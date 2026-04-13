Volgens de wetenschap kan een drankje een "geleidelijkere" stimulatie bieden dan koffie.

Matcha, van oudsher voorbehouden aan traditionele Japanse ceremonies, is uitgegroeid tot een trendy drankje. De plantaardige smaak, intense kleur en "zen"-uitstraling spreken steeds meer aan. Los van de stijl blijft er echter één vraag over: biedt het werkelijk een "geleidelijkere" energieboost dan koffie?

Een andere soort energie in je glas.

Koffie wordt vaak geassocieerd met een snel, bijna onmiddellijk effect. Matcha daarentegen wordt doorgaans omschreven als stabieler, met een energiek gevoel dat geleidelijk opbouwt. Dit verschil kan worden verklaard door de natuurlijke samenstelling.

Matcha bevat cafeïne, net als koffie, maar ook een specifiek aminozuur: L-theanine. Het is deze combinatie die de aandacht trekt van onderzoekers die de effecten van thee op concentratie en alertheid bestuderen. Met andere woorden, je drinkt niet alleen cafeïne, maar een natuurlijk duo dat samenwerkt.

Een combinatie die onderzoek interessant vindt.

In een onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Nutritional Neuroscience , onderzochten onderzoekers de combinatie van cafeïne en L-theanine bij jonge volwassenen. Ze observeerden de effecten van een dosis die ongeveer 97 mg L-theanine en 40 mg cafeïne combineerde.

De resultaten tonen een verbetering van bepaalde aandachtsfuncties, evenals een toename van de door de deelnemers ervaren alertheid. Tegelijkertijd namen de vermoeidheidsgevoelens af. Zonder een kop matcha direct te vergelijken met een kop koffie, benadrukt dit onderzoek een belangrijk punt: wanneer cafeïne wordt gecombineerd met L-theanine, kunnen de effecten op de aandacht verschillen van die van cafeïne alleen.

Waarom matcha als "progressiever" wordt beschouwd.

Dit is waar matcha zijn reputatie als milde energiebooster aan te danken heeft. L-theanine wordt onderzocht op zijn invloed op de concentratie en een staat van kalme alertheid. In combinatie met cafeïne kan het bijdragen aan een evenwichtiger gevoel van alertheid.

In plaats van een scherpe energiepiek gevolgd door een dip, beschrijven sommige mensen een meer lineaire, comfortabele, bijna omhullende concentratie. Een energie die begeleidt in plaats van verstoort. Dit gevoel verklaart waarom matcha vaak wordt gekozen voor periodes van geconcentreerd werken, studeren of taken die langdurige aandacht vereisen.

Matcha of koffie: twee totaal verschillende ervaringen.

Het gaat er niet om een winnaar aan te wijzen tussen de twee dranken. Koffie blijft populair vanwege het snelle, stimulerende effect en de intense werking. Matcha daarentegen is aantrekkelijk vanwege de meer geleidelijke werking, die vaak geassocieerd wordt met een gevoel van mentale helderheid.

Onderzoekers blijven echter voorzichtig. Studies tonen niet aan dat matcha "beter" is dan koffie, noch dat het bij iedereen precies dezelfde effecten heeft. Reacties kunnen variëren afhankelijk van de cafeïnegevoeligheid, levensstijl en de context van consumptie. In werkelijkheid gaat het er niet om de twee tegen elkaar uit te spelen, maar om te begrijpen dat ze niet helemaal op dezelfde manier werken.

Uiteindelijk suggereert dit onderzoek dat er verschillende manieren zijn om je aandacht te stimuleren. Sommige zijn intenser, andere geleidelijker. Matcha illustreert dit idee van een zachtere energie, waarbij lichaam en geest in hetzelfde tempo lijken te bewegen. Deze sensatie kan geschikt zijn voor mensen die zich willen concentreren zonder overmatige stimulatie. Of je nu voor koffie of matcha kiest, de sleutel is om te vinden wat het beste aansluit bij jouw ritme, jouw lichaam en jouw manier van functioneren.