Wat deskundigen onthullen over cadmium in voedsel en hoe je concrete actie kunt ondernemen.

Onzichtbaar, geurloos en smaakloos, maar toch is cadmium dagelijks in ons voedsel aanwezig. Dit zware metaal, geclassificeerd als kankerverwekkend, hoopt zich jarenlang langzaam in het lichaam op. Een recent rapport van ANSES , gepubliceerd in 2026, luidt de alarmbel over een blootstelling die in Frankrijk wijdverspreider is dan eerder werd gedacht.

Een onopvallende maar wijdverspreide verontreiniging.

Volgens de bevindingen van ANSES heeft bijna één op de twee volwassenen een cadmiumgehalte dat de toxicologische referentiewaarden overschrijdt. Deskundigen suggereren dat de blootstelling al in de kindertijd begint, wat vragen oproept over continue blootstelling gedurende het hele leven.

Het zorgwekkende is dat deze stof niet afkomstig is van één enkel voedingsmiddel, maar van wijdverspreide besmetting van de voedselketen. Met andere woorden, cadmium is overal aanwezig, in kleine hoeveelheden, maar wel herhaaldelijk.

Waar komt deze heavy metal vandaan?

Cadmium komt van nature voor in de bodem, maar door menselijke activiteiten is de concentratie ervan toegenomen, met name door intensieve landbouw. Fosfaatmeststoffen die worden gebruikt om gewassen te bemesten, zijn een van de belangrijkste bronnen van verontreiniging.

Deze meststoffen zijn deels afkomstig van geïmporteerd gesteente dat rijk is aan cadmium. Eenmaal in de bodem wordt het metaal door planten opgenomen en komt het vervolgens in de menselijke voedselketen terecht. Het is een geleidelijk, onzichtbaar, maar hardnekkig fenomeen.

De voedingsmiddelen die het meest getroffen zijn

In tegenstelling tot wat men misschien zou denken, vormen niet de "extreme" voedingsmiddelen het grootste probleem, maar juist de voedingsmiddelen die dagelijks worden geconsumeerd. Aardappelen, brood, ontbijtgranen, rijst, pasta en gebak zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de blootstelling. De gemene deler is simpel: ze zijn zeer vaak aanwezig in maaltijden, waardoor de kleine hoeveelheden die worden ingenomen, worden vermenigvuldigd.

Een punt van zorg voor jongeren.

Bij kinderen is de blootstelling nog groter omdat hun lichaamsgewicht lager is en hun voeding vaak meer graanproducten bevat. Uit gegevens blijkt dat een aanzienlijk deel van de kinderen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid overschrijdt. Dit betekent niet direct gevaar, maar eerder een opeenhoping die op de lange termijn in de gaten gehouden moet worden. Zuigelingenvoeding en ontbijtgranen die specifiek voor jonge kinderen bedoeld zijn, kunnen ook bijdragen aan deze blootstelling, waardoor dit een gevoelig onderwerp is voor gezinnen.

Kunnen we cadmium echt vermijden?

De realiteit is duidelijk: het is onmogelijk om cadmium volledig uit ons voedsel te bannen. Het is een alomtegenwoordige verontreinigende stof, die in zeer lage concentraties voorkomt in bijna alle voedingsmiddelen die op aarde worden geproduceerd. De uitdaging is daarom niet om het volledig te vermijden, maar om de totale blootstelling te verminderen. Met andere woorden, het gaat erom de cumulatieve blootstelling te beperken.

Concrete manieren om blootstelling te verminderen

Deskundigen bevelen een aantal eenvoudige en realistische acties aan.

Ten eerste, varieer je voedingspatroon. Door niet steeds dezelfde soorten voedsel te eten, verminder je de herhaalde blootstelling aan dezelfde besmettingsbronnen.

Beperk vervolgens uw inname van veel geconsumeerde graanproducten en voeg meer peulvruchten toe aan uw dieet, zoals linzen, kikkererwten of gedroogde bonen. Deze voedingsmiddelen dragen minder bij aan de totale blootstelling en bieden waardevolle voedingsdiversiteit.

Ook de productkeuze kan een rol spelen. Voedingsmiddelen uit de biologische landbouw of lokale toeleveringsketens kunnen, afhankelijk van de productieomstandigheden, verschillende niveaus van verontreiniging vertonen, met name met betrekking tot de bodem.

Bij rijst kan de keuze voor bepaalde variëteiten, zoals basmati of witte rijst, de blootstelling verminderen in vergelijking met volkorenrijst, waarbij de zemelen een hogere concentratie zware metalen bevatten.

Pure chocolade, die vaak als enige wordt aangewezen, hoeft niet volledig uit het dieet te worden geschrapt: met mate geconsumeerd, past het prima in een evenwichtig voedingspatroon.

Tabak, een belangrijke factor die vaak over het hoofd wordt gezien.

Eén factor komt steeds weer naar voren in studies: tabak. Roken verhoogt de cadmiumspiegel in het lichaam aanzienlijk, volgens ANSES (het Franse agentschap voor voedsel-, milieu- en arbeidsveiligheid). Een sigaret is een directe bron van blootstelling, naast blootstelling via voedsel.

Cadmium is uiteindelijk geen nieuwe verontreiniging, maar de waarschuwingen voor de gezondheid nemen toe en worden steeds specifieker. Experts benadrukken de noodzaak van collectieve actie, met name om de aanwezigheid ervan in meststoffen en voedsel te verminderen. Totdat er grootschalige veranderingen worden doorgevoerd, blijft de meest realistische aanpak individueel: gevarieerder eten, een evenwichtiger voedingspatroon aanhouden en de frequentie van herhaalde maaltijden verminderen.