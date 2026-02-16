Wat zullen de atleten eten tijdens de Olympische Winterspelen van 2026?

Tijdens de Olympische Winterspelen van Milaan-Cortina 2026 is eten veel meer dan alleen een kwestie van voeding: het is een ware showcase van Italiaanse culinaire expertise. Elke dag worden er in de verschillende dorpen meer dan 10.000 maaltijden geserveerd aan atleten van over de hele wereld.

Pasta in de vorm van Olympische ringen

De menu's spelen in op alle behoeften: energierijke gerechten voor duursporters, lichtere maaltijden voor atleten die meer snelheid of precisie vereisen, en natuurlijk veganistische, glutenvrije en halal opties. Het leidende principe: iedereen voeden zonder concessies te doen aan prestaties of het plezier van eten. Volgens Euronews gebruiken de keukens van het Olympisch dorp in Milaan dagelijks zo'n 3.000 eieren en 450 kilo pasta – een krachtig en smakelijk symbool.

Op 11 februari genoten de atleten van een moment dat zowel heerlijk als symbolisch was. Volgens Konbini creëerde de met een Michelinster bekroonde Italiaanse chef-kok Carlo Cracco pasta in de vorm van de Olympische ringen, geserveerd in de stijl van pasta alla crudaiola – een vers recept met tomaten, mozzarella en olijfolie. Deze unieke pasta, speciaal voor het evenement gemaakt, ging viraal op sociale media en belichaamde zowel de Italiaanse culinaire creativiteit als de geest van eenheid van de Spelen. Het was de meest Olympische maaltijd waar ze van hadden kunnen dromen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door The Olympic Games (@olympics)

Tussen brandstof en gezelligheid

In een omgeving als de Olympische Spelen telt elke hap. Voeding gaat niet alleen over het fit houden van atleten; het draagt bij aan hun psychologisch welzijn, teamgeest en culturele uitwisseling. In de 24-uurs eetgelegenheden is het niet ongebruikelijk om atleten te zien kletsen boven een bord pasta of een Napolitaanse pizza, wat een ruimte creëert voor ontspanning en verbinding tussen de wedstrijden.

De organisatoren benadrukken tevens dat deze maaltijden de filosofie van het gastland weerspiegelen: Italiaanse gezelligheid. Met verse producten, lokale ingrediënten en respect voor tradities ontdekken de atleten een heel facet van de Italiaanse cultuur, zonder hun voedingsdoelen uit het oog te verliezen.

Kortom, maaltijden tijdens de Olympische Spelen van 2026 combineren efficiëntie, uitmuntendheid en genot. Naast calorieën en dieetplannen draait het om een ware viering van smaak. In de olympische dorpen wordt eten een olympische daad op zich – een manier om nieuwe energie op te doen en tegelijkertijd te genieten van de Italiaanse dolce vita.