoals je dat op aarde zou doen. De maaltijden zijn speciaal ontworpen om te voorkomen dat kruimels of vloeistoffen door de cabine zweven, wat apparatuur zou kunnen beschadigen of door de bemanning ingeademd zou kunnen worden.

Gevriesdroogd en gerehydrateerd voedsel vóór consumptie

Tijdens een gesprek met Canadese studenten, dat door Reuters op YouTube werd uitgezonden, beschreef de Amerikaanse astronaut Christina Koch hoe maaltijden in de ruimte worden bereid. Op het menu: garnalencocktail, sperziebonen en macaroni met kaas. Bekende gerechten, maar verpakt in luchtdichte zakken zodat ze veilig gegeten kunnen worden in microzwaartekracht.

Een groot deel van het voedsel dat astronauten consumeren, is gevriesdroogd. Bij dit proces wordt het water uit het voedsel verwijderd bij zeer lage temperaturen om de voedingswaarde te behouden en de opslag te vergemakkelijken. Voordat ze gaan eten, gebruiken astronauten een drinkwaterdispenser in de Orion-capsule om hun maaltijden te rehydrateren.

Christina Koch noemde het voorbeeld van de garnalencocktail die haar collega Jeremy Hansen had gekozen. Door simpelweg de aanbevolen hoeveelheid water toe te voegen, krijgen de garnalen weer een textuur die vergelijkbaar is met die van verse garnalen. De zakjes kunnen vervolgens direct met speciaal bestek worden gegeten. Sommige gerechten kunnen ook worden opgewarmd met behulp van een compacte voedselwarmer aan boord. Traditionele kookmethoden blijven echter onmogelijk, omdat vloeistoffen en vetten zich in microzwaartekracht anders gedragen.

Menu's ontworpen met de gezondheid van astronauten in gedachten.

De maaltijden aan boord van de Artemis II-missie worden bereid door wetenschappelijke teams die gespecialiseerd zijn in ruimtevoeding. Het doel is om een evenwichtige inname van eiwitten, vitaminen en mineralen te garanderen om de gezondheid van de astronauten tijdens de missie te behouden.

In de ruimte kan het menselijk lichaam verschillende veranderingen ondergaan, waaronder een afname van spiermassa en botdichtheid. Een geschikt dieet helpt deze effecten te verzachten en levert de energie die nodig is voor dagelijkse taken. De menu's zijn bovendien zo samengesteld dat ze gevarieerd blijven, omdat het plezier van eten bijdraagt aan het psychologisch welzijn tijdens lange en geïsoleerde missies. Volgens Christina Koch zijn de aangeboden maaltijden "best goed", ondanks hun soms ongebruikelijke uiterlijk.

Een cruciaal vraagstuk voor toekomstige ruimtemissies.

Voedsel is een essentieel onderdeel van ruimteverkenning. Naarmate missies langer duren, met name binnen het Artemis-programma, moeten ruimtevaartorganisaties oplossingen ontwikkelen die voedzame maaltijden garanderen en tegelijkertijd het gewicht van de lading die vanaf de aarde wordt meegenomen, beperken.

Er wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van de kwaliteit van ruimtevoedsel en naar de mogelijkheid om voedsel rechtstreeks in de ruimte te produceren. Deze innovaties zouden een cruciale rol kunnen spelen in toekomstige bemande missies naar de maan of Mars.

De maaltijden die aan de Artemis-astronauten worden geserveerd, laten zien hoeveel aanpassingsvermogen er nodig is, zelfs voor de meest eenvoudige taken. Achter de gevriesdroogde maaltijden schuilt essentieel wetenschappelijk werk om de gezondheid, energie en het comfort van de bemanning te garanderen. Eten in de ruimte is niet langer alleen een technische beperking; het is ook een belangrijke stap richting toekomstige bemande missies naar de maan en verder.

Volgens een onderzoek zou deze kaas verband houden met een beter geheugen.

