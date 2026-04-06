Volgens een onderzoek zou deze kaas verband houden met een beter geheugen.

Wat als uw kaasplankje een kleine boost voor uw hersenen zou kunnen geven? Een recente studie onderzocht Camembert en de mogelijke effecten ervan op het geheugen. Intrigerende resultaten, maar neem ze met een korreltje zout.

Een kaas in het hart van het onderzoek

Gefermenteerde voedingsmiddelen trekken steeds meer de aandacht van wetenschappers vanwege hun potentiële gezondheidseffecten, waaronder op de cognitieve functies. In dit kader was Camembertkaas onlangs het onderwerp van een onderzoek naar de invloed ervan op het geheugen.

Onderzoekers bestuderen bepaalde verbindingen die tijdens de kaasfermentatie ontstaan, met name moleculen die vetzuuramiden worden genoemd. Myristamide zou mogelijk verband houden met verbeterde cognitieve prestaties... althans bij muizen. Deze resultaten werden waargenomen in een diermodel dat een vetrijk dieet kreeg, waardoor onderzoekers bepaalde mechanismen met betrekking tot de hersenfunctie konden onderzoeken.

Het geheim zit hem in de fermentatie.

Wat Camembertkaas zo interessant maakt, is de productiemethode. De textuur en smaak zijn afkomstig van een microscopische schimmel, Penicillium camemberti, die een sleutelrol speelt in de fermentatie. Dit proces produceert specifieke bioactieve stoffen, waaronder de bekende vetzuuramiden. Deze moleculen kunnen inwerken op bepaalde biologische mechanismen die betrokken zijn bij het geheugen.

De studie vermeldt met name een toename van BDNF (brain-derived neurotrophic factor), een eiwit dat essentieel is voor de goede werking van neuronen. Het speelt een rol in hun groei, overleving en vermogen om met elkaar te communiceren – fundamentele elementen voor leren en geheugen. De onderzoekers blijven echter voorzichtig: deze mechanismen moeten nog worden bevestigd, met name bij mensen.

Uitgevoerde tests… op muizen

Om de invloed van Camembert op het geheugen te meten, gebruikten wetenschappers gedragstests op muizen. Een van de meest gebruikte tests is het observeren van het vermogen van het dier om een eerder gezien object te herkennen in vergelijking met een nieuw object.

De resultaten tonen aan dat muizen die Camembertkaas of myristamide consumeerden, beter presteerden dan muizen die alleen een vetrijk dieet kregen. Deze waarnemingen suggereren dat bepaalde stoffen die door fermentatie ontstaan, de hersenfunctie kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door de communicatie tussen neuronen te bevorderen.

veelbelovende resultaten, maar met enkele kanttekeningen.

Hoewel deze bevindingen interessant zijn, blijven ze beperkt. Het onderzoek werd uitsluitend op dieren uitgevoerd, wat betekent dat de waargenomen effecten niet direct naar mensen kunnen worden geëxtrapoleerd. In de voedingsleer is het zeldzaam dat één enkel voedingsmiddel een wereld van verschil maakt. De gezondheid van de hersenen hangt af van een combinatie van factoren: het algehele voedingspatroon, slaap, lichaamsbeweging, stressmanagement en meer. Daarom is Camembertkaas geen wonderbaarlijk 'superfood' voor het geheugen. Het past simpelweg in een bredere onderzoekslijn naar gefermenteerde voedingsmiddelen.

Wat als je "geen kaas eet"?

Het is ook belangrijk om te onthouden dat je niet verplicht bent om kaas of, meer in het algemeen, zuivelproducten van dierlijke oorsprong te consumeren om je gezondheid te bevorderen. Je lichaam, met al zijn diversiteit en unieke behoeften, kan prima functioneren met andere voedingskeuzes.

Tegenwoordig zijn er veel plantaardige alternatieven – gemaakt van noten, soja of amandelen – die ook waardevolle voedingsvoordelen bieden. Sommige zijn gefermenteerd en kunnen heilzame stoffen bevatten. De sleutel is om een voedingspatroon samen te stellen dat bij je past, je waarden respecteert en je een goed gevoel geeft.

Samenvattend opent dit onderzoek een interessante onderzoeksrichting: bepaalde stoffen in Camembertkaas zouden mechanismen kunnen beïnvloeden die verband houden met het geheugen. Het onderzoek bevindt zich echter nog in een vroeg stadium. In de tussentijd blijft één ding essentieel: een gevarieerd en evenwichtig dieet, afgestemd op uw individuele behoeften, is een van de beste manieren om uw algehele gezondheid te ondersteunen.